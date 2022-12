És habár tudjuk, hogy a karácsony nem az ajándékokról szól, hanem sokkal inkább arról, hogy minőségi időt tölthessünk a családunkkal és a barátainkkal, azért egy-egy jól eltalált meglepetéssel igazán nagy örömet okozhatunk a szeretteinknek.

Szerencsére mindig van néhány olyan karácsonyi ajándék, ami kérdés nélkül jó választásnak bizonyul. Hoztunk néhány tippet, hogy mikkel érdemes készülni a szeretteinknek, ha esetleg még mindig nincs meg a tökéletes ajándék számukra!

Élményajándékok néhány kattintással

Az élményajándékok talán a top meglepetések közé tartoznak manapság: nagyon praktikusak, rendkívül személyesek és kétségkívül különleges pillanatokat tartogatnak. Ráadásul az utolsó pillanatban nem kell a boltokba rohangálni miattuk, hiszen online otthonról is könnyedén kiválaszthatjuk őket. Az élményajándékok esetében nagyon könnyen igazíthatjuk az adott programot a szerettünk érdeklődési köréhez és személyiségéhez, így pedig ténylegesen az ő kedvére tehetünk. Az autórajongóknak például egy amerikai izomautóval való élményvezetés maga lehet a kánaán, a gasztronómia szerelmeseinek pedig egy főzőtanfolyam kifejezetten találó ajándék lehet.

Amellett, hogy személyre szóló ajándéknak számítanak, egyértelműen erősítik a kapcsolatokat is az élményajándékok: a közösen eltöltött program olyan pillanatokat okozhat, melyekre akár jó pár év elteltével is jó szívvel gondolhatunk vissza. Például egy közös utazás vagy spa élmény azonkívül, hogy pihentető az év végi rohanás után, kiváló alkalmat biztosít mélyebb beszélgetésekhez is. A tetejébe pedig a nem mindennapi élmények elképesztő módon mozdítanak ki minket a komfortzónánkból, hiszen valami újat megtapasztalni és megismerni mindig jellemformáló és felejthetetlen élmény. Például egy tandemugrás vagy egy rafting túra kétségkívül emlékezetes ajándék lesz.

A piperék örök klasszikusok

Parfümök, kézkrémek, arcápolási termékek, habfürdő golyók, maszkok mind-mind olyan ajándékötletek, amik nemtől és kortól függetlenül bármikor bekerülhetnek a fa alá, hiszen mindenkinek szüksége van különböző kozmetikai termékekre. A piperék akkor is jól jöhetnek, ha például valakiről tudjuk, hogy él-hal az utazásokért: egy utazó piperetáska praktikus ajándék lehet, tegyünk hozzá néhány megtölthető üveget vagy repülőre felvihető terméket, és máris kész a karácsonyi ajándék!

De ha esetleg kicsit óckodunk a konkrét pipere termékek megvásárlásától, akkor választhatunk akár ajándékkártyákat is a szerettünk kedvenc üzletébe vagy márkájánál, hogy az ünnepek után ő maga szerezhesse be azokat a kozmetikai termékeket, amelyekre tényleg szüksége van.

Egy szép ékszer is főnyeremény lehet

És persze nem utolsó sorban a hölgy ismerősök számára egy nyaklánc, egy karkötő vagy egy pár fülbevaló bármikor jó választás lehet. Azt érdemes azért kideríteni a vásárlás előtt, hogy milyen típusú ékszereket szeret az ajándékozottunk: például az arany vagy az ezüst színt preferálja, az elegánsabb vagy a hétköznapibb verziókat kedveli, esetleg a természetes anyagokból készült példányokkal szimpatizál.