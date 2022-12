A megfelelő ablakszigetelési technikával jelentős költségeket spórolhatunk meg. Alábbi cikkünkben részletesen bemutatunk pár tippet, hogyan is kezdhetünk hozzá!

Tippek az ablakszigetelés javítására

Az ablakok szigetelése elengedhetetlenül fontos az otthonunk melegen tartásához. Legfőbb előnye amellett, hogy egyenletes hőmérsékletet biztosíthatunk szobáinkban, hogy egy hatékony ablakszigetelés energiaszámláinkat is képes drasztikusan csökkenteni. Lássuk a legjobb ablakszigetelési technikákat, amelyek közül jó néhányat otthoni körülmények között is elvégezhetünk!

Új nyílászárók beépítése

Akár újépítésű házunkhoz választunk ablakokat, akár régi nyílászáróinkat szeretnénk lecserélni, energiahatékony ablakokat válasszunk. Ezeket többféle keretanyaggal és stílusban megtalálhatjuk, energiateljesítményük attól függ, hogy az anyagok mennyire jól akadályozzák meg a hő átjutását. Fontos szempont továbbá az is, hogy mennyi napfény jut át az üvegen, és hogy mennyi levegő tud kiszivárogni az ablak körül. Üvegezésüket tekintve léteznek dupla- és triplarétegű ablakok, az üvegtáblák közötti réseket levegővel vagy inert gázzal, például argonnal töltik ki.

Akadályozzuk meg a légszivárgást

Új nyílászáróknál kevésbé probléma, de a vetemedésre hajlamos, fából készült ablakoknál, illetve a régebbi műanyagoknál is előfordulhatnak apró rések,

repedések az ablakon és az ablak körül. Elsőként ellenőrizzük, észlelünk-e légszivárgást az ablaküveg körül, érezzük-e valahol, hogy a kinti levegő beszökik a szobába. Ha igen, feltétlenül fontos, hogy a lehető leggyorsabban lezárjuk azokat. Lehet, hogy a probléma egy része a szigetelés hiánya az ablakpárkányoknál, vagy a díszlécek mögött. Ablakkereteink fugázása az egyik lehetséges módja, hogy megakadályozzuk a levegő beszivárgását lakásunkba, de az ablaknyílások körüli szivacspárnák alkalmazása szintén jó megoldás lehet.

Extra védelmi réteg ablakunk mellé

Tévedés azt gondolni, hogy a vastag, nehéz függönyökkel érhetünk el energiahatékonyabb ablakokat, hiszen a lényeg a tömítés szorossága. Ezt mágnesek, tépőzárak, patentok vagy kapcsok segítségével érhetjük el. Külső rétegként a redőnyök és árnyékolók beszerzése a legegyszerűbb módja otthonunk szigetelésének, melyek megakadályozzák a hideg közvetlen bejutását szobáinkba, kiegészítve ablakunk szigetelését. Ezek a kiegészítők ráadásul kevesebbe is kerülnek, mint egy teljes ablakcsere, mégis jelentős javulásokat hozhatnak.

Használjunk ablakfóliázást

Nemcsak ablakunk mellé, hanem közvetlenül ablakaink felületére is felvihetünk plusz védelmi réteget. Az ablakokra tervezett hőszigetelő fóliák segíthetnek blokkolni a kültéri hőmérsékletet, ezáltal eredményesen csökkenthetik közüzemi számláinkat is. Az ablakfóliázás elterjedt dolog: barkácsáruházakban vagy lakásfelújítási boltokban könnyen találhatunk olcsó ablakszigetelő készleteket. Általában nagyméretű műanyag fóliákat és kétoldalas ragasztószalagot tartalmaznak, melyekkel könnyedén, otthoni körülmények között is felszerelhetjük.

Buborékfólia

Az ablakok szigetelésének talán egyik legolcsóbb és leggyorsabb módja a buborékfólia használata. Egy sima szórófejes flakon segítségével párologtassunk vizet az ablak belsejére, és nyomkodjuk rá a csomagolóanyagként is gyakran használt, bárhol beszerezhető buborékfóliát. A fólia még ezzel az egyszerű technikával is hónapokig fennmaradhat extra ragasztóanyag nélkül, és megduplázhatja egyrétegű ablakaink szigetelési értékét.

Mit tehetünk még a jobb szigetelés eléréséért?

Előfordulhat, hogy az ablakfóliázás, a szoros tömítésű függönyök és az ablakkeretek fugázása bár rengeteget javít helyzetünkön, mégsem oldja meg teljeskörűen problémáinkat. Ilyen esetekben érdemes megvizsgálni házunkat, hol és hogyan javíthatnánk még otthonunk szigetelésén.

Kezdjük a falakkal! A legtöbb otthonban üreges vagy tömör falak vannak, előbbit csak szakember segítségével szigetelhetjük újra, aki szigetelőanyagot juttat a falaink üreges részeibe. A tömör falakat azonban belülről és kívülről magunk is szigetelhetjük merev szigetelőlemezek falra szerelésével, vagy szigetelőanyaggal kitöltött falrész építésével.

Ha a padlás, vagy tetőtér könnyen hozzáférhető, akkor a szigetelést akár magunk is könnyen elvégezhetjük. A gerendák közé fektetett ásványgyapot szigetelőanyagra helyezzünk egy újabb réteg szigetelést, mely most má a gerendákat is be kell, hogy fedje.

A padlók tekintetében általában csak a földszintet érdemes szigetelnünk, az emeleti padlókkal nem érhetünk el jelentős javulást. Amennyiben gyors megoldást keresünk, a szőnyegek is segíthetnek, hogy a hidegebb hónapokban ne kelljen olyan gyakran bekapcsolnunk a fűtést. Ha azonban komolyabb szigetelésben gondolkodunk, fa padlónk deszkáinak felemelésével ásványgyapot szigetelést fektethetünk le, amivel megakadályozhatjuk, hogy a hő a talajon keresztül távozzon.

Ahogy látható, egyszerű módszerektől a komolyabb beruházásokig rengeteg módszerrel tehetünk otthonunk energiahatékonyságának növeléséért, és számláink csökkentéséért. Bármelyik szigetelési technikát választjuk is, jelentős javulásra számíthatunk otthonunkban.