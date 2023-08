Vitathatatlan tény, hogy a tervezés sok szempontból jó ötlet, már amikor az utazás részleteinek letisztázása a cél. Jó előre tudni, hogy mi, mikor, hogyan alakul. Ráadásként ilyen módon jelentős mértékben redukálhatóak a kiadások, mivel a jegyárak kellő távolságban az indulástól számítva határozottan kedvezőek. A Dubai repülőjegy ilyen módon is megvásárolható.

Az előre eltervezés azonban tudatosságot igényel, és persze olyan feltételeket, amik még nagy távolságban is biztosak és változatlanok. Azért ez már kemény dió. Ugyan sok esetben kivitelezhető, de nem egyszer a körülmények játéka mégsem teszi lehetővé az aprólékos tervezést. Mindenesetre kár lenne tagadni, hogy ez az egyik legjobb stratégia. Akkor különösen működőképes, ha nem kell túl sok embert összehangolni, mert általában ott szoktak kezdődni a problémák, amikor négyen négyfélét szeretnének. Ennél némileg letisztultabb, ha egy ember igényeit kell fókuszban tartani.

Forrás: esky.hu

Mi a helyzet a spontaneitással?

A váratlan ötletek, a mindenféle előzmény nélkül bevillanó gondolatok varázslatosak. Az az izgalom pedig, ami ilyenkor kialakul, pláne felülmúlhatatlan. A tervezésben is van némi láz természetesen, de a hevessége össze sem hasonlítható azzal, mint amikor végigszalad az emberen egy magával ragadó elképzelés. Például hogy irány a Barcelona repülőjegy vásárlás, irány Barcelona! Ez az elgondolás tényleg vonzó, ellenállhatatlan! Az út nem túl hosszú, viszont a cserébe kapott élmény aligha pótolható.

Igen ám, de ennél a forgatókönyvnél máris bekúszik az a probléma, hogy az árak nem túlságosan kedvezőek. Elvileg.

Nos, elvileg tényleg nem azok. De gyakorlatilag? Az eSky olyan ajánlatokat kínál, amik bizony nagyon is megfontolásra méltóak. Hogy miért? Azért, mert nagyon kedvezőek, miközben nincsen kisbetűs rész. Nincsenek hátrányok, kényelmetlenségek, kellemetlenségek. Az utazás biztonsága ugyanannyira borítékolható, mint a komfortja, vagy éppen a gazdaságossága.

Ez az, ami alapjáraton is adott. Ellenben, ha még hozzávesszük az akciózásokat is, akkor fordul a kocka. Onnantól kezdve a takarékosság egy az egyben megvalósítható, még akkor is, ha az utazás ötlete tényleg ezekben a pillanatokban szilárdult meg.

Fotó: Sergey Tryapitsyn / Forrás: esky.hu

Vagy-vagy helyett is-is!

Az optimális megközelítés lényege a repülőjegy megvásárlásánál az is-is elv. Tehát nem az a cél, hogy akkor pálcát kell törni vagy a tervezés, vagy a spontaneitás felett. Korántsem! A cél az, hogy mindkettő ott legyen a tarsolyban, hogy ha kell, akkor mindkettő előránthatóvá váljon. Így az is-is elv mentén mindig az a forgatókönyv léphet életbe, ami adott helyzetben a legtöbbet nyújtja.

Mindkettőnek megvan a maga tere, helye, szerepe, jelentősége. Egyik sem nélkülözhető az utazástervezésből. Ráadásul, ha a megbízható forrás adott, akkor minden stimmel, akkor felesleges kizárásban gondolkodni. Az akciózások, valamint az eredendően kedvező árak vonzó ösvénnyé varázsolják a spontán ötletelés útját, míg az előre tervezés is megvalósítható, aminek a részletei mindenek tetejében igény szerint utólag is módosíthatóak. Érdemes ezt a fajta rugalmasságot megtartani, mert ahogy szokták mondani, aki rugalmatlan, az előbb-utóbb törik, míg aki rugalmas, az képes a változó körülményekhez fájdalommentesen idomulni. Ha ez a szabad játékosság rendelkezésre áll, akkor mindegy, melyik ösvény lép elő befutóvá, a megvalósítás sikere garantált!