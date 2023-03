Ipari mosodák előnyei

Az ipari mosoda használatának számtalan előnye van. A legközismertebb talán az, hogy a professzionális gépekbe jelentősen nagyobb mennyiségű ruha fér be, mint a hagyományos mosógépekbe - akár utóbbiak többszöröse is. A hagyományos mosógépbe körülbelül 5 kilónyi ruha, míg az ipari mosoda gépeibe 15-16 kg ruha is befér. Ez azt jelenti, hogy egyetlen mosás alatt valójában három mosást végzünk el, vagyis, végez el a gép helyettünk. Mindezzel vizet, áramot spórolunk, és nem utolsósorban rengeteg időt. Családoknak, főleg kisgyermekeseknek így nagy segítséget jelenthet! Arról nem beszélve, hogy a törölközőket, ágyneműket egyszerre be tudjuk rakni a mosógépbe. Átlagos esetben ezeket két külön mosásban tudjuk elintézni, mivel vizesen akkora súllyal bírnak, hogy a mosógép nem bírja el. Az ipari mosógépek viszont könnyedén elbánnak a 15 kilós súllyal is.

További előnye, hogy professzionális anyagokkal dolgozik az ipari mosoda és az önkiszolgáló mosoda is. Természetesen mindannyiunknak vannak kedvenc illatú mosószerei vagy öblítői, de azok közel sem olyan hatásosak, mint a profi tisztítószerek. A boltokban és drogériákban kapható termékek nem ugyanolyan hatásfokúak, így jobban járunk az ipari mosodák által kínált alternatívákkal.

A valódi segítséget pedig a cégek számára jelentheti, hiszen a munkaruhákat, vegyvédelmi ruhákat is képes higiénikusan mosni egy szakember gárda az ipari mosodákban. Nemcsak, hogy nagy mennyiséget elbír egy-egy mosógép, de a felhasznált termékeknek köszönhetően nagyfokú higiénikusságot is biztosít, amely különösen fontos a munkaruhák mosása esetén. A különböző kemikáliák, kifröccsenő anyagok miatt, amelyek akár maró hatásúak is lehetnek, a legjobb megoldás lehet az ipari mosoda használata. Egy háztartási mosógép ugyanis nem bír el az ilyen makacs szennyeződésekkel.

Hogyan működnek az ipari mosodák?

A mosodák lehetnek önkiszolgáló és ipari mosodák. Előbbi esetén mi magunk megyünk be a mosodába, ott az automata gépeken kijelöljük a programot, amit használni szeretnénk, majd kifizetjük a mosást. Öblítőre, mosószerre nincs szükség, ugyanis ezeket automatikusan adagolja a mosógép. Ha lejárt a mosás, akkor áttesszük a frissen mosott ruhákat a szárítógépbe, kifizetjük a bankkártyánk segítségével, majd leülhetünk elfogyasztani egy kávét. A szárítás lejártát követően a gép sípol, jelezve, hogy elkészültek a ruháink.

Az önkiszolgáló mosodák legfőképp családoknak vagy egyedül élő embereknek ajánlott, tehát lakossági, hétköznapi felhasználásra. Ennek oka, hogy mi magunk kezeljük a gépet, fizetjük ki és mindössze 1,5-2 óra alatt el is készülnek a ruháink. Az önkiszolgáló mosodákban nincsen személyzet.

Az ipari mosoda ezzel szemben szakértői gárdát kínál, határidejük pedig 24-72 óra. A munkaruhát elvisszük, vagy szerződés szerint a szolgáltató szállító kollégái felveszik telephelyünkön, és a mosást, szárítást, vasalást már egy megbízható csapat intézi helyettünk. Az előre egyeztetett határidőre a ruhák elkészülnek, mi pedig csak elhozzuk azokat, vagy élvezzük a kiszállítás kényelmét. Attól függően, hogy milyen szerződést kötünk, vagy mire van szükségünk, akár előre megállapodott időközönként is kérhetjük a szállítást, például hetente, mindig ugyanazon időben jöjjenek el a használt ruhákért és hozzák a frissen mosottakat. Éppen ezért az ipari mosoda a cégek számára alkalmas megoldás, ahol egy hosszú távú együttműködés és megbízható partner megtalálása a cél.

Ipari mosodák megyénkben

Ipari mosodákat és önkiszolgáló mosodákat is megtalálni a nagyobb városokban, mint Dorog, Esztergom, Komárom, így szerencsére van választék. Attól függően, hogy lakossági felhasználásra vagy céges munkaruha mosásra van szükséged, válaszd az önkiszolgáló, vagy az ipari mosodákat.

Ipari mosodák a megyénkben - előnyök és hátrányok

Az ipari mosodák főképp cégek számára alkalmasak. De ha nagy mennyiségű mosatlanról van szó a család életében, érdemes lehet fontolóra venni!