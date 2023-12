A világ egyik legnevesebb felsőoktatási minősítő szervezete, a Times Higher Education (THE) minden évben megrendezi a Campus Live UK&IE elnevezésű nagyszabású rendezvényét az Egyesült Királyság és Írország egyetemei számára. Ennek célja, hogy a felsőoktatási vezetők, az ipari partnerek és a szakértők megvitassák, az intézmények milyen innovatív megoldásokkal tudnak alkalmazkodni a növekvő hallgatói elvárások, az emelkedő működési költségek és a változó finanszírozás jelentette kihívásokhoz munkatársaik, hallgatóik és a társadalom szolgálata érdekében. A liverpooli eseményre Magyarországról csak a Széchenyi István Egyetem kapott meghívást.

„Óriási megtiszteltetés, hogy részt vehettünk a rendezvényen, mert ez kifejezetten az Egyesült Királyság és Írország egyetemeinek szólt, amelyek egyúttal a világ legjobbjai közé tartoznak. A legnagyobb brit universitasok mintegy ötszáz éves múlttal, tudással, tapasztalattal rendelkeznek, nemzetköziesítési gyakorlatuk pedig világszínvonalú. Ezt megkönnyíti számukra, hogy a világ mobilitásban részt vevő – azaz anyaországán kívül tanuló – mintegy hatmillió hallgatójának a fele angol anyanyelvű országot, elsősorban az Egyesült Királyságot és az USA-t választja.

A rendezvény alkalmat adott arra is, hogy kölcsönösen előnyös partnerséget alakítsunk ki a jelen lévő egyetemekkel tudományos publikációk készítéséről, kutatások végzéséről nemzetközi hálózatokban” – mondta a Széchenyi-egyetem delegációjának vezetője, dr. Lukács Eszter, aki az intézmény nemzetközi és stratégiai kapcsolatokért felelős elnökhelyetteseként, valamint a Kulturális és Innovációs Minisztérium hazánk felsőoktatási nemzetköziesítési stratégiájáért felelős tanácsadójaként vett részt az eseményen.

Hozzátette: a meghívás egyúttal a Széchenyi István Egyetem fejlődésének az elismerése is. Az intézményt már hat felsőoktatási világranglistán jegyzik, amelyek közül négyen az idén debütált. Szerepel egyebek mellett a THE világranglistáján, valamint a THE Impact Rankings elnevezésű, az ENSZ fenntartható fejlődési céljaihoz való hozzájárulás alapján készülő rangsorában is.

A Széchenyi István Egyetem küldöttsége a THE Awards gálán

Forrás: Beküldött

Dr. Lukács Eszter azon maroknyi nemzetközi vendég közé tartozott, akik panelbeszélgetések részeseként is kifejthették álláspontjukat. Az egyik ilyen a kontinens egyetemeinek nemzetköziesítési kihívásairól, és azok brit egyetemekéivel való összehasonlításáról, a másik pedig a mesterséges intelligencia tudományos publikációkban való használatáról szólt. „Az egyik altéma a határon átnyúló – kettős képzésekre, online és más országokba kihelyezett képzési formákra irányuló – felsőoktatás volt.

Ezek közül számunkra a kettős képzések a legfontosabbak, amelyekből már ötöt nyújtunk a hallgatóknak egyesült államokbeli, kínai, indiai, olasz és portugál egyetemekkel együttműködésben” – húzta alá dr. Lukács Eszter. Az elnökhelyettes hozzáfűzte: nagy büszkeség, hogy részt vehettek a rendezvény részeként megtartott, a felsőoktatás Oscar-díj-átadójának nevezett THE Awards gálán is, ahol a legjobb egyesült királyságbeli és ír egyetemeket számos kategóriában, látványos külsőségek között díjazták