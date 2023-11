Az alábbiakban összegyűjtöttünk néhány hasznos tippet, amelyek a hőmegtartás javításával elősegíthetik otthonunk energiafogyasztásának csökkentését.

1. Gondoskodjunk a megfelelő hőszigetelésről!

Bármilyen fűtési rendszert használunk is, a megfelelő hőszigetelés hiányában csak rengeteg extra energia árán tudjuk kompenzálni a hőveszteséget. Általánosságban elmondható, hogy az elpazarolt energia bő egyharmada a falakon, további 30%-a pedig a tetőn keresztül távozik, ezért a hőhidak kialakulásának megakadályozásában kulcsfontosságú szerepet játszik a homlokzat, illetve a födém szigetelése.

A korszerű technológiai megoldásoknak köszönhetően az utólagos hőszigetelés ma már viszonylag egyszerűen és gyorsan megoldható. Az olyan szigetelőanyagok, mint az ásvány- vagy a kőzetgyapot, egyszerűen alakíthatóak és formázhatóak, így a falak, a födém, de akár a padló szigetelésére is alkalmasak. Kiváló hő- és hangszigetelő képességükön túl ráadásul víztaszító és páraelvezető tulajdonságokkal is rendelkeznek, továbbá nincs hőtágulásuk, ezért a nagy hőmérséklet-változásokat is alakváltozás nélkül viselik.

2. Javíttassuk vagy cseréljük le nyílászáróinkat!

A falak és a tető mellett a nyílászárók is fontos szerepet töltenek be a hőmegtartásban. Amennyiben régi ajtóink, ablakaink meghibásodtak vagy megvetemedtek, emiatt pedig helytelenül záródnak, esetleg nem illeszkednek résmentesen a tokba, az hőszivárgást eredményezhet, ami idővel akár számottevően is növelheti otthonunk fenntartási költségeit.

Mivel a modern, jó hőszigetelő képességekkel rendelkező ablakok U-értéke, azaz hőátbocsátási tényezője lényegesen alacsonyabb, mint a régi változatoké, a teljes nyílászárócserével akár 20-30%-os energiamegtakarítást is elérhetünk. A körülményektől függően bizonyos esetekben a régi nyílászárók felújítása vagy az üveg cseréje is elégséges lehet.

3. Korszerűsítsük fűtési rendszerünket!

Otthonunk energiafogyasztásának optimalizálása érdekében hatékony lépés lehet a fűtési rendszer felülvizsgálata, szükség esetén pedig javítása vagy cseréje is. Első lépésként érdemes felmérni a meglévő fűtési rendszer állapotát. Szakember segítségével ellenőrizhetjük a kazánt, a radiátorokat, a csöveket, illetve a szabályozó berendezéseket. A rendszer hatékonyságát és esetleges hibáit felmérve könnyebben eldönthetjük, hogy mely területeken van szükség a korszerűsítésre.

Elavult kazán esetén érdemes fontolóra venni egy energiatakarékosabb modell beépítését. A kondenzációs kazánok például hatékonyabb hőtárolási és energia-visszanyerési mechanizmusokkal rendelkeznek, mint a hagyományos változatok, kompakt kialakításuknak köszönhetően pedig utólagos beszerelésük sem okoz nehézséget. Beépíthetjük új fűtési rendszerként vagy a meglévő turbós vagy kéményes kazán helyére, de akár a régivel kombinálva, fűtéskiegészítésre is alkalmazhatjuk. A kondenzációs kazánok a fűtés mellett a használati meleg víz előállítására is ideális választást jelentenek.

4. Használjunk sötétítőfüggönyöket!

Habár a sötétítő függönyöket elsősorban a fény szabályozására és a belátás megakadályozására használjuk, a téli szezonban hőszigetelő funkciójuk miatt is rendkívül hasznosnak bizonyulnak. Ehhez érdemes vastag szövésű, minőségi kivitelű függönyöket választanunk, hiszen ezen tulajdonságaik jelentősen befolyásolják, hogy milyen mértékben képesek bent tartani a hőt.

Fontos azonban, hogy amennyiben a fűtőtestünk az ablak alatt helyezkedik el, azt ne takarjuk el a sötétítőfüggönnyel, mert így a kiáramló meleget a szoba helyett az utca irányába tereljük.

5. Tegyünk huzatfogó párnát a nyílászárók elé!

Ha az ablakaink vagy ajtóink mentén szökik a meleg, a habszivacsból készült huzatfogó párnák egyszerű, egyszersmind költséghatékony megoldást jelenthetnek a belső hő megtartására és a hőveszteség minimalizálására. Amennyiben a helyiségben erős a légmozgás vagy a huzat, a párnák képesek elnyelni a hideg levegőt, és megakadályozzák, hogy az közvetlenül áramoljon a belső térbe.

6. Terítsünk szőnyeget a padlóra!

A szőnyegek nemcsak dekorelemként funkcionálhatnak, hanem a lakás hőmegtartását is javíthatják. Télen a parketta vagy a padlólap nagyon le tud hűlni, ilyenkor pedig egy nagyobb méretű, vastag szőnyeg megakadályozhatja, hogy a hideg a földről továbbáramoljon a helyiség légterébe. Az optimális hőmérséklet fenntartása mellett ráadásul a padló hidegérzetét is csökkentheti, ezzel is komfortosabbá téve otthonunkat.

Az optimális hőmérséklet fenntartásának a legnagyobb hidegek idején sem kell szükségszerűen drasztikus energiaigény-növekedéssel járniuk. Ha megtesszük a szükséges lépéseket ingatlanunk hőmegtartási képességeinek javításához, azzal jelentősen lefaraghatjuk rezsiköltségeinket, és még a környezeti terhelés mérsékeléséhez is hozzájárulhatunk.