Az adventi ünnepekre megnyitja kapuit a Mária utcában az ÖTHÁZ PIAC, valamint több területet érintő zöldfelületfejlesztéssel is gazdagodott a város. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében TOP-2.1.2-16-KO1-2016-00004 számú és „Dorog, Mária utca zöldben 2020” című projekt megvalósítására 150.000.000 forint vissza nem térítendő Európai Uniós támogatást nyert Dorog Város Önkormányzata. A támogatás intenzitása 100%.

Megvalósult a városi klíma javítását célul kitűző projekt a Falu akcióterületen, azon belül is Dorog nagy gyalogos-, és járműforgalmat vonzó kereskedelmi utcáján, valamint az akcióterület számos, elhanyagolt zöldfelületén. A cél a zöldterületek növelése, kétszintes növényzet telepítése, a degradált, elöregedett, kihasználatlan zöldfelületek revitalizálása, és az utca képével harmonizáló időszakos termelői piac kialakítása volt a dorogiak életminőségének javítása érdekében.

Forrás: beküldött

A Mária utca burkolatának felújítása is megvalósult az önkormányzat költségvetéséből, mellyel megoldódott a korábbi parkolási probléma is, valamint kétszintes növény ültetéssel történő zöldfelület fejlesztésre is sor került. A betelepített jelentős mennyiségű növényzet csökkenti majd a terület felmelegedését, és egyben hasznosítja majd a lehullott csapadékot is.

A megújult kórházpark színvonalas közparkká alakításával, valamint a háziorvosi rendelő belső, közhasználatú kertjének az 1960-as 70-es évek jellegzetes kertépítési stílusának megtartásával, de annak megújításával, valamint a közösségi funkciók bővítésével lehetőség nyílik a jövőben a kikapcsolódásra és a rekreációra. A posta előtti területen a zártsorú, utcaképhez illő termelői piac megépítésével kulturált körülmények kialakítására került sor az árusításhoz-vásárláshoz. A cél a város arculatához illeszkedő helyszín kialakítása volt. A piac fenntarthatóságát, báját, az utcaképbe illesztése, mérete és kortárs, időtálló anyaghasználata adja.

Forrás: beküldött

A projekt részéként az akcióterületen további elhanyagolt zöldfelületek megújítására is sor került. Ennek során növényegészségügyi, illetve balesetvédelmi szempontok figyelembevételére, talajtakaró cserjék telepitésével rézsű stabilizálására is sor került. Egyes helyeken az átlátási irányok kitisztításával, a beteg fák kivágásával és pótlásával, a gyep rendbetételével kellemes hangulatú ligetes zöldfelületek alakultak ki, valamint az új beépítésre szánt lakóterület lehatárolásaként egy fasor is létesült.

A projekt a Széchenyi 2020 Program keretén belül valósult meg.

