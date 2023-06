A Tatabánya Erőmű Kft. terve egyébként tökéletesen illeszkedik folyamatos innovációik sorába. Korábban már két földgáz tüzelésű gőzkazánt alakítottak át biomassza tüzelésűre, valamint egy új biomassza tüzelésű forróvíz kazán létesítését követően a tevékenység során több mint 90 %-ban megújuló, a fennmaradó részben pedig fosszilis, földgáz tüzelőanyagot használnak fel. Így járulnak hozzá a hazai munkahelyek megtartásához, a tüzelőanyagimport-kitettség csökkentéséhez, ezzel együtt pedig a Nemzeti Energiastratégia által rögzített elvárások megvalósításához is. További céljuk, hogy Tatabányát 100 százalékban biomassza alapon termelt távhővel lássák el, minél több ipari fogyasztót is megnyerve a gázról a környezetbarátabb és olcsóbb távhőre történő átállásra. Dr. Sámuel Emese hangsúlyozta, hogy a képzésben résztvevőket több évtizedes erőműves szakmai múlttal rendelkező oktatók tanítják majd 2024 októberéig. Érdemes jelentkezni, hiszen a felvettek a havi bruttó 400 ezer forintos bér mellé évi nettó 450 000 Ft értékű Cafeteria juttatást, 13. havi fizetést, 4,5% összegű nyugdíjpénztári hozzájárulást, a GKM rendeletben rögzített áramdíjkedvezményt, valamint gépkocsival történő munkába járási támogatását is kapnak nettó 35Ft/km összegben. Amennyiben valaki Tatabányától távolabbi településről érkezne, albérleti támogatásban részesül.

Dr. Sámuel Emese ügyvezető

Forrás: Beküldött

Dr. Sámuel Emese elmondta, hogy elsősorban olyan műszaki érdeklődésű jelentkezőket várnak, akik már elmúltak 25 évesek, érettségizettek, esetleg technikumi végzettséget szereztek, képesek az önálló, felelősségtudatos problémamegoldásra, jól kezelik a stresszhelyzeteket, elhivatottak, csapatjátékosok, tudnak rendszerszinten gondolkodni, ismerik az MS Office-t és a tanulást követően vállalnak folyamatos műszakot. Mivel a munkagyakorlat nem elvárás, így a Tatabánya Erőmű Akadémia egyaránt várja pályakezdők és sok éves, akár évtizedes munkatapasztalattal rendelkezők jelentkezését is.

A képzés célja, hogy a felvételt nyertek a turbinák, a gázmotorok, a biomassza gőzkazánok, illetve a gázos gőzkazánok üzemeltetésén túl, a forróvizes biomassza kazánt, sőt még a hőtároló üzemeltetését is megtanulják. A képzés 2023. augusztus elsején indul, a végdátum pedig 2024. október hónap közepére kalkulálható, amikorra minden elméleti és gyakorlati vizsga letételére sor kerül. A sikeres vizsgát tettek jogosultak lesznek az erőművi gőzkörfolyamat főberendezéseinek és technológiai rendszereinek helyszíni felügyeletére és vezénylő központból való teljes körű, az adott gyártó utasításainak megfelelő biztonságos üzemeltetésére, teljesítményszinttől függetlenül. A képzés végén a tanulók erőművi gépész szakképesítést szerezhetnek, mely magában foglalja egyrészt az erőművi kazángépész, másrészt az erőművi gőzturbinagépész képesítést. Ezen képesítések hosszú távú munkalehetőséget biztosítanak a Tatabánya Erőmű Kft-nél.

A Tatabánya Erőmű Akadémia képzéséről a következő elérhetőségeken lehet további részleteket is megtudni, illetve érdeklődés esetén akár jelentkezni is:

https://akademia.tber.hu, [email protected]