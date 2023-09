− Hogy került a Magyar Suzukihoz?

− Az egyik ismerősöm megkérdezte, volna-e kedvem a Magyar Suzukinál dolgozni, majd a beleegyezésemmel leadta az önéletrajzomat. Viszonylag gyorsan be is hívtak. Az akkori üzemvezetővel interjúztam és egy sikeres próbafeladat után fel is vettek. Minden nagyon gyorsan történt, már másnap kezdhettem is. A testvérem korábban itt dolgozott, így nem volt ismeretlen számomra a vállalat.

− Milyen tanulmányokat folytatott a munkába állás előtt?

− Gépipari számítástechnikai technikusként, CNC gépkezelőként végeztem a középiskolában, majd szereztem egy felsőfokú külkereskedelmi oklevelet. Amikor átkerültem a termelési irodából a HR-re, a vezetőim támogatásával 2016-ban jelentkeztem a Károli Gáspár Református Egyetem közgazdász, emberi erőforrás szakára, és 2019-ben sikeresen lediplomáztam. A Magyar Suzuki anyagilag is támogatta ezt a célomat és arra is odafigyelt, hogy legyen időm a tanulmányokra a munkám mellett is.

− Miért váltott HR-területre vállalaton belül?

−A HR osztály akkori vezetője azzal keresett meg, hogy szeretne átvenni a csapatába. Felajánlotta a diploma lehetőségét, változatos, sokrétű pozíciót kínált, amely nagyon kecsegtető volt a számomra. Bár a termelési igazgató igyekezett maradásra bírni, a felajánlott lehetőségek miatt végül igent mondtam az ajánlatra.

− Mivel foglalkozik pontosan?

− Elég sokrétű a munkám. Felelek az összes vállalati rendezvényért; segítem az Üzemi Tanács eseményeit; projekt szinten támogatom a HR-hez köthető beruházásokat és az ide tartozó felújításokat, illetve részt veszek azok megvalósításában. Támogatom a toborzási csapatot, tartom a kapcsolatot a munkaügyi hivatalokkal és benne vagyok a HR digitalizációs folyamataiban is. Mivel a termelésben dolgoztam tíz évet, ebből két évet a termelési igazgató mellett töltöttem el, teljes rálátásom van a vállalat egészére, ami segítséget jelent a mindennapokban.

− Mit szeret a legjobban a Magyar Suzukiban?

− Szeretem, hogy egy olyan stabil, több mint 30 éve működő munkáltató, akire mindig lehet számítani. Nekem személy szerint sokat adott, hiszen iskoláztatott, megtanított arra, hogy rendszerben lássam a dolgokat. Szeretem, hogy egy olyan autóipari nagyvállalatnál dolgozom, mely a lakóhelyem közelében van, így nem kell órákat utaznom.

− Mely béren felüli juttatásokat, illetve vállalati programokat emelné ki?

− Amiben egyediek vagyunk, az az egyszeri ingyenes meleg étkezés, amelyet más, a régiónkban található vállalat nem biztosít a munkatársainak. Ez nagy érték, különösen ilyen élelmiszerárak mellett. A buszos szállítási lehetőséget mások is adják, mi azonban 50 km-ről tesszük ezt lehetővé a munkatársainknak. Van törzsgárda- és hűség pótlékunk is annak megfelelően, mióta dolgozik egy munkatárs a cégnél. Az évek számával arányosan nő ez az összeg és ezt a juttatást már egy év után megkapják a kollégák. Egy régóta nálunk dolgozó munkatárs éves szinten ebből majdnem egy havi fizetéshez juthat.

− Mi volt az eddigi legnagyobb sikere?

− A 20 év alatt sok mindent megéltem, sok sikeres projektben vehettem részt, mégis az elmúlt néhány évből emelnék ki két fontos pillanatot. 2022-ben sikerült digitalizálnunk az Üzemi Tanács választást, így minden kolléga elektronikusan adhatta le a szavazatát. Hatalmas és egyedülálló projekt volt ez, amelyben több osztály, az IT, a jog, a HR és az Üzemi Tanács is részt vett. Nemcsak a szavazók számára tettük egyszerűbbé voksaik leadását, hanem maga a választási bizottság munkája, a szavazatszámlálás is egyszerűsödött, digitalizálódott. Nagyon szerettem ezt a feladatot. A másik olyan projekt, amely büszkeséggel tölt el, a Családbarát Munkahely védjegy elnyerése. Mindezt tavasszal egy komoly audit előzte meg, melyhez rengeteg anyagot kellett előkészíteni. Fantasztikus érzés volt látni a hosszú évek munkájának a gyümölcsét, hogy mint munkáltató, mennyi mindenben vagyunk kollégáink és családjaik támasza. Büszke vagyok arra, hogy egy Családbarát Munkahely védjeggyel rendelkező munkahelyen dolgozhatok.

− Miért jó a Magyar Suzukinál dolgozni?

− Stabilitást ad, hiszen egy rendkívül megbízható munkáltatóról van szó. Minden hónapban számíthatok a fizetésemre, van béremelés, kapunk pluszjuttatásokat, 13. havi fizetést, sőt, idén még egy plusz fél havi bónuszt is kaptunk. A nyár kapcsán tudok előre tervezni, hiszen már az év elején tudom, hogy mikor lesz a karbantartás miatt szükséges gyárleállás. Számomra a tervezhetőség és stabilitás nagyon fontos. Mindig vannak olyan céljaim, amelyeket a Magyar Suzuki segítségével el tudok érni. Szeretek itt dolgozni, szeretem a munkakörömet is, hiszen összetett, nagyobb kaliberű feladatokat tartalmaz, amelyek során csapatban is van lehetőségem együttműködni.

− A vállalat elsősorban termelési területre keres új munkaerőt, de számos más nyitott pozíció van. Ön szerint miért érdemes a Magyar Suzukit választani?

− Úgy gondolom, itt mindenki el tudja érni azokat a célokat, amelyeket kitűzött maga elé. Természetesen meg kell találni a lehetőségeket, és tenni is kell mindezért. Abból a bérből és a juttatásokból, amelyeket itt kapunk, a magánéletben is fejlődni tudunk. Sok HR vezetővel tartom a kapcsolatot, ezért bátran ki merem jelenteni, hogy a Magyar Suzuki a régióban nagyon jó munkáltató, egy olyan cég, amely folyamatosan fejlődni szeretne és fejlődik is. Az elmúlt években vállalatunk sokat tett azért, hogy felvegye a ritmust a körülöttünk zajló változó világgal. Korábban sose gondoltam volna, hogy egyszer munkásszállónk, vagy mobil applikációnk lesz, a saját egészség- és oktatócentrumról már nem is beszélve.