Könnyű fizikai munka

A SzekesfeharvarAllas.hu kínálatában nemrégiben megjelent egy alkalmi, könnyű fizikai munkával járó pozíció: https://szekesfehervarallas.hu/allasok/betanitott-fizikai-munka. A munkavégzés klimatizált műhelyben történik, és 70 százalékban ülőmunkát, 20 százalékban raktári munkát, 5-5 százalékban pedig takarítást és adminisztrációt foglal magában.

Ezen feladatok ellátásához pedig B kategóriás jogosítványra, valamint MS Word és Excel ismeretekre van szükség. Emellett a dinamikusság szintén megkövetelt, mert bár a munka alkalmi jellegű és mindössze 4 órás, a munkavégzés ezen idő alatt folyamatos. Fontos tudnivaló továbbá, hogy a középfokú angol nyelvtudás külön előnyt jelent az elbírálás során.

Termelési operátor

Termelési operátor álláslehetőség ugyancsak előfordult már a SzekesfehervarAllas.hu kínálatában. A legutóbbi ilyen pozíció esetében egy autóalkatrész gyártó céghez kerestek operátorokat, ahol is az alapvető feladatokat a gyártógépek és berendezések kezelése, az alkatrész-összeszerelési tevékenységek ellátása, valamint a termékellenőrzések előírás szerinti elvégzése jelentette. A lehetőség különösen abból a szempontból volt kedvező, hogy csupán általános iskolai képesítés birtokában is eséllyel lehetett megpályázni azt.

Csomagoló / gépkezelő

A csomagolói pozíció szintén egy ideális választás lehet azok számára, akik betanított munkát keresnek. Természetesen ezen munkakör megjelenésére is volt már precedens SzekesfehervarAllas.hu felületén, például mikor egy alumínium daraboló üzem hirdetett csomagoló / gépkezelő lehetőséget. Itt a mindennapi feladatokat a beérkező alumínium profilok méretre darabolása, ellenőrzése és csomagolása jelentette.

Az állás betöltéséhez a mérőeszközök használatának ismeretére (tólómérő), csapatjátékos attitűdre, valamint a pontos és precíz munkavégzés képességére volt szükség. A releváns tapasztalat, a fémipari ismeretek, a B kategóriás jogosítvány és a saját gépjármű pedig pozitívan befolyásolta az állás elnyerésével kapcsolatos esélyeket.

Segédmunkás

Végezetül a különböző segédmunkás állásokról sem feledkezhetünk, amelyek ugyancsak tipikusnak mondhatóak a betanított munkák álláskategóriáján belül. A pozícióval járó feladatok nagymértékben különbözhetnek attól függően, hogy milyen iparágról is beszélünk. Az ugyanakkor általánosságban elmondható, hogy a segédmunkások különböző segédfeladatokat végeznek, amibe egyebek mellett az anyagmozgatás, a raktárkezelés, a takarítás, a műszaki segítség, a karbantartás és javítás, valamint a szerelés is beletartozhat. Ennek értelmében az elvárások is eltérőek lehetnek, persze itt sem kell túlzottan magas követelményekre gondolni.