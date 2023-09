Hirdetés 1 órája

Raktáros és egyéb logisztikai álláslehetőségek Miskolcon

A logisztikai pozíciók Miskolcon is gyakran kínálnak elhelyezkedési lehetőségeket az álláskeresők számára. Raktározási, szállítmányozási, készletezési és egyéb logisztikai munkakörök többek között a MiskolcAllas.hu weboldalán is elő szoktak fordulni, vagyis mindenképpen érdemes erre a portálra is kiterjesztenie az álláskeresését annak, aki a logisztika berkein belül építene karriert. Íme néhány példa a visszatérő lehetőségekre!

Raktáros A raktáros pozíció az egyik leggyakrabban megjelenő lehetőség a logisztikai álláskategória alatt. Ezen munkakörök esetében az alapvető feladatok általában olyan tevékenységekből állnak, mint például a beérkező áruk fogadása, a készletkezelés, a raktár területén történő árumozgatás, a helyes és biztonságos tárolás biztosítása, a szállítmányok be- és kicsomagolása, valamint az általános raktári rend fenntartása. Amennyiben raktáros állás érdekli Miskolcon itt nézzen szét. A pozíció betöltésének feltételei változatosan alakulhatnak, ugyanakkor általánosságban elmondható, hogy a középfokú végzettség, a felhasználói szintű számítógépes ismeretek, illetve a targoncavezetői jogosítvány megléte jellemzően részét képezi az elvárásoknak. Emellett pedig a személyes tulajdonságok tekintetében a jó fizikai állóképesség, a pontosság, a precizitás és a gyakran többműszakos munkavégzésből adódón a rugalmasság bír kiemelt jelentőséggel. Komissiózó Komissiózó pozíció ugyancsak több esetben előfordult már a MiskolcAllas.hu kínálatában. Az ilyen jellegű lehetőségek kapcsán a mindennapi feladatokat többnyire olyan tevékenységek jelentik, mint például az áruk raktárban/üzletben történő elrendezése, az áruk felcímkézése, a beérkezett rendelések összekészítése, a készletkezelési adminisztráció elvégzése, valamint az áruk minőségének és megjelenésének ellenőrzése. A komissiózó munkakör előnye, hogy az elvárások tekintetében korántsem állít megugorhatatlan feltételek a pályázók felé, gyakran a csupán alapfokú képesítés birtokában lévők is eséllyel jelentkezhetnek. Persze a talpraesettség, a jó állóképesség, továbbá a precíz és pontos munkavégzés képessége ez esetben is nélkülözhetetlen tulajdonság. Fuvarszervező A MiskolcAllas.hu logisztikai álláskínálatában természetesen nem csak fizikai, hanem szellemi pozíciók is elérhetőek lehetnek. A fuvarszervezői munkakör például épp ilyen, amelynek betöltésével jellemzően olyan feladatok járnak együtt, mint a szállítmányok időzítésének és útvonalának megtervezése, a rakodási folyamatok megszervezése, a fuvarok koordinálása, a szállítmányozáshoz kapcsolódó dokumentációk vezetése, az árkalkuláció, és persze nem utolsósorban a szállítókkal, sofőrökkel, illetve az ügyfelekkel való folyamatos kapcsolattartás. Ezen feladatok ellátásához pedig általában legalább középfokú végzettségre, felhasználói szintű számítógépes ismeretekre (pl. irodai szoftverek, fuvarszervezői szoftverek stb.), valamint aktív idegennyelv-tudásra (többnyire angol) van szükség. Emellett a személyes tulajdonságok kapcsán főként a kiváló kommunikációs- és problémamegoldó képesség, a stressztűrés, a rendszerszemlélet, továbbá a hatékony időmenedzsment jelenik meg kiemelt elvárásként.

