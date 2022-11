Biztonság mindenekfelelett

Akár gyalog közlekedünk, akár kerékpárra pattanunk, akár autóba szállunk, a biztonságunk legalább részben a saját kezünkben van. A szórakozottság közlekedés közben nem engedélyezett: már egy kis odafigyeléssel is sokat javíthatunk az esélyeinken, a biztonsági óvintézkedésekkel pedig még többet is tehetünk. Noha néhány évtizede még komoly ellenérzéseket szült, az autós biztonsági öv mára kötelezően használandó tartozékká vált, és ugyanez a helyzet – legalábbis Európában – a motoros bukósisakkal. Mivel óránként 20 kilométeres sebességgel is lehet nehezen múló, súlyos fejsérülést szerezni, nem érdemes a sisakon spórolni a kerékpáron sem, de görkorcsolyán és gördeszkán is hasznos útitársunk lehet.

Nem érdemes a sisakon spórolni

Forrás: Shutterstock

Szemétégetés

Tény, hogy a hulladékkezelésnek része az égetés, de ezt bízzuk inkább a profikra. Ha otthon tűzre vetjük az éghető hulladékot, azzal rengeteg ártalmas anyagot juttatunk a levegőbe, miközben a hulladék elégetésére specializálódott égetőműveket olyan szűrőkkel szerelték fel, amelyek megakadályozzák, hogy a veszélyes anyagok kiszabaduljanak. Ez otthon nem megoldható, és mivel ennek ellenére sokan teszik mégis, ezért jutunk el oda, hogy több településen válik egészen fojtogatóvá a levegő a fűtési szezonban. További érv a füstölés ellen, hogy a háztáji hulladékégetés jogsértő tevékenységnek számít, akár 300 ezer forintig terjedő bírsággal sújtható, a súlyosabb, környezetkárosítást okozó esetekben pedig egyenesen bűncselekménynek minősül.

Olajból is megárt a sok

Noha nem tilos lángost vagy sült kolbászt enni, arra érdemes ügyelnünk, hogy ne csupán ezekből álljon az étrendünk. Sőt, lehetőség szerint kerüljük a bő olajban sütött ételek rendszeres fogyasztását, mert számos kockázatot hordoznak, amelyeket a legkönnyebb úgy tudunk elkerülni, ha minél inkább mellőzzük ezeket. Egyre elterjedtebbek a forrólevegős sütők, amelyek szintén ropogósra és ínycsiklandóra varázsolják az ételeket, használatukkal azonban nem kell tartanunk a sütés során kiemelten egészségtelen transzzsírokká átalakuló olaj, és általában a sült olajos ételek káros hatásaitól. Ha már olajos, akkor inkább magvak: ezekben számos antioxidáns, vitamin és jótékony zsiradék található.

Számos kockázatot hordoz a bő olajban sütött ételek rendszeres fogyasztása

Forrás: Shutterstock

Dohányzás

Az már régóta tudható, hogy a hagyományos cigaretták súlyos egészségügyi kockázatokat jelentenek. Az is sokszorosan igazolt tény, hogy a dohányzással járó legtöbb kárt a füst okozza, pontosabban a cigarettában lévő dohány elégetésekor keletkező füstben található toxikus anyagok. Ezek ráadásul nem csupán a termék fogyasztójára veszélyesek, hanem az ő környezetében tartózkodókra is. A legjobb megoldás végérvényesen abbahagyni a dohányzást. Akik azonban valamilyen okból mégsem hagynak fel ezzel a szokással, azoknak érdemes tájékozódniuk az olyan füstmentes megoldásokról, mint a hevítéses dohánytermékek, az e-cigaretta vagy a nikotinpárna. Bár ezekkel a termékekkel elkerülhetők a füst okozta ártalmak, fontos megjegyezni, hogy nem kockázatmentesek, és tartalmaznak nikotint.

A cikk társadalmi felvilágosítás céljából létrejött, reklámcélokat nem szolgáló tájékoztatás, amely a BAT Pécsi Dohánygyár Kft. megrendelésére készült. További információkért kérjük látogassa meg az égéshelyett.hu oldalt.