A HIPERSZUPER II c. pályázatban a tatabányai Pólya György Általános Iskola Esztergomi úti Tagintézménye - korábban Móra Ferenc Általános Iskola -, a megvalósító partnerük, melynek innovatív szelleme és bátor kiállása a sajátos nevelési igényű gyermekek mellett példaértékű.

A projekt elsődleges célja az integráló környezetben nevelt kettős vagy többszörös különlegességű tehetségeket támogató komplex program megszervezése és lebonyolítása, valamint a zenei adottságokkal rendelkező gyermekek tehetséggondozása. A tehetségek erős oldalának fejlesztése oly módon történt, hogy tehetségüket kiemelő foglalkozásokon vettek részt, példaképekkel találkoztak, illetve be is bemutatkoztak. Az iskolában két fő tevékenység indult el, ezek közül az első az intézmény egészséges intelektussal rendelkező, autizmussal és/vagy ADHD-val élő diákjainak fejlesztése 3 tehetségterületen: 1. Intraperszonális kompetenciák (önismeret) fejlesztése; 2. Interperszonális kompetenciák (társas készségek) fejlesztése; 3. Nyelvi és kommunikációs kompetenciák fejlesztése (énképviselet). Egy-egy tehetségterületre 20-20-20 óra fejlesztés jut a tanév során, a gyakorlatok egymásra épülnek és megerősítik a korábban elsajátított ismeretet és viselkedést. Dányi Tímea és Nyireti Erika, a foglalkozások vezetői egy korábbi NTP projekt során összeállított oktatói kézikönyvet és tanulói munkalapokat használtak fel a gyógypedagógiai és fejlesztő pedagógiai alapú foglalkozások tanmenetének összeállítása során. Kollégáink rendszeresen tartották a babzsák program társas kapcsolatokat erősítő foglalkozásait is.

Pillanatkép a Nyireti Erika gyógypedagógus által vezetett és Horváthné Jankovics Krisztina asszisztens által támogatott, társas és kommunikációs készségeket fejlesztő foglalkozásról

A másik vállalt tevékenység a szociokulturálisan hátrányos helyzetű, tehetséges gyermekek zenei fejlesztése, szintén 60 órás, tanéven átívelő, tanórán kívüli, integrált környezetben megvalósuló zenés tehetséggondozó program keretében, zenetanár, zeneművész bevonásával, vendégelőadókkal és tanulmányi úttal. A zenei program, amely eredetileg Andrási Petronella vezetésével indult, a tanév során folyamatosan terebélyesedett, lehetőséget nyújtva a sokoldalú fejlesztő tevékenységre. Illés Ferenc több hangszert is megszólaltatott, emellett számos fejlesztő tevékenységet is tartott a programban. Sirkó Martin és Ruska Péter, a Peron Music Alapítvány kiváló szakemberei pedig hangszeres tehetséggondozó foglalkozásokat tartottak növendékeink nagy örömére. A rendszeres Csütörtöki Muzsika, amely élőzenés eseményeket emel be az iskola pedagógiai programjába, szintén helyi zenészek közreműködésével valósul meg.

A projekt harmadik vállalt tevékenysége az olyan innovatív tanulási környezet kialakítása volt, amely lehetőséget nyújt a haladó szellemű pedagógiai módszerek kipróbálására. Ennek keretében egy rugalmas oktatási tér és egy kültéri tanterem kialakítására is sor került, melyek tervezett és tudatos használata a következő tanévtől már beépíthető a pedagógiai programba.

A két tanulmányi út alkalmával az iskola tanulói a Klebelsberg Kultúrkúriában az Eckhardt Gábor által vezetett Zenés Klébzelet című programon vettek részt, pedagógusaink pedig a tatabányai Erkel Ferenc Zeneiskola tanári karával kiegészülve emlékezetes látogatást tettek a Magyar Zene Házában és a Szépművészeti Múzeumban.

Jelen program innovatív hatása abban rejlett, hogy konkrét programot adott a tehetséges Aspergeres/ADHD-s gyermekek önismereti, társismereti és kommunikációs nehézségeinek kezelésére. A legnagyobb innováció azonban az, hogy mindez egy vidéki, posztindusztriális nagyváros lakótelepi iskolájában történt, amely befogadó, támogató tanulási környezetet igyekszik biztosítani minden tanulója számára.

A Nemzeti Tehetség Program „A speciális fejlesztést célzó programok támogatása“ révén a projekt költségvetését 1005-os, vissza nem térítendő támogatásban részesítette. A partnerek örömmel valósították meg a tevékenységeket, s szívesen fogadnak minden további segítő szándékot, anyagi, eszmei és szellemi támogatást, társfinanszírozást a projekt futamideje alatt egyének és/vagy vállalatok részéről. További információért keressék bizalommal az iskola igazgatóját, Zsargó Juditot, vagy a projekt szakmai vezetőjét: Illés Kádek Katalint.