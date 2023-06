A nagy úszómedence, a kosárlabda-medence, a vizes játszótér és megújult óriásbuborék is várja már a vakáció első hétvégéjén a kicsiket és a nagyokat a Bükfürdő Thermal & Spa strandterületén. Kinyit a vizes játszótér, és a nyári időben a négy szabadtéri csúszda is áll a családok rendelkezésére.

Érdemes ejtőzni a gyógyvizes egységekben: a különleges hangulatú Szív medence és az ikonikus Szent Kelemen medence is ideális a lazításra.

Forrás: Büki Gyógyfürdő

A szeszélyes, esetleg hűvös, vagy esős nyári időjárás közepette is érdemes Bükfürdő felé venni az irányt! A beltéri kis és nagy gyógymedencék, valamint az élmény- és a pezsgőmedence is nyitva, a gyerekeket várják a hatalmas csúszdák és kalandok a Cápabarlangban.

Forrás: Büki Gyógyfürdő

Nincs strandélmény fagyi és lángos nélkül!

Folyamatosan bővül a Bükfürdő Thermal & Spa gasztronómiai kínálata, legújabb vendéglátó egység a Thermal Terrace étterem, az június 16-ától nyitva! A büfésoron pedig a lángosvariációk mellett pizza és tésztaételek, változatos kávé- és üdítőkínálat áll a vendégek rendelkezésére, akiknek érdemes megkóstolni a helyben főzött, minőségi fagylaltokat is.

Találkozzunk Bükfürdőn! https://www.bukfurdo.hu/hu