A 2024/2025-ös-es tanév jelentkezési időszakának finisében vagyunk, az egyre közeledő február 15-i határidőig diákok tízezrei gondolkoznak még azon, hogy hová is adják be a jelentkezésüket, illetve milyen rangsort állítsanak fel az egyetemek között. A döntésen rengeteg múlik, így leendő egyetemistaként, de akár egyetemre készülő gyermek szülőjeként is gondosan kell mérlegelni a lehetőségeket.

Az országszerte közel 127 ezer felvételizőt hozó 2023-as rekordév után várható, hogy 2024-ben is tömegek indulnak el a magyar felsőoktatásba, akik a nyári ponthatárhirdetés után szinte egyszerre csapódnak az albérletpiacon, valamint folyamodnak kollégiumi elhelyezéshez. Nagyon nem mindegy viszont, hogy bekerülünk-e a kollégiumba, vagy másod-, harmadmagunkkal, a kolidíj többszöröséért kényszerülünk albérletbe.

Drága albérlet, borsos kollégiumi díj helyett térítésmentes lakhatás a PTE ÁOK és GYTK hallgatóinak

A kollégium sem filléres tétel már: Pécsett, ahol városszerte számos, felújított diákszálló várja a diákok ezreit, az egyetem honlapján elérhető adatok szerint akár közel 260 ezer forintba is kerülhet egy éves elhelyezés.

Ennek tükrében komoly segítség és lehetőség a Pécsi Tudományegyetem kollégiumi díjtámogatása. Ebben azok részesülhetnek, akik a 2024-es felvételi eljárás során az osztatlan képzések egyikét (általános orvos, fogorvos, gyógyszerész), a biotechnológia BSc alapképzést vagy a biotechnológia Msc mesterképzést jelölik meg első helyen a felvételi jelentkezéskor, és felvételt nyernek a 2024/2025-ös tanévre, valamint sikerrel pályáznak kollégiumi elhelyezésre is.

A PTE kollégiumi támogatásának másik nagy előnye, hogy nem csak egy évre szól. Ha a mintaterv szerint sikerül haladniuk tanulmányaikkal a hallgatóknak, akkor a kollégiumi díjtámogatás a teljes tanulmányi időre is kiterjeszthető.

Sosem érzed magad magányosnak, és még ingyen is laksz

A Pécsi Tudományegyetem kollégiumi díjtámogatását megpályázva lakik a város egyik, nemrég komoly felújításon átesett diákszállójában, a Jakabhegyi Kollégiumban Pocsai Dóri, a PTE Gyógyszerésztudományi Kar ötödéves hallgatója. Mint mondta, már a gimnáziumban is kolis volt, nagyon tetszett neki ez az életforma a közösség miatt. Dunaújvárosiként egyetemi éveire is ezt az elhelyezést célozta meg, sikerrel.

„Első évben volt a blokkunkban gyógyszerészhallgató, akadt, aki az ETK-n, más a BTK-n tanult. Ez nekem nagyon tetszett, hiszen más szakokon lévő hallgatókat is megismerhettem” – meséli Pocsai Dóri. A Jakabhegyi kollégium kapcsán kiemelte: rendkívül közel van a campushoz, reggelente 10 perc sétával bent van az óráján.

Szintén a Jakabhegyi kollégium lakója Szabó Botond, a PTE Általános Orvostudományi Kar másodéves hallgatója. Ő Sárvárról érkezett a baranyai megyeszékhelyre, első helyen jelölve a PTE képzését, majd kollégiumra is sikerrel pályázott, ahogy a kollégiumi díjtámogatásra is. Így a kollégiumban tartózkodását, legyen szó szorgalmi vagy vizsgaidőszakról, az egyetem fizeti.

„Egy nagyon jó közösségbe értem, sokat nevetünk, sokat beszélgetünk, szabadidőnkben közösen kapcsolódunk ki. A kollégiumban különböző versenyeket is szoktak rendezni, melyek segítenek abban, hogy azért a 6 év alatt felgyülemlett sok tanulnivaló közepette ki is tudjunk kapcsolódni kicsit” – mondta el Botond a pécsi orvosi felvételi oldalán is közzétett videóban.

Dóra és Botond elmondásából kiderül: a kollégiumban sose érzi magát magányosnak az ember hiszen mindig van kivel enni, van kivel tanulni, és ha kérdés merül fel a tananyaggal kapcsolatban, azt kupaktanács-jelleggel azonnal meg is lehet vitatni.

Fontos tudni, hogy a kollégiumi díjkedvezmény nem halasztható, nem vihető át a következő tanévre, és csak azok a jelentkezők vehetik igénybe, akik a 2024-es felvételi eljárás előtt nem tanultak a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar és a Gyógyszerésztudományi Kar valamelyik szakán. A kollégiumi díjtámogatásról bővebben itt olvashatunk, míg a pontszámításról, az intézményi pontok rendszeréről ide kattintva kaphatunk információt, a megváltozott felvételi eljárásról itt írnak bővebben.

