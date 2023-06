Hirdetés 1 órája

Mit vegyek fel egy hétköznapi esküvőre? Stílusos ruhák minden dresszkódhoz

Az esküvőre való megfelelő ruha kiválasztása általában nem csak a boldog menyasszony gondja, hanem szinte minden hölgyé, aki meghívottként vesz részt a menyegzőn. S valljuk be, nem is könnyű olyan ruhát választani, ami csinos, kényelmes, és még minőségében is jól bírja majd a gyűrődést. Hiszen az esküvő után még a lagzi is hátravan. Milyen szempontokra figyeljünk tehát oda a tökéletes ruha keresésekor?

PR-cikk PR-cikk

A kényelem mellett a fazonválasztás is fontos, ha a megfelelő ruhát keressük Forrás: answear.hu

A kényelem rendkívül fontos Nem szabad az esküvőre olyan ruhát választani, aminek csak a külsejébe szeretünk bele. Sok hölgy elhamarkodottan dönt, és még a próbafülkében azt gondolja, hogy pár órát csak kibír majd az adott ruhában. Miközben a kiszemelt ruhaköltemény ugyan rendkívül impozáns, viszont itt-ott szűk, nem lehet benne kényelmesen leülni és még az anyaga is könnyen roncsolódik. Ilyen ruha az, amit egyáltalán nem szabad választanunk. Az esküvő ugyanis egész napos program, és nem mindig van lehetőség a szertartás és a lagzi között átöltözni. Ezért a ruhánknak nem csak csinosnak, de nagyon kényelmesnek is kell lennie, hogy a több órás eseményt komfortosan végigállhassuk, végigmulathassuk benne. Ezen kívül az anyaga sem mindegy. Léteznek olyan kényes anyagok, mint például a szatén, aminek elég egy pici szálhúzás, és azonnal szakadás lehet a vége. Nem éri meg kockáztatni, és a legfinomabb kelmében megjelenni. Inkább minőségi, szép, de erős anyagú ruhákat nézzünk. Például az Answear Lab csodálatos viszkóz ruhái könnyedek, gyönyörűek és strapabíró anyagból készülvén még a hajnalig tartó mulatozáskor sem fognak megsérülni vagy nagyon összegyűrődni. Mindenkinek ajánljuk az alkalmi ruha esküvőre kategóriát. Ruhafazonok – avagy mit illik és mit nem? Hazánkban van egy mondás, amit vendégként a mai napit egyfajta íratlan szabályként tartanak. Vagyis, hogy sose öltözzünk jobban ki a menyasszonynál. Ezért hagyományosan általában olyan típusú ruhákat szoktak választani, amely leginkább a koktélpartikhoz hasonlatos. Nagy, abroncsos és túlzóan nagyestélyi jellegű ruhákban csak a menyasszony koszorúslányai szoktak megjelenni általában. Persze, manapság már nem mindenhol van így, viszont ha nem vagyunk biztosak a lagzi dresszkódjában, jobb, ha tartjuk magunkat a hagyományokhoz. Ezért mindig olyan ruhát válasszunk, amely a könnyedebb elegáns eseményekhez készült. Például könnyű maxi ruhákat, rövidebb fazonokat, miniruhát, kosztümöt. Viszont minden esetben figyeljünk a ruha hosszára: maximum térdig érő modelleket válasszunk. Forrás: answear.hu Milyen színek és minták jöhetnek szóba egy esküvőnél? A fekete ruha például sokáig egyáltalán nem szerepelt az esküvőn, habár manapság ez már lazulni látszik. Akárhogy is, ha nem ragaszkodunk mindenképp a feketéhez, akkor inkább kerüljük el, hiszen ez a gyász színeként értendő. A fehér és a piros szintén kerülendő szín, ez ugyanis a menyasszony színe lehet csak, ezzel együtt pedig a fehérhez köthető árnyalatokat is jobb más alkalmakra tartogatni. A feltűnő mintás ruhák helyett inkább kisebb mintásat válasszunk, vagy egyszínűt, ahogyan a nagyon rikító színeket is kerüljük. A hagyomány szerint ugyanis nem szabad olyan színeket és mintákat viselni, ami elviszi a fókuszt a menyasszonyról. Ugyanez a helyzet a ruhák fazonjával kapcsolatban is. A nagyon mély dekoltázs, a túl rövid ruha inkább közönséges hatást kelt egy ilyen alkalomra, ezért például egy csinos ingruha vagy egy bájos A-vonalú szoknya felsővel, blézerrel vagy boleróval lehet jobb választás lesz.

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!