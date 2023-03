A varrónő szakma már évek óta fontos szerepet tölt be a gazdaságban és textiliparban egyaránt. Ez a hivatás hozzájárul, hogy ruhák, kiegészítők, lakástextilek elkészítésével és tervezésével foglalkozzon az, akinek vonzó ez a szakma.

Varrónőként több álláslehetőség fordul elő a munkaerőpiacon, mindössze attól függ ez, milyen típusú terméken kell épp dolgozni. A varrónőkre való igény napról-napra növekszik az egyre nagyobb divatipar miatt. Magyarországon is számottevő lehetőség van a textiliparban dolgozni. Szegeden például több textil- és ruhagyártó cég működik, ahol általában mindig található be nem töltött állás ezen a részlegen is. A Szeged állások tárháza széles skálán mozog a varrónői szférában, így az érdeklődők álláskeresése nem jelenthet olyan nagy gondot.

A Jooble álláskereső portál még jobban megkönnyíti ezt a feladatot, hiszen álláskereső oldalak elérhető ajánlatait gyűjti össze egy helyre, ami által még egyszerűbb a válogatás, hiszen könnyen összevethetők a különböző ajánlatok (fizetés, elhelyezkedés, munkaszerződés részletei, stb.), amelyekből kedvünk szerint válogathatunk. Az oldal használata ingyenes, nincs regisztrációs díj és semmilyen “rejtett” levonási összeg.

Milyen előnyei vannak az online munkakeresőknek?

Magyarországon már nem ritka, sőt, a legelterjedtebb módja a munkaerő szerzésnek a social media felületek és az álláskeresési portálok használata. A munkáltatók tudják, mi a siker titka, milyen felületeket látogatnak leggyakrabban és leginkább a munkavállalók. Ezért választják többek között a Jooble-t is munkalehetőségeik hirdetésére, hiszen az online platformok egyszerűen elérhetőek és hozzájárulnak az álláskeresőknek ahhoz, hogy széles körben tudjanak keresgélni az esetleges ajánlatok között.

A Jooble előnye többek között az, hogy nem csupán egész Magyarországon elterjedt, hanem a világ különböző pontjainak állásajánlatát felmutatja egy felületen. Tehát, ha nem félünk a kihívásoktól és nyitottak vagyunk az esetleges külföldi munkavégzésre, a Jooble-n ezekre is bátran lehet jelentkezni, mindössze néhány kattintással. Az oldal különlegesen kifejlesztett keresőmotorja hozzájárul ahhoz, hogy egyszerűen használhassuk a weboldalt, megkönnyítve a böngészést: ugrálhatunk a kategóriákon belül, régió, óraszám, tapasztalat, legyen a követelményünk bármi - a Jooble segít a legjobb személyre szabott találatot megjeleníteni.

Forrás: unsplash

Összességében, az offline álláskeresés már teljesen kiment a divatból, az online világ kényelmesebb, modernebb és naprakészebb. Ilyenkor az álláskeresőnek nincs szüksége arra, hogy személyesen érdeklődjön minden egyes állás iránt, így megspórolja drága idejét, az utazást, stb. Az online jelentkezés sokkal egyszerűbb és talán nem is olyan stresszes, mint az offline.

A varrónő szakma: mit kell tudni a szaktudásról és a fizetésről?

Mint ahogy említettük, a Jooble, de bármilyen más online álláskereső portál hozzájárul ahhoz, hogy a munkavállalók egyszerűen rátaláljanak arra az ajánlatra, amit már talán évek óta keresnek. A miskolci munkák, de egész Magyarország lehetőségeinek tárháza igen gazdag, ha a textiliparban keresünk lehetőségeket. Amellett, hogy a varrónői szféra változatos munkakörülményeket ajánl az álláskeresőknek, amellett sem mehetünk el szó nélkül, hogy alkalmanként a fizetés is kimagasló lehet. MIvel a varrónők legtöbbször órabérben kapják a fizetésüket, hozzájárulhatnak egyes juttatások a tapasztalattól és a szaktudástól függően, nagyon jó kis fizetést lehet összehozni a hónap végére.

Természetesen kezdőként alacsonyabb jövedelemre kell számítanunk, mint minden helyen, de egy kis kitartás és ügyesség, majd minden kapu nyitva áll a szakmai és fizetésbeli fejlődés előtt! Az átlagos bér igazából az ország régiói alapján változnak, tehát Miskolcon lehet alacsonyabb vagy magasabb is, mint Szegeden vagy Budapesten. Minden viszonyítás kérdése, például attól függ, mennyire nagy kapacitású az adott cég, vagy mennyire sürgősen kell betölteni az állást - egy biztos, a Jooble-n minden információ megtalálható a munkakeresők számára.

Milyen feltételeknek kell megfelelniük a varrónőknek?

A varrónők munkája napjainkban is fontos szerepet tölt be a hétköznapjainkban, hiszen a divat iránti igény nagymértékben megnőtt, legfőképp az utóbbi évtized során, így az álláslehetőségek száma is gyarapodott. A varrónők különböző anyagokból állítanak elő olyan kész termékeket mint a ruhák, táskák, cipők, ágyneműk. A munka elvégzéséhez kötelező, hogy jól ismerjük az anyagokat, azok tulajdonságait, mivel és milyen módon érdemes azokkal inkább dolgozni. A munka során használt eszközökkel és gépekkel is meg kell tanulni bánni, amihez a precizitás elengedhetetlen. A varrónői munkában úgy fejlődhetünk, ha képesek vagyunk tanulni, hiszen ahogy minden más szakmában, itt is sok és hirtelen változás mehet végbe, akár napról-napra. Ha a létrehozott terméktől boldog a vásárló, akkor mindenki boldog - talán ez is lehetne a mottója a varrónői szakmának.