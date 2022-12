– Iskolánk Újvárosban nagy múltra tekint vissza - mondja Zsargó Judit intézményvezető-helyettes. - Hetven éve, 1952. szeptember 8-án nyitotta meg kapuit. Nyolc évfolyamos, köznevelési alapfeladatunk az általános iskolai nevelés-oktatás. Emellett kiemelt feladatunknak tartjuk az alapkészségek kibontakoztatását, alsó tagozatban az olvasás, az alapvető matematikai műveletek, valamint az írás biztos elsajátítását és alkalmazását. Iskolánk felvállalja SNI-tanulók, BTMN-tanulók integrált oktatását is gyógypedagógusaink szakszerű segítségnyújtásával.

– Tanulóik jelentős hányada hátrányos szociokulturális környezetből érkezik.

– Igen, bár ez az arány a beiskolázási körzetek módosítását követően az utóbbi években csökkenést mutat. 2019. szeptember 1-től pedig ép értelmű, autizmus spektrumzavaros gyermekek integrációs programját kezdtük meg felmenő rendszerben. Az itt dolgozó kollégák egytől egyig magas fokú empátiával, toleranciával, elfogadó attitűddel fordulnak a gyerekek felé.

– Hány érintett gyermek tanul a Mórában?

– Jelenleg 12 diagnosztizált autista gyermek integrációja zajlik az intézményben, ez komoly szakembergárdát, naprakész tudást, és egy teljesen új gyógypedagógiai részleg kialakítását kívánta meg, melyhez a tankerülettől kaptunk támogatást.

– A program példaértékű.

– Tantestületünk szakmailag rengeteget fejlődött, a kollégák attitűdje is megváltozott a mindennapok tapasztalatait követően. A sikeres megvalósítás adta sikerélmény miatt is, egyre nyitottabbá, megértőbbé, elfogadóbbá váltunk, s ugyanezt tapasztaljuk a diákság körében is. A változással kapcsolatos félelmet felváltotta a kíváncsiság és a lelkesedés.

– Milyen lehetőségeik nyílnak eredményeik megosztására?

– Eseményeinkről folyamatosan tudósítunk az iskola honlapján és Facebook-oldalán, a szülői és a szakmai közösséget is folyamatosan tájékoztatjuk. Büszkeséggel tölt el bennünket, hogy szakmai körökben folyamatos előadásokra, kerekasztal-beszélgetésekre, szakmai konzultációkra hívnak bennünket, szeretnék megismerni módszereinket, eredményeinket. Mivel a gyermekek között a társadalmi változások miatt egyre nagyobbak a képességek és készségek közti különbségek, mára minden iskola szembesül az integráció kérdésével, s keres működő megoldásokat, jó példákat a problémák megoldására.

Dányi Tímea gyógypedagógus önismereti fejlesztő foglalkozást tart

– Egy ilyen jó gyakorlat lehet a Nemzeti Tehetségprogram nyújtotta lehetőségek kiaknázása.

– Iskolánk a Magyar Identitásért Regionális Egyesülettel együttműködve nyert támogatást a tehetséggondozó tevékenység megvalósítására. A tatai egyesület célja a köznevelés megújulásának segítése, valamint az anyaországban és annak határain kívül élő magyar közösségek kölcsönös kapcsolatainak erősítése. A programokra rendszeresen meghívunk észak-komáromi diákokat és kollégákat is.

– A fejlesztő foglalkozásokon kívül milyen egyéb tevékenységek valósultak meg?

– Három tanulmányi úton vettünk részt: mi, pedagógusok a Pressley Ridge magatartásjavító módszert alkalmazó győri Kossuth Lajos Általános Iskolába látogattunk el egy szakmai napra, amely során órákat látogattunk és betekintést kaptunk az intézmény működésébe. Tanulóink két alkalommal a fővárosi Klebelsberg Kultúrkúriában Eckhardt Gábor zongoraművész által rendszeresen tartott Zenés Klébzelet című interaktív előadáson vettek részt. Ez is egy izgalmas helyzet, hiszen van olyan tanulónk, aki nem jár gyakran a fővárosba, így számukra egy ilyen kirándulásba némi városnézést és történelmi sétát is beépítünk.

– Sajátos kezdeményezés a Csütörtöki Muzsika.

– A piliscsabai Páduai Szent Antal Általános Iskola, Gimnázium és Művészeti Alapiskola jó gyakorlatát vettük át, amely szerint minden héten csütörtökön az első és második óra közti szünetben rövid művészi élményben részesül az iskola. Többnyire élőzenés előadásra, minikoncertre kerül sor, de számos alkalommal tartottunk már rövid táncházat is, melybe tanulóink örömmel bekapcsolódtak. Ez a tanórák közé illesztett alkalom eleinte meglepetésként hatott, mára viszont beépült a heti rendbe, a gyerekek kíváncsian várják, milyen előadó érkezik, milyen hangszert fognak hallani. Igyekszünk pár szóban magáról a hangszerről is beszélni kicsit, közelebb hozni a művészeti élményt, a zenélés, muzsikálás csodáját a tanulóinkhoz. Örömmel tapasztaltuk, hogy a másodikosok között már vannak zeneiskolába iratkozott növendékek is.

– A projekt során egy kiadványt is készült.

– Az említett egyesület egyik korábbi projektje során készült kézikönyv elemeit használtuk a foglalkozások során. Ezeket egészítettük ki pedagógusaink és gyógypedagógusaink tapasztalatával, valamint a rugalmas térhasználatra és az autisták számára fontos protetikus, támogató környezet kialakítására vonatkozó ajánlásokkal, képes mintákkal.

Az együttműködés olyan készségek eredménye, amelyek lassan alakulnak ki, ezért lépésről lépésre sajátítjuk el és sokat kell gyakorolni, míg sikeresek leszünk benne.

– Milyen programokat terveznek a 2022. december 16-ára tervezett Tehetségnapra?

– A délelőtt folyamán a diákság és a szülői közösség részére szervezünk bemutatókat, kiállítást, amelyek ízelítőt nyújtanak a tehetséggondozó programból. Lesz élményfestés, kézműves foglalkozás, hangszersimogatás az alsósoknak, szabadulószoba és logikai játszóház a felsősöknek, emellett szülői tanácsadás is elérhető lesz, hogy segítsük a megoldáskeresést, mit tegyünk a nehezen kezelhető helyzetekben. Tíz órától Lakatos Mónika Kossuth-díjas előadóművészt és zenész társait várjuk egy fergeteges koncertre a tornatermünkbe. Az ő művészettel összefonódó sikeres életútja pozitív példa lehet tanulóink számára.

– Délután a szakmai közösségé a főszerep?

– Azt tervezzük, hogy bemutatjuk azokat az oktatási és fejlesztő tereket, amelyek sikeresen támogatják az integrációt. Megosztjuk tapasztalatainkat és kiosztjuk a kézikönyv egy-egy példányát a résztvevők között, hogy a megújulni vágyó pedagógusoknak ötleteket, javaslatokat tudjunk adni, támpontokat ahhoz, hogy a saját intézményeikben felismerjék az atipikus működés jeleit, és miként fogadjanak és kezeljenek egy-egy autizmus specifikus vagy hiperaktivitásra jellemző jelenséget. Az eseményre meghívtuk a tankerület, a megyei Pedagógiai Szakszolgálat, az EGYMI és az oktatási intézmények szakmai közösségének képviselőit is.

– Ha mottót kellene választania az eseményhez, kit idézne?

– Sokat jelent számomra Peter Ferdinand Drucker üzenete, miszerint „Egy szervezet erejének az a próbája, hogy többet tud-e felszínre hozni egy közönséges földi halandóból, mint amire az képesnek látszik, előhívja-e rejtett energiáit, hogy azzal másokat is segítsen képességeinek kibontakoztatásában.” Ennek szellemében végezzük mindennapos munkánkat.

– Gratulálok az elért eredményekhez, a sikeresen megvalósult projekthez és a szülői és szakmai közönség részére tartalmas Tehetségnapot kívánok.