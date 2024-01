Milyen feladatokat látnak el logisztikai ügyintézők?

A logisztikai ügyintézők munkájának célja, hogy biztosítsák az áruk hatékony áramlását az ellátási láncban. Mindez változatos és szerteágazó feladatokat foglal magában, amibe egyebek mellett beletartozik a(z):

Rendeléskezelés : A logisztikai ügyintézők mindennapi feladatai közé tartozik, hogy kezelik a megrendeléseket, és nyomon követik azokat egészen a teljesítésig.

: A logisztikai ügyintézők mindennapi feladatai közé tartozik, hogy kezelik a megrendeléseket, és nyomon követik azokat egészen a teljesítésig. Kapcsolattartás : A folyamat egésze során kapcsolatot tartanak a raktárral, a fuvarozókkal és az ügyfelekkel egyaránt. Felügyelik az információáramlást és segítik az együttműködést a különböző részlegek között.

: A folyamat egésze során kapcsolatot tartanak a raktárral, a fuvarozókkal és az ügyfelekkel egyaránt. Felügyelik az információáramlást és segítik az együttműködést a különböző részlegek között. Készletkezelés : Ellenőrzik és figyelemmel kísérik továbbá a készletszinteket, biztosítva az alul- vagy túlkészletezés elkerülését.

: Ellenőrzik és figyelemmel kísérik továbbá a készletszinteket, biztosítva az alul- vagy túlkészletezés elkerülését. Dokumentáció és adminisztráció : A munkakörük több adminisztrációs tevékenységet is magában foglal, beleértve a szállítási dokumentumok kezelését és azok megfelelő és visszakövethető nyilvántartását.

: A munkakörük több adminisztrációs tevékenységet is magában foglal, beleértve a szállítási dokumentumok kezelését és azok megfelelő és visszakövethető nyilvántartását. Költségoptimalizálás: Mindemellett folyamatosan figyelik a logisztikai költségeket, és keresik a hatékonyabb megoldásokat a költségek minimalizálása érdekében.

Ezen teendőik persze további feladatokkal is kiegészülhetnek, például az adott cég tevékenységi területétől, illetve a logisztikai osztályának méretétől függően. Általánosságban viszont látható, hogy a munkakör feladatai alapvetően az áruk gyors, pontos és költséghatékony szállítását hivatottak szolgálni, az eredményes működés és/vagy az ügyfélelégedettség megteremtésének érdekében.

Elhelyezkedési opciók logisztikai ügyintézői munkakörben Érden

Logisztikai, raktározási területen Érden és környékén is adódhat állás. Ezt megerősíti a város álláspiacára fókuszáló ErdAllas.hu is, ahol már több alkalommal is előfordultak ilyen jellegű hirdetések. Nemrégiben például elérhető volt egy logisztikus-raktáros pozíció, ahol az ügyintézői teendők különböző raktározási feladatokkal is kiegészültek.

De emellett arra is volt precedens, hogy logisztikai projekt koordinátort kerestek a portálon keresztül, ahol a feladatok gerincét hasonló teendők adták, mint amiket a korábbiakban bemutattunk. Összességében tehát érdemes folyamatosan figyelemmel kísérni az érdi portált az ehhez hasonló izgalmas logisztikai lehetőségekért.

Fontos ugyanakkor megjegyezni, hogy a logisztikai ügyintézői pozíciók kapcsán változatos elvárásokra lehet számítani. Jellemzően alapvető követelmény például a legalább középfokú releváns logisztikai végzettség, de olykor akár a felsőfokú képesítés megléte is elengedhetetlen lehet. Kiemelt fontossággal bír továbbá az idegennyelv-tudás is, hisz ebben a pozícióban rendszerint külföldi partnerekkel, ügyfelekkel is kommunikálni kell. Emellett az adminisztratív teendőkből adódóan a magabiztos számítógépes készségek (pl. MS Office) ugyancsak

létfontosságúak. A személyes tulajdonságok terén pedig jellemzően a rendszerszemlélet, a szervezőkészség és a kiváló problémamegoldó képesség tekinthető kimondottan fontos kvalitásnak.