A következőkben bemutatunk néhányat az itt: https://szegedallas.hu/allasok/vendeglatas előforduló munkalehetőségekből, továbbá összefoglaljuk azok legfontosabb jellemzőit is.

Felszolgáló

A felszolgálói munkakör megjelenésére már több alkalommal is volt példa a SzegedAllas.hu kínálatában. Mi több, a pozíció a napokban is elérhetővé vált a portál felületén egy szegedi á la carte étterem révén. Az álláslehetőséggel járó feladatokat természetesen a tipikus felszolgálói tevékenységek jelentik, beleértve a vendégek teljeskörű kiszolgálását, a rendelések felvételét, az alkalomszerű standolást, valamint a pénztárgép kezelését. Az elvárások tekintetében pedig a releváns szakmai tapasztalat meglétét, illetve precíz és gyors munkavégzés képességét emelte ki a munkáltató.

Konyhafőnök

Ugyanezen szegedi étterem nemrégiben egy konyhafőnöki pozíciót is meghirdetett a portálon. Ez esetben az alapvető feladatokat a megrendelendő áruk összeírása, a havi leltár lebonyolítása, a szakácsokkal való kapcsolattartás és a munkájuknak a koordinálása, valamint a különböző főzési tevékenységek jelentik. A szakmai felkészültség, rutin és alázat természetesen ezen pozíció kapcsán is nélkülözhetetlen elvárás, ami mellett gyorsaságra és nagyfokú precizitásra is szükség van a sikeres helytálláshoz.

Szakács

A szakács álláslehetőség – akárcsak a korábban említett felszolgálói pozíció – ugyancsak visszatérő szereplője a SzegedAllas.hu kínálatának. Ezen pozíció kapcsán a mindennapi feladatokat természetesen a tipikus szakács teendők jelentik, beleértve az étlapok összeállítását, az alapanyagok előkészítését, a főzést és sütést, a minőségellenőrzést, valamint tálalást. Mindezt persze azt alapvető higiéniai és munkavédelmi szabályok betartása mellett.

A munkakör betöltésének feltételeként a munkáltatók általában a szakács képesítés meglétét, továbbá a releváns szakmai tapasztalatot írják elő. Emellett a személyes tulajdonságok kapcsán a vendégcentrikus hozzáállás, a pontosság, a precizitás, az igényes munkavégzés képessége, illetve a csapatjátékos attitűd szokott kiemelt szempontként megjelenni.

Konyhai kisegítő

Végezetül a konyhai kisegítői munkakörről sem feledkezhetünk meg, ami azon álláskeresők számára lehet ideális választás, akik nem rendelkeznek különösebb iskolai végzettséggel, illetve releváns vendéglátós tapasztalattal sem. A konyhai kisegítők munkája ugyanis betanított feladatokból áll, olyanokból, mint a konyha tisztán tartása, a konyhai berendezések takarítása, a mosogatás, az alapanyagok előkészítése, valamint a tálalásban való közreműködés.

Ezen feladatok ellátáshoz ugyan végzettségre és tapasztalatra nincs szükség, ettől függetlenül azért akadnak elvárások: a jó állóképesség, a pontosság, a higiénia iránti elkötelezettség, továbbá a kiváló együttműködő képesség például valamennyi esetben a követelmények részét képezi.