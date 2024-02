A raktáros munkakör legfontosabb feladatai

A raktárosok több fontos feladatot és ellátnak a raktárakban vagy logisztikai központokban tevékenykedve. A munkakörüknek többek között része a(z):

· Készletkezelés: Az egyik alapvető felelősségük a beérkező és a kimenő áruk, valamint a készletszintek nyomon követése.

· Áruk átvétele és összekészítése: A beérkező árukat lepakolják, a kimenőket pedig összekészítik a szállításhoz. Utóbbi feladatok sokszor az áruk csomagolását, gépjárműre történő felpakolását, illetve a megfelelő rögzítésüket is magukban foglalják.

· Anyagmozgatás: Az eddig említett teendőkből is kifolyólag, a raktárosok munkájának mindennapi része az anyagmozgatás, amit jellemzően békával, targoncával és egyéb anyagmozgató eszközökkel végeznek.

· Adminisztráció: A munkakör sokszor bizonyos adminisztratív feladatokkal is együtt jár, beleértve például a készletmozgásokkal kapcsolatos adatok rögzítését a raktárkezelő rendszerben.

· Raktározási terület rendben tartása: Mindezek mellett pedig a raktárosoknak alapvető felelőssége az is, hogy gondoskodjanak a munkaterületük tisztán tartásáról és rendezettségéről, ily módon biztonságosabb és hatékonyabb munkakörnyezetet teremtve.

Elérhető raktáros munkalehetőségek Tatabányán

Raktáros álláslehetőségekkel meglehetősen gyakran lehet találkozni a tatabányai álláshirdetések között. A közelmúltban például az AllasOrias.hu felületén is elérhetővé vált egy ilyen jellegű munkakör a város vonatkozásában, méghozzá egy olyan cég révén, amely gépjárműalkatrészek forgalmazásával foglalkozik: https://allasorias.hu/allasok/tatabanya.

Itt a feladatok nagyrészben a korábbiakban bemutatott tevékenységekből tevődnek össze, beleértve a beérkező/kimenő áruk – jelen esetben gépjárműalkatrészek – fel és lepakolását, az anyagmozgatást, a szállítások indulásának biztosítását, valamint a különböző adminisztratív teendőket (pl. visszáru könyvelése). Ilyen és ehhez hasonló raktáros állások mondhatni megszokottak az említett portál kínálatában, vagyis mindenképpen érdemes lehet figyelemmel kísérniük a lehetőségeket azoknak, akik raktárakban helyezkednének el.

Ezen munkakörök kapcsán ugyanakkor több követelménnyel is érdemes számolni. Sok esetben például elvárás a középfokú képesítés megléte, illetve a felhasználói szintű számítógép-használat, különös tekintettel az MS Office programokra. Gyakran kifejezett követelmény a targoncás jogosítvány megléte is az árumozgatói tevékenységek ellátása céljából. Mindezek mellett pedig bizonyos személyes tulajdonságokat is előtérbe szoktak helyezni a munkaadók, gondolva itt a rendszerszemléletre, a jó problémamegoldó képességre a pontosságra, és megbízhatóságra.