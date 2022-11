Nagy Sylvia

Fotós: Németh Vivien

NAGY SYLVIA beszerzési és logisztikai vezető 2010 tavaszán csatlakozott a csapathoz. Az elmúlt években elkötelezettségével és határozottságával hozzájárult az alapanyagok sikeres beszerzéséhez és a termékek határidőre történő kiszállításához.

– Tizenkét éve lettem tagja a Kompress Kft. csapatának. Komáromi lakosként fontos volt számomra, hogy helyben találjak egy megbízható munkahelyet. Elsődlegesen ez motivált a jelentkezéskor. Az állásinterjút követően viszont a cégnél tapasztalt családias hangulat és az ügyvezető nyomdaipar iránti szeretete győzött meg, hogy itt szeretnék dolgozni – ugyanis személyesen ő vezetett körbe a termelési csarnokban és mutatta be az ott zajló munkafolyamatokat. Ez nagy hatással volt rám.

– A nyomdaiparban teljesen zöldfülűnek számítottam. Kollégáimtól minden támogatást megkaptam, hogy idővel a munkaköröm számára szükséges tudást elsajátítsam és használni is tudjam. Hosszú folyamat volt, míg minden területet megismertem, hiszen a beszerzés fontos része, hogy az ember tisztában legyen azzal, mit és miért rendel, miért fontos, hogy minden rendelkezésre álljon. A beilleszkedés nem jelentett gondot, hiszen mint említettem családias volt a hangulat, így engem is szeretettel fogadtak és tanítottak a kollégák. Betanulási időszakban minden fontos termelési területen egy hetet töltöttem, az ott dolgozó kollégákat is meg tudtam ismerni. Ez nagyon pozitív és hatékony betanulási módszer volt a cég részéről.

– Szakmai tudás mellett nagy fokú rugalmasságra és kitartásra volt és van folyamatosan szükség ebben a pozícióban. Sajnos, ahogy mindenki tapasztalja, a világ folyamatosan változik mellettünk, amihez nekünk is alkalmazkodnunk kell. Folyamatosan új dolgokat, eljárásokat, technológiákat kell elsajátítani és mindig mindenre megoldást találni. Szeretem a kihívásokat így ez tud még mindig motiválni a munkám során.

– A koronavírus -járvány időszaka mindenki számára nehéz volt. Nagy volt a bizonytalanság. Szerencsésnek mondhatom magam, hiszen a cég fő profilja a csomagolóanyag-gyártás. Fontos vevőink közé tartoznak a nagy gyógyszeripari cégek így a mi munkánkra ez nem volt befolyással. Beszerzés területén is érezhető volt az ellátási bizonytalanság, de a kezdeti pánik után szépen megnyugodott minden. Így a folyamatos munka mellett nem éreztem elszigetelve magam a külvilágtól. A cégvezetés számára fontos volt a dolgozók egészsége, nagyon körültekintően végeztük napi feladatainkat, amihez biztosítva volt minden fertőtlenítési eszköz, amivel védekezni tudtunk egymás közt. A vállalat folyamatosan fejlődik, bővül. Remélem, az új beruházások sikeresek lesznek és a cég fejlődésének továbbra is részese lehetek. Ahhoz, hogy magánéletünkben is elérhessük álmainkat fontos egy megbízható munkahely. Jelen pillanatban úgy érzem, ezt megtaláltam.

Takács Judit

TAKÁCS JUDIT minőség- és környezetirányítási inspektor 11 éve érkezett a Céghez. A kezdeti időszakban gyártási kisegítő pozícióban dolgozott, de precizitásának és szorgalmának köszönhetően mintegy két és fél éve minőségellenőrként támogatja a termelés munkáját.

– 2011.június 14-én lettem Kompress-dolgozó egy kedves ismerős ajánlásával. A betanulás nem okozott problémát, ahogyan a beilleszkedés sem. A valódi gond viszont a befogadás volt a kollégák részéről, de megoldódott. A szakmai tudás mellett ahhoz, hogy eredményes legyen valaki, motivációra van szükség, ami visszajelzést ad arról, hogy az évek alatt megszerzett szakmai tudás és tapasztalat nem volt hiábavaló.

– Előfordultak csábítások, főképp az anyagiak miatt voltak meggondolandók. A maradás melletti döntésben a családomnak volt a legnagyobb szerepe. A koronavírus-járvány hullámait olyan csapásként éltem meg, ami arra ösztönöz, hogy átértékeljem az életemet. Hálás vagyok azért, hogy nem veszítettem el egyet sem a szeretteim közül és anyagi veszteség sem ért mindez idő alatt.

– A következő évektől a munkahelyemen stabilitást és kellő megbecsülést várok. A magánéletemben is szeretném megtartani, amit eddig elértem: béke, szeretet és biztos anyagi háttér.

Kovács Zoltánné

KOVÁCS ZOLTÁNNÉ gyártási kisegítő immár 11 éve a dobozragasztó gép csapatát erősíti. Munkáját kezdetektől a szorgalom, lelkiismeretesség jellemzi.

– A Kompressnél volt alkalom, hogy gyes mellett is lehet dolgozni, először időnként, majd munkaközvetítőn keresztül rendszeresen. Az a legfontosabb a munkámban, hogy minőségi legyen, a vevő elégedettségére. Jelenleg dobozleszedő és csomagoló a munkaköröm. Sok év után is családias maradt a légkör, nagyon jó a csapat. Változatos a munka, én nagyon szeretem. Az idei évben az a nagy örömöm, hogy hosszú betegség után újra visszajöhettem a csapatomhoz dolgozni. Szerencsére megvan a magánélet és a munka összhangja, erre "bizonyíték", hogy hat gyermeket neveltem fel a munka mellett.

Szombath Judit

SZOMBATH JUDIT kiemelt vevőkapcsolatokért felelős értékesítő. Tíz éve kezdett a Cégnél dolgozni. A vevőkkel való kapcsolat tartartásával és a beérkezett megrendelések lelkiismeretes feldolgozásával, nyomon követésével példát mutat kollégái számára.

– Már 16 éve a papíriparban dolgozom, tíz éve csatlakoztam a Kompress csapatához, családi okokból. Mivel az értékesítés a feladatom, elsődleges szempont a vevők elégedettsége.

A pozitív vevői visszajelzések számomra a legfontosabbak. Az ügyfélkapcsolatok fenntartása, a gyártási folyamatok napi színtű követése, új ügyfelek felkeresése, piaci változások figyelemmel követése, az értékesítési csapatunk támogatása, koordinálása a munkám.

– Fontosnak gondolom, hogy mindig van lehetőség változatossá tenni a napi munkát, tíz év után is még lehet tanulni új dolgokat. Ez az iparág tanulási szempontból kimeríthetetlen, és ez fejlődésre ösztönöz. Családi állapotomra való tekintettel - két kislány anyukája vagyok - nem gondolkodtam a külföldi munkán. Tizennégy éve lett volna lehetőségem az iparágon belül külföldön is dolgozni, akkor nem mentem. Ma már másképp döntenék abban az élethelyzetben.

– A piaci változások hihetetlenül felgyorsultak az elmúlt két évben. Ehhez a cégnek is és az ügyfeleinknek is alkalmazkodni kellett. Az értékesítésnek is aktívan részt kellett vennie abban, hogy kialakuljon egyfajta egyensúly, és ne billenjünk ki a stabilitásból, a külső tényezők ellenére sem. Ez nagy kihívás a mai napig: ráérezni, hogy mikor kell erősen fogni az ügyfél kezét, és mikor kell engedni.

– Nálunk a családban ez a szakma a magánéletünk része is, a kettő sokszor összemosódik, de nem érzem zavarónak. Ugyanolyan természetességgel beszélünk a munkáról, mint bármi másról, a gyerekek is már szívesen csatlakoznak egy-egy ilyen beszélgetéshez.