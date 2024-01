Mivel foglalkozik egy szállodai recepciós?

A szállodai recepciós gyakorlatilag a szálloda arca, szerepe megkérdőjelezhetetlen fontossággal bír a mindennapi működést illetően. Feladatai meglehetősen sokrétűek és változatosak, egyebek mellett például az alábbi tevékenységekre terjednek ki:

Vendégfogadás és kiszolgálás: A recepciós az, akivel az elsőként találkoznak a vendégek a szállodába betérve. A recepciós ilyenkor fogadja és regisztrálja őket, továbbá információkat ad a szálloda szolgáltatásairól.

Szobafoglalások kezelése: Fontos feladata, hogy felvegye az új foglalásokat, koordinálja a szabad szobák elosztását, illetve kérés esetén módosítsa a már meglévő foglalásokat.

Telefonos és e-mailes kommunikáció : A feladatkör megkerülhetetlen része a kapcsolattartás, legyen szó annak személyes, telefonos vagy digitális formájáról. A vendégek és a szálloda más részlegei ugyanis gyakran keresik meg a recepcióst különböző kérdésekkel, kérésekkel.

Adminisztráció és dokumentáció: Mindezen eddig említett feladatokhoz több adminisztrációs tevékenység is kapcsolódik (pl. nyilvántartások vezetése, szállodai rendszer frissítése stb.), amelynek ellátása ugyancsak a szállodai recepciós felelőssége.

Pénzügyi feladatok: A recepciós kezeli továbbá a vendégek kifizetéseit, felügyeli a számlázást, illetve átvizsgálja és kiadja a számlákat.

Összességében tehát egy összetett munkakörről beszélhetünk a szállodai recepciós állás kapcsán, ahol az elsődleges felelősséget a vendégek számára történő kellemes és zökkenőmentes szállodai élmény biztosítása jelenti.

Elhelyezkedési lehetőségek szállodai recepciósként Gödöllőn és környékén

Gödöllőn és környékén több szállodai recepciós álláslehetőséggel is lehet találkozni, hisz a település viszonylag közel van Budapesthez. Az ilyesfajta hirdetésekért érdemes figyelemmel kísérni az olyan állásportálok kínálatát, mint például a GodolloAllas.hu, ahol már többször is előfordult szállodai recepciós munkakör: https://godolloallas.hu/allasok/vendeglatas. Emellett pedig egyéb vendéglátós állások is megtalálhatóak a portálon, ami szintén kedvező lehet a szektor után érdeklődők számára.

A szállodai recepciós lehetőségek kapcsán ugyanakkor több alapvető követelménnyel is számolni kell. Ilyen például a legalább középfokú képesítés megléte, illetve a felhasználói számítógépes ismeretek. Elengedhetetlen ezenkívül legalább az angol nyelvtudás, de minden egyéb idegen nyelv ismerete előnyt jelenthet a kiválasztás során. Sőt mi több, bizonyos személyes kvalitások, beleértve például a vendégcentrikus hozzáállást, a szervezőkészséget, a kommunikációs képességet vagy a talpraesettséget ugyancsak előtérbe kerülhetnek a jelentkezések elbírálása során.