Kezdjük azzal, hogy tulajdonképpen mit is nevezünk táplálékkiegészítőnek. Olyan fogyasztható termékről van szó, amely koncentráltan tartalmaz vitaminokat, tápanyagokat. Kiszerését tekintve azonban mindegy, hogy tablettáról, folyadékról, porról, kapszuláról vagy ampulláról beszélünk.

Az étrendkiegészítőkkel szembeni leggyakoribb kifogás, hogy egy egészségesen étkező felnőtt számára ezek szükségtelenek, hiszen a mindennapi átlagos étkezés során ezeket a szükséges tápanyagokat egyébként is be tudjuk vinni szervezetünkbe. Nos, ez ideális esetben valóban így lenne, azonban sajnos nem igaz.

És itt több tényezőt érdemes megemlítenünk. Egyrészt, gondoljunk bele, hogy napjainkban az egyébként sok vitamint és ásványi nyomelemet tartalmazó zöldségek és gyümölcsök már közel sem tartalmaznak annyi tápanyagot, mint akár 30-40 évvel ezelőtt. Továbbá modern korunkban az emberek többségének a táplálkozása egyre kevésbé mondható egészségesnek és változatosnak. Ráadásul, ha valamilyen betegségben is szenvednek, akkor a szervezet tápanyagszükséglete is megnövekszik (itt olyan betegségekről beszélünk, mint például a hisztamin tolerancia, vagy a krónikus bélgyulladás, melyek létezéséről korábban még csak nem is tudtunk). És ott vannak még a rendszeres fizikai munkát végzők, sportolók, testépítők, akiknek szintén több tápanyagra és vitaminra van szükségük, mint amennyit egyébként normál étkezéssel biztosítani tudnának szervezetük számára.

Forrás: Shutterstock

Valóban, aki (viszonylag) egészségesen étkezik, rendszeresen, hetente legalább 1-2 alkalommal intenzíven sportol és semmilyen ismert betegsége nincs, nem valószínű, hogy szüksége van táplálékkiegészítőre. Lássuk be azonban, hogy egy átlagember nem ebbe a csoportba tartozik.

Térjünk vissza a táplálékkiegészítők hatása az emberi szervezetre témánkra. Mik azok a tényezők, amiket figyelembe kell vennünk? Íme:

Ha túlzásba visszük a táplálékkiegészítők használatát

Főként a vitaminok esetében kell fokozottan figyelni arra, hogy ne adagoljuk túl magunknak. Bár látszólag ártalmatlanok, azonban ha hosszabb ideig a javasoltnál nagyobb mennyiséget fogyasztunk belőlük, az bizony káros lehet.

A túladagolható vitaminok közé tartozik az A-vitamin, a B3-vitamin (niacin), a D-vitamin, sőt sokan a C-vitamint is ide sorolják a szakemberek közül, akik szerint túlzott fogyasztása vesekövet okozhat, bár ez jelenleg még nem bizonyított (azért napi 2-3000 milligrammot már nem szerencsés rendszeresen bevinni, főleg hogy az ajánlott mennyisége 60 mg). Ásványi anyagokból is van néhány, amire figyelnünk kell: kalcium, kálium, nátrium, magnézium, jód, cink és a szelén.

Bizonytalan eredetű táplálékkiegészítők

A táplálékkiegészítők piacán sajnos még napjainkban is előfordulnak bizonytalan eredetű, pult alól eladott termékek. Jobb esetben hatástalan terméket vásárolunk, rosszabb esetben viszont még egészségügyi kockázatnak is kitesszük magunkat.

A bizonytalan eredetű táplálékkiegészítők hatása az emberi szervezetre nem ismert, így fogyasztásuk nem hogy nem javasolt, de egyenesen tilos. Kerüljük az ilyen termékek használatát!

Táplálékkiegészítők szedése gyógyszerek mellett

Fokozott óvatossággal kell eljárnunk abban az esetben, ha rendszeresen gyógyszert szedünk. Nem véletlenül van feltüntetve az étrendkiegészítők csomagolásán, ismertetőjében, hogy gyógyszer szedése esetén orvosi konzultáció nélkül ne kezdjük el fogyasztani. Gondoljunk bele, a gyógyszerek vegyianyagokból állnak és a táplálékkiegészítők is rendszeresen tartalmaznak stabilizátorokat, egyéb vegyületeket. Ha ezek reakcióba lépnek egy másik vegyülettel, súlyos következményei lehetnek. A táplálékkiegészítők hatása az emberi szervezetre ebben az esetben is beláthatatlan károkat tud okozni, úgyhogy vegyük komolyan az orvosi konzultációt.

Allergiás reakciók

A táplálékkiegészítők, csakúgy mint az élelmiszerek, gyakran tartalmaznak allergéneket. Sok esetben találunk bennük laktózt, glutént, cukrot, az összetevők elolvasása tehát minden esetben javasolt, ha ismert ételérzékenységünk, intoleranciánk van. Léteznek egyébként allergén mentes táplálékkiegészítők is, ezeket általában speciális étrendet folytató sportolóknak fejlesztettek ki. Tehát ha nem figyelünk, a táplálékkiegészítők hatása az emberi szervezetre kiválthat allergiás reakciókat is, ha érzékenyek vagyunk valamelyik összetevőkre.

A táplálékkiegészítők hatása az emberi szervezetre: összefoglalás

A táplálkozás egészségtana szerint sejtjeink működéséhez elengedhetetlen “üzemanyagra” nap mint nap szüksége van szervezetünknek. A képlet egyszerű: ha szervezetünk nem jut hozzá a számára szükséges tápanyagokhoz, teljesítőképessége csökken és idővel állapota romlásnak indul. Ha szervezetünk tartósan nem jut hozzá a létszükséges tápanyagokhoz, vitaminokhoz, növekvő hiányállapot léphet fel, ami pedig jelentősen megnöveli a tartós betegségek kialakulásának kockázatát.

A táplálékkiegészítők hatása az emberi szervezetre nem jelent semmiféle veszélyt, nincs káros hatásuk, amennyiben felelősséggel és odafigyeléssel fogyasztjuk őket (indokolt esetben pedig orvossal való konzultációval minimalizálhatjuk a kockázatokat). A csomagoláson, illetve az útmutatóban található információkat minden esetben olvassuk át, és akkor nem fog meglepetés érni bennünket.

Az egészséges táplálkozást ugyan a táplálékkiegészítők használata nem váltja ki (a rendszeres mozgást pedig semmiképp), de segíthet abban, hogy szervezetünk minden szükséges vitaminhoz, ásványi anyaghoz és nyomelemhez hozzájusson.

Mivel sokak számára a táplálékkiegészítők hatása az emberi szervezetre vagy egyáltalán nem ismert, vagy sok a téves információ, cikkünkben igyekeztünk az ezzel kapcsolatos legfontosabb információkra kitérni. Bővebben a témáról, valamint tanácsokat, recepteket, és megvásárolható táplálékkiegészítőket ezen az oldalon talál: Golden Tree.