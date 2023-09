Ez alól természetesen Szombathely sem jelent kivételt, amelynek vonatkozásában ugyancsak elő szoktak fordulni efféle lehetőségek az egyes állásoldalak kínálatában. Példának okáért a SzombathelyAllas.hu oldalon gyakran előfordulnak fizikai, segéd és betanított munkakörök. Következzen egy kis ízelítő a portálon megjelenő hirdetésekből!

Takarító

Takarítói álláslehetőségek már több alkalommal is előfordultak a SzombathelyAllas.hu kínálatában. Egyebek mellett kerestek már irodák, kórházak és gyógyszertárak takarítására is munkavállalókat a portálon keresztül. Az elvárások jellemzően könnyen megugorhatóak voltak, azaz csupán alapfokú képesítés birtokában lévők (8 általános) is eséllyel pályázhattak.

Ettől függetlenül persze azért akadtak követelmények: az önállóság, a pontos és precíz munkavégzés képessége, valamint az ápolt és igényes megjelenés például valamennyi esetben nélkülözhetetlen kvalitásként fogalmazódott meg. Ezenkívül a hasonló munkakörben szerzett tapasztalat, továbbá a takarítószerek és takarítógépek ismerete külön előnyt jelentett a pályázatok elbírálása során.

Kamionmosó

Ha pedig már takarítás, akkor egy nem is olyan régen megjelent hirdetésről sem feledkezhetünk meg, amelyben egy szombathelyi kamionmosóhoz kerestek munkatársat. Itt a munkakörrel járó alapvető feladatokat a gépi- és kézi kamionmosás, valamint a tehergépjárművek és felépítmények mosása jelentette. A pozíció betöltéséhez végzettségre nem volt szükség, a munkáltató teljes egészében vállalta a betanítást. Előnnyel indultak ugyanakkor azok, akik rendelkeztek hasonló munkakörben szerzett tapasztalattal, illetve hosszú távra terveztek.

Faipari betanított munkás

Faipari betanított munkás álláslehetőség megjelenésére ugyancsak volt már példa a SzombathelyAllas.hu kínálatában. Egészen pontosan fenyő fűrészáru gyártására és forgalmazására specializálódott szombathelyi cég hirdette ezt a pozíciót, ahol is a mindennapi feladatok olyan tevékenységekből álltak, mint például a faipari gépek kezelése, az alapanyagok felrakása, leszedése és összekészítése, valamint az anyagmozgatás, illetve rakodás.

Ezen teendők ellátásához minimum 8 általános iskolai végzettségre, továbbá az önálló és megbízható munkavégzés képességére volt szükség. A targoncavezetői engedély meglétére és a faipari területen szerzett tapasztalatra pedig előnyként tekintett a munkáltató a kiválasztás során.

Építőipari segédmunkás

Végezetül az építőipari segédmunkás pozícióról sem feledkezhetünk meg, ami szintén ideális választás lehet azoknak, akik gyorsan betölthető, végzettséget nem igénylő állást keresnek. Egy korábbi ilyen jellegű lehetőség kapcsán az alapvető feladatokat az építkezés dolgozóinak autóval történő felvétele, az építkezésen a szakmunkások támogatása, a rakodás, illetve az áruszállítás jelentette. Az esélyes pályázáshoz pedig mindössze B kategóriás jogosítványra és nagyfokú rátermettségre volt szükség.