A webkonferenciák előnyei

A webkonferenciák legkézenfekvőbb előnye, hogy időt és pénzt takarítanak meg a szervezőknek és a résztvevőknek egyaránt. Egy offline konferenciához szükség van egy rendezvényteremre, hangosításra, világításra, előadókra, esetleg büfére is. A résztvevőknek is oda kell utazniuk a helyszínre, esetleg szállást foglalni. Egy webkonferenciába viszont a világ bármely tájáról be lehet csatlakozni, a lebonyolítási költsége a nullához konvergál, és a résztvevőktől sem igényel semmilyen plusz erőfeszítést.

A pandémia megjelenésével az is egy kifejezetten fontos szempont lett, hogy az élőben tartott konferenciákkal szemben a webkonferenciák sokkal biztonságosabbak, hiszen ilyen esetben nincs esély arra, hogy esetleg a résztvevők megfertőzzék egymást.

Mivel támogatják a szakmai előmenetelünket?

Ezek a konferenciák azonban szakmai szempontból is kifejezetten előnyösek lehetnek mind a résztvevők, mind a szervezők szempontjából. Nézzük, hogyan!

Szervezői oldalról

Minél több konferenciát tartunk, annál rutinosabbak leszünk benne, annál összeszedettebbek leszünk, jobban meg tudjuk szervezni az előadásokat, jobban tudunk gazdálkodni az idővel, és fókuszálni az igazán lényeges dolgokra. Tehát a gyakorlattal egyre jobbak leszünk ebben is. Emellett a szakmai hírnevünket is öregbíti az, ha időnként tartunk egy-egy webkonferenciát. Sokkal inkább elismernek a szakmában, ha a nevünk kering a köztudatban, ha többen is részt vettek már 1-1 általunk szervezett szakmai konferencián.

A tudás érték. Amit jelen esetben szó szerinte is lehet értelmezni, hiszen egy specifikus tudás átadására szervezett konferenciát fizetőssé lehet tenni. Nagyon sokan igénylik a magas szintű szakmai képzést a saját szakterületükön, hiszen a legtöbb mai szakma állandóan változik: új kihívások, technikák jelennek meg. Fontos, hogy folyamatosan naprakészek legyünk és birtokában legyünk a legfrissebb szakmai tudáskészletnek. Ezért egy bizonyos tudásra, képességre, munkafolyamatra fókuszált képzésért szívesen fizetnek az emberek. Tehát erre akár mint plusz bevételi forrásra is lehet tekinteni.

Résztvevői oldalról

Egy webkonferencián való részvételhez nincs szükség másra, mint internetkapcsolatra és egy számítógépre. Még a saját otthonunkból sem kell kimozdulni. Nincs ennél kényelmesebb módja annak, hogy kapcsolatot tartsunk a partnereinkkel, ügyfeleinkkel vagy hogy új tudásra tegyünk szert. Akár pályakezdők vagyunk, akár már több éve a szakmánkban és csak frissíteni szeretnénk a tudásunkat, bármelyiknek remek módja a webkonferencia.

Nemcsak azért hasznosak a webkonferenciák, mert általuk bővíteni tudjuk a szakmai tudásunkat, hanem azért is, mert a kapcsolati hálónkat is ki tudjuk terjeszteni. Főleg pályakezdőként nehéz bekerülni a szakma vérkeringésébe, megismertetni magunkat, olyan ismeretségeket kötni, amik később a hasznunkra válhatnak, vagy akár segíthetnek bizonyos pozíciók megszerzésében.

Minél több konferencián veszünk részt, annál többször találkoznak az arcunkkal, a nevünkkel, cserélhetünk akár elérhetőséget is, ezekkel pedig egyre jobban bekerülünk a köztudatba. Ha pár webkonferencián találkozunk, akár az előadókkal, akár egy ismerős résztvevővel akkor egy idő után természetes módon kialakul az „ismerjük egymást”-érzés. Ezután pedig már sokkal könnyebb továbbépíteni a kapcsolatokat.

Ugyan a webkonferenciák valószínűleg sosem fogják teljesen átvenni az élő konferenciák szerepét – hiszen azok társasági eseménynek is számítanak –, mindenképp rengeteg plusz lehetőséget biztosítanak a kapcsolatteremtésre és az ezzel szorosan összefüggő szakmai előmenetelre.