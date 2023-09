Milyen pozitívumai vannak a betanított munkáknak?

A betanított munkalehetőségeknek természetesen megvannak a maga előnyei és hátrányai. Az egyik legnagyobb előnye – amint azt a bevezetőben is említettük –, hogy alacsony belépési küszöb mellett kínálnak elhelyezkedési lehetőségeket, azaz diplomára, tapasztalatra és nyelvtudásra sincs szükség ezen pozíciók betöltéséhez. Akár azok is eséllyel pályázhatnak betanított munkákra, akik csupán alapfokú képesítéssel (8 általános) rendelkeznek.

Mindebből könnyen levezethető egy másik nagyon fontos előnye az efféle munkaköröknek, méghozzá, hogy megadják a tapasztalatszerzés lehetőségét. Az itt szerzett tapasztalatok pedig rendkívül hasznosak lehetnek a jövőbeli karrierépítést illetően, pláne, ha a munkavállaló ezenkívül időt és energiát fektet a szakmai fejlődésébe.

A munkavégzés során ugyanis olyan készségek fejleszthetőek, mint például a problémamegoldó képesség, az időmenedzsment, valamint a csapatban való együttműködés készsége. Ezek pedig olyan kvalitások, amelyek mindig is keresettek voltak a munkaerőpiacon. Az meg már csak egy külön pozitívum, hogy mindezen fejlődést akár egy rendkívül stabil környezetben is el lehet érni, hisz betanított munkákat kimondottan tőkeerős cégek is szoktak hirdetni, akár Egerben is.

Persze ott az érme másik oldala: a negatívumok listája

Mint mindennek, úgy természetesen a betanított munkáknak is megvannak a maga hátrányai. Az első, ami talán mindenkinek először az eszébe ezen pozíciók kapcsán az gyenge jövedelem. Valljuk be, a betanított munkák nem épp a kiemelkedő fizetéseikről híresek. Korlátozottak lehetnek továbbá a karrierépítési lehetőségek is, különösen akkor, ha a cég nem gondoskodik a munkavállalói továbbképzéséről és maga a munkavállaló sem teszi ezt önszorgalomból.

Mindezen kívül a nagyfokú fizikai megterhelés vagy a monotonitás mellett sem mehetünk el szó nélkül, ami ugyancsak gyakori jellemzője ezen munkaköröknek. Éppen ezért a szellemi és fizikai egészség megőrzéséből kifolyólag is érdemes a kitörési lehetőségeket keresni, és nem egy egész karriert a betanított munkákra alapozni. Végezetül pedig a technológiai vívmányok „fenyegetését” is a negatívumok közé kell sorolnunk, hisz az automatizáció hatása ezeknek a pozícióknak a fennmaradását veszélyezteti talán a leginkább.

Betanított munkalehetőségek Egerben

Ahogy arra a korábbiakban is utaltunk, Egerben és környékén megannyi betanított munkalehetőség elérhető. Ezek megtalálásához érdemes lehet ellátogatni az EgerAllas.hu weboldalára, amelynek kínálatának visszatérő szereplői az ilyen típusú álláslehetőségek. A takarító állás például meglehetősen gyakran keresett munkakör Eger városában: kerestek már többek között irodaházak, iskolák, kulturális intézmények és üzemi területek takarítására is munkavállalókat a portálon keresztül.

Szintén gyakoriak a gyári betanított munkalehetőségek. Operátor, karbantartó, minőségellenőr vagy csomagolói álláslehetőség megjelenésére is több alkalommal volt már precedens az EgerAllas.hu kínálatában. Mindezen kívül pedig a segédmunkás pozíciókról sem feledkezhetünk meg, amelyek az építőiparhoz, a gépiparhoz, a gyártás és termeléshez, a szállítmányozáshoz és logisztikához, valamint számos egyéb más területhez kötődően is előfordulhatnak a portálon.