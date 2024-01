Nekünk, szülőknek fontos a biztonság is, hogy legféltettebb kincsünket ne kelljen rendszeresen óva inteni a kedvenc játékaitól. Alapvető, hogy ne tartalmazzanak apró alkatrészeket, amit a kisebbek könnyen lenyelhetnek. Egyre többen figyelnek már a játékok anyagára is, hogy semmilyen káros dologgal ne érintkezhessen a bőr – szerencsére a gyártók is kapcsoltak, és gyakorlatilag már abból van verseny, hogy ki tudja a csúcsminőséget és biztonságot egyszerre garantálni, majd ezeket aztán folyamatosan szinten tartani a vásárlóinak.

Ez az összeállítás most 5 könnyen szerethető és biztonságos játékot mutat be – lássuk, hogy mik a mi tippjeink!

Az első: a Jellycat plüssök

Nem ismered még ezeket a termékeket? Akkor ideje felfigyelni rájuk, mert világszerte milliók kedvence, és nem csak a gyerekek, hanem a felnőttek is teljesen odáig vannak érte. A titok a részletekben és az aprólékos kivitelezésben rejlik – ennek első és legfontosabb pontja, hogy csakis antiallergén anyagokat használnak fel a gyártásukhoz. Ez azt jelenti, hogy nem kell tartani attól, hogy bármilyen allergiás reakciót kiválthatnak majd, mert nem fognak: akár egy újszülötthöz is bátran odatehetjük őket. Annyira jó anyagokat használnak fel hozzájuk, hogy élmény megtapintani, megölelni őket, emiatt pedig különösen a gyerekek szívéhez tudnak nőni nagyon rövid időn belül. Érezni lehet ezeken a kis állatkákon, hogy lelkük van, amit szeretni kell, és amihez valami megmagyarázhatatlan, különös vonzódás tölt el mindenkit, aki csak a közelükbe kerül.

Édes mackó, szundikáló kiscica, béka vagy épp bagoly – egészen biztos, hogy mindent meg fogunk tudni találni a széles választékban, hiszen évente két kollekcióval rukkolnak elő, ez pedig lehetővé teszi, hogy kielégíthessék a vásárlók igényeit.

A „Jellycat” egyébként angolról lefordítva a zselé és a macska szavakból tevődik össze – ennél fogva pedig közel sem meglepő, hogy plüsscica is bőségesen található a választékban.

A második: nagy méretű, élethű játék babák

Itt most azokra a babákra gondolunk, melyekkel el lehet játszani különféle szerepjátékokat, hiszen méretben nagyon hasonlítanak egy újszülött csecsemőhöz. A kislányokba genetikailag kódolva van a gondoskodás fontossága, és egy idő után eljön a vágy náluk, hogy utánozzák a felnőtteket ebben is: ők is szeretnének pelusozni, etetni, itatni és altatni. Ezek a nagy méretű babák szerencsére teljesen biztonságosak, hiszen nincsenek apró kiegészítőik, viszonylag nagy elemekből épülnek fel, ráadásul olyan fantasztikus anyagokból készítik őket, hogy nem kell aggódni azért, ha rengeteg puszival vannak ellátva a gyermekünk által. Nagyon gyorsan és nagyon könnyen lehet kötődni hozzájuk, így érdemes jó alaposan megfontolni, mit választunk nekik – mi a minőségre buzdítunk mindenkit!

A harmadik: fa babakonyha

Szintén egy aduász ötlet, ugyanis legyen akár kisfiú vagy kislány az ajándékozott, ennek mindketten örülni fognak. Imádják a konyhás játékokat, ez pedig nagy valószínűséggel onnan is ered, hogy szerencsére egyre többen vonják be a piciket a különböző feladatokba, ők pedig imádnak segíteni. A másik ok pedig pontosan az előbb lett említve: utánoznak minket, felnőtteket. Látják, hogy mi is mennyi mindent tüsténkedünk a konyha környékén, ez pedig őket is arra ösztönzi, hogy hasonlóképpen cselekedjenek. Nincs nagyobb boldogság számukra annál, mint amikor megfőzhetnek egy kávét játékból, piríthatják a kenyeret (hiszen ahhoz a valóságban tilos nyúlni!), kezelhetik az indukciós főzőlapot, vagy épp robotgéppel felverhetik a süti hozzávalóit. Kicsit olyan dolog ez, mintha hirtelen mindent szabad lenne, amit a valóságban nem – a játék elemek és a fantázia segítségével azonban megnyílik egy kapu, amin ők boldogan táncolnak be.

Ezek a konyhák már nagyon strapabíróak és bababarát festékkel vannak kezelve. Amit lehet, azt érdemes a falhoz rögzíteni, hogy még véletlenül se történhessen soha baleset. Különösen ajánljuk a fából készült változatokat, mert sokkal biztonságosabbak a műanyagoknál.

A negyedik: fából készült állatok

A gyerekek imádják az állatokat, ez tény. Pillanatok alatt a szívükhöz nőnek, gondozzák, ápolják és szeretik őket. Az állatos játékoknak rengeteg vonzereje van számukra, ráadásul többféleképpen hozzájárulhatnak a gyermekek fejlődéséhez és szórakozásához. A legfontosabb, hogy érzelmi kapcsolatot alakítanak ki velük, barátoknak érzik őket, ezáltal fejlődik az empátiájuk és a társas kapcsolatok könnyebb kialakítását is megalapozzák. Ha fából készült állatkákat adunk nekik, akkor teret engedünk a kreativitás kibontakozásának: gyakran alakítanak ki különböző történeteket és szituációkat az állatos figurákkal, ráadásul a hozzájuk való ragaszkodás nyugtató hatással bír a gyerekekre. Szerencsére már nagyon sok lehetőségünk

van válogatni közülük, és olyan szuper minőségben gyártják már őket, hogy nem kell aggódnunk semmilyen letört rész, vagy nem biztonságos kezelési módszer miatt.

Az ötödik: játékok, melyeket közösen kell játszani a szülőkkel

A gyerekek legalapvetőbb és legfontosabb igénye az, hogy foglalkozzunk velük. Érezniük kell a törődést, a teljes (nem a mobiltelefon mögül kipillantó) figyelmet és azt, hogy számunkra is fontos a minőségi, közös együtt töltött idő. Szeretet úgy is kialakulhat egy játék iránt, hogy azt társítja hozzá a gyermek: ezt azért szeretem, mert nagyon jókat játszok vele anyával! Lehet ez egy puzzle, egy kártyajáték vagy egy jó társas is akár. A játékoknak is lelke van, mégpedig olyan, amit mi beleteszünk. Rengeteg készségfejlesztő játék van már a piacon, bátran válogassunk belőlük a saját gyermekünknek, - mert ezek extrán fontos dolgok - de üljünk le melléjük, magyarázzuk el a szabályokat és töltsünk el velük minél több értékelhető, minőségi percet.