1. Baldachinnal és szúnyoghálóval a nyugalomért

Az első és legkézenfekvőbb megoldás lehet egy szép és hangulatos baldachin, amit akár a kinti étkezőasztal fölé is szerelhetünk. Még ha nem is a tornácra helyeztük az étkezőgarnitúrát, akkor is megoldható, hiszen olyan baldachin is kapható, aminek saját tartószerkezete van.

A másik ilyen fizikai akadály a rovarok előtt a szúnyogháló. A tornácot akár tervezhetjük úgy, hogy nyáron szúnyoghálóval körbe lehessen venni, nyitható, ajtós szúnyogháló is létezik. Így biztonságos, darázsmentes tereket kapunk.

A kinti étkezéseknél azért is fontos bebiztosítani a teret, mert a finom illatok kifejezetten vonzzák a darazsakat és egyéb rovarokat. A folyamatos hessegetés a legjobb összejövetelt is elronthatja.

2. Házi darázscsapdák stílusosan

A házi darázscsapdák bár stílusosak, de valljuk be, nem túl esztétikusak. A műanyag flakonba töltött különböző édes folyadékok sikerrel vonzzák a darazsakat és egyéb rovarokat. Kisebb nyílást kell vágni a flakonon, hogy berepülni be tudjanak, de ki már ne. A flakonon aztán hamar megtelnek rovartetemekkel, amit rendszeresen üríteni kell.

Azért, hogy egy kicsit esztétikusabb legyen, sokat tehetünk díszítéssel. Elég, ha spárgával körbetekerjük a flakont, máris jobb látványt nyújt. A flakonos módszerrel az a probléma, hogy nemcsak a darazsakat csalogatja a csapda, hanem a méheket, dongókat, számos olyan rovart, amit lehet, hogy nem szeretnénk ott látni.

A spárga mellett számos más anyag van, amivel be lehet vonni a műanyag flakonokat. Ráragaszthatunk kis köveket, fadarabokat, sőt be is lehet festeni valami vízálló festékkel.

Ezeket a házi csapdákat érdemes a háztól távolabb kiakasztani a fákra vagy a bokrokra. Amikor ki kell üríteni a csapdákat, azt mindig nagyon óvatosan tegyük, mert lehetnek még a folyadékban félig élő rovarok. Inkább estefelé szedjük le és ürítsük ki ezeket, mert akkor kevésbé aktívak a rovarok.

3. Növényekkel a csípős rovarok ellen!

Szerencsére vannak olyan növények, amik nemcsak szépek és számunkra is hasznosak, hanem még a darazsakat is segítenek távoltartani. Ilyen például a szegfű, a citromfű vagy a borsmenta. Ezeket érdemes a kertnek abba a részébe ültetni, amit a leginkább használunk. A tornác, a kinti étkezőasztal környéke ilyen például. A menta vagy citromfű illóolaja is hasznos a rovarok elleni védelemben, akár párologtatva. Egy kis vízben elég elkeverni néhány csepp menta- vagy citromfű-illóolajat.

A citromfű és a menta is remekül hasznosítható frissen limonádéba téve, vagy szárítva teaként, fűszerként is.

A szép és hasznos növények sorába tartozik még a levendula, a rozmaring és a bazsalikom is. Ezek nemcsak a darazsak ellen, de a nyári esték megkeserítői, a szúnyogok ellen is szuperek.

Az ablakpárkányok és tornácok kedvelt virága, a muskátli se a darazsak kedvence, ezért azt bátran ki lehet tenni akár az étkezőasztal köré is.

4. Készítsünk számunkra otthont távolabb a háztól!

Furcsa tippnek tűnhet elsőre egy olyan, ami éppen otthont kínál a rovaroknak, de jól is elsülhet. Bármennyire is ódzkodunk a darazsaktól, velük szemben pedig favorizáljuk a méheket, nagyon is szükség van rájuk. Azzal valójában nyer a kert, ha többféle beporzó is megjelenik benne, hiszen mind másfajta növényeket részesít előnyben.

A kert egy eldugott részébe kitehetünk kis lyukakkal ellátott farönköket, amibe egy-egy magányos rovar beköltözhet, és akkor nem a ház közelében keresnek majd otthont.

A kert növényeinek, fáinak is jót tesz, ha látogatják őket a rovarok, ezért arra ne törekedjünk, hogy teljesen elűzzük őket a környékünkről. Ez alól kivételek a lódarazsak, amik nagyon veszélyesek lehetnek. Ha felmerül a gyanú, hogy lódarázsfészek lehet valahol a közelben, akkor mindenképp minél hamarabb kérjünk szakszerű segítséget. A lódarazsak csípése fájdalmas, maguk a lódarazsak pedig erőszakosan támadhatnak, ha veszélyben érzik magukat.

5. Profi irtás, ha már csak a szakember segíthet

Előfordulhat olyan, hogy bármennyire is igyekeztünk megelőzni, mégis nem kívánt helyre fészkelnek be a darazsak. Ez legtöbbször ott történik meg, ahova mi már nehezen tudunk eljutni a rovarirtó szerekkel. Ilyenkor inkább minél hamarabb keressünk profi irtókat, mert veszélyes lehet egyedül szembeszállni egy fészekkel.

A profi darázsirtásra készüljünk fel előre, mert több mindent kérdezhetnek a szakemberek. Figyeljük meg, hogy honnan szállnak ki a darazsak, főleg ha a tető alatt, nem látható helyen van a fészek.