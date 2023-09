Szakmunkás álláslehetőségek Szekszárdon és környékén

Ezek a szakmunkás lehetőségek a SzekszardAllas.hu kínálatában is rendszeresen felbukkannak, vagyis mindenképpen érdemes nyomon követnie a portál kínálatát azoknak, akik a szaktudásukat kamatoztatnák a városban. Íme néhány példa az itt előforduló szakmunkás lehetőségekre!

Asztalos

Az asztalos pozíció az egyik gyakori visszatérője a SzekszardAllas.hu kínálatának. Kerestek már többek között bútorok összeszerelésére és készre gyártására, valamint faházak és tetőszerkezetek építésére is asztalosokat a portálon keresztül. Az ilyen lehetőségek esetében az alapvető elvárásokat valamennyi esetben az asztalos képzettség megléte, illetve a releváns szakmai tapasztalat jelenti. Emellett az olyan tényezők, mint például a B kategóriás jogosítvány, a targoncás vezetői engedély, valamint a kisgép kezelői jogosítvány előnyt jelenthetnek az elbírálás során – ahogy azt a korábbi példák is mutatják.

Hegesztő

Hegesztői állás ugyancsak előfordult már a SzekszardAllas.hu felületén. Legutóbb például egy autóipari gyártó céghez kerestek munkatársat hegesztői feladatok ellátására. A pozíció betöltésének nélkülözhetetlen feltétele volt az AWI/CO hegesztői végzettség megléte, továbbá a pontos és megbízható munkavégzés képessége. A rajzolvasási készségek pedig külön előnyt jelentettek a pályázatok elbírálása során.

CNC marós

Az előbbiekben említett autóipari gyártó cég korábban CNC marós pozíciót is hirdetett a szekszárdi állásportálon. Itt a feladatok természetesen a CNC marógépek üzemeltetése köré szerveződtek, beleértve annak programozását, beállítását, ellenőrzését és felügyeletét. A szakirányú végzettség ez esetben is elengedhetetlen követelményként fogalmazódott meg, ami mellett legalább 2 éves releváns szakmai tapasztalatra és műszaki rajzolvasási készségre is szükség volt. A személyes tulajdonságok tekintetében pedig az önállóság, a pontosság és a precizitás bírt kiemelt fontossággal.

Gépkezelő

Végezetül elmondható, hogy a gépkezelői álláslehetőségek felbukkanása sem példa nélküli a szakmunkás álláskategória alatt. Nemrégiben például egy perforált fém alkatrészek gyártásával foglalkozó szekszárdi cég hirdetett ilyen típusú állást, ahol is főként lézer és élhajlító gépek üzemeltetése, illetve használata jelentette az alapvető feladatot. Az esélyes pályázáshoz fémipari jártasságra, gépkezelői gyakorlatra (présgében, lemezollón, lézervágón vagy élhajlító-gépen), valamint lemezmegmunkálásban szerzett tapasztalatra volt szükség. Mindemellett a nagyfokú önállóság, a felelősségteljes munkavégzés, és a rugalmasság szintén megkövetelt volt.