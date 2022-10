Aki még nem látott fújható szigetelést, azt gondolhatná, hogy ez egy újfajta szigetelő alapanyag. Nos ebben az esetben is ásványgyapotot használnak a szakemberek, csak nem a korábban megszokott táblás vagy tekercses kiszerelésben, hanem fújható állapotban. Ennek az egyik legmarkánsabb előnye, hogy egyszerűen, gyorsan kivitelezhető, nem marad utána felesleges hulladék, törmelék. Kiváló a hőszigetelő adottsága, nem porzik és nem szúr, szagtalan, az üveggyapot szigetelés szálainak összekötésére növényi alapú terméket használnak kötőanyagként. Nem tartalmaz formaldehidet, sem más káros anyagot, rágcsáló irtó vegyszereket, sem gombamentesítőt, sem égéskésleltetőt. Mentes minden kemikáliától nem tartalmaz hozzáadott szintetikus színezőanyagot vagy festéket, ezáltal javítja az ezzel az anyaggal szigetelt ingatlanok belső levegőjének minőségét. Szigorúan minősített szigetelőanyag, számos nemzetközi referenciával rendelkezik.

És akkor lássuk, milyen eredményei lesznek egy jól kivitelezett fújható szigetelésnek. Arra mindenki emlékszik az iskolás éveiből, hogy a meleg levegő felfelé száll. Ebben az irányban egy lakóépületben a födém vagy a tető található. Amennyiben nincs szigetelve a tetőt vagy a födém, a hőenergia 30-35 %-a eltávozik ezeken a felületeken. A födém egy hatalmas hőleadó felület, vagyis azzal, hogy szakszerűen leszigeteljük, meg is fogtuk ezt az elillanó hőmennyiséget. Ez több fokot jelent télen, ám a nyári hőségben is jelentősége van a fújható szigetelésnek. Sokan bele sem gondolnak, hogy az épület hűtésére háromszor annyi energiát kell elhasználnunk, mint a fűtésre. Akár 5-7 fokot foghatunk kánikula idején egy jól szigetelt háznál.

Arra azért figyeljünk, hogy nem elég a födémet, tetőt szigetelni, a homlokzatot, lábazatot is gondosan körbe kell csomagolnunk. Utóbbiak esetében nem a fújható szigetelés lesz a nyerő, hanem a ragasztott polisztirol vagy kőzetgyapot táblák. És ami még lényeges: a szerkezeti elemek találkozásánál különös gonddal kell eljárni, amikor szigetelünk, hogy ne keletkezzenek olyan hőhidak, ahol a lakásban létrejövő pára télen kicsapódhat. Nem is a kicsapódással van az alapvető baj, hanem azzal, hogy a nedves fal penészedni kezd, ami viszont komoly megbetegedésekhez vezethet. Ha jó a szigetelés, akkor kikerülhetjük a penészedés átkát (persze az is fontos, hogy még egy jól szigetelt épületben is rendszeresen, szakszerűen szellőztessünk) kevesebbet fűtünk, kevesebbet hűtünk és még a kazán-, klímaszervizelésre is kevesebbet kell költenünk, hiszen kevesebbszer használjuk ezeket az eszközöket.

A fújható szigetelés hatására jobb lesz a komfortérzetünk a házban. Sokkal jobb lesz a hőtartása az épületnek, vagyis nem hűl le olyan gyorsan a ház, nem érezzük azt, hogy hiába fűtünk állandóan, mégis hideg van. Nyáron pedig nincs az az eszeveszett hőség a házban már az első meleg nyári nap után. Megfelelő fújható padlás vagy tetőtér-szigeteléssel az épületünk télen megtartja a meleget, nyáron nem engedi be a hőséget.

Abban az esetben, ha a padlást nem építjük be, a födémet érdemes leszigetelni, tetőtérbeépítésnél viszont a tetőt. A tetőszigetelés esetében nagy előnye a fújható szigetelésnek, hogy bármilyen időjárás során elvégezhetjük a munkálatokat, amennyiben belülről is hozzá lehet férni a tetőhöz. A födémnél még egyszerűbb a helyzet, sőt egy szimpla betonfödémet nem is kell feltétlenül fújható szigetelőanyaggal kezelni.

A fújható szigetelés kiválóan fogja meg a hőt, ám hangszigetelésnek sem utolsó! Mivel a sem a kőzetgyapot, sem az üveggyapot nem érzékeny a hőingadozásra, nem mozdul el, nem vetemedik meg, a szigetelőanyag nem megy össze, nem alakulnak ki hőhidak. Jó légáteresztő képessége van, vagyis nem dunsztoljuk be az épületet, a házunk fog tudni “lélegezni”. A befújható üveg és kőzetgyapot A1-es, nem éghető tűzvédelmi kategóriába van sorolva. Kötőanyagot és egészségre káros összetevőket nem tartalmaz, természetes alapanyagokból készült. Környezetbarát, csökkenti a CO2-kibocsátást. Nem jöhet létre penészedés, a párát átereszti. Víztaszító, hidrofobizált, víztaszító anyaggal kezelt, nem szívja magába a nedvességet, párát, nagy páraáteresztő képességgel rendelkezik.

Minden esetben a fújható szigetelés mellett kell dönteni?

Ezt nem állítjuk, a hagyományos tekercses vagy táblás szigetelés mellett is dönthetünk, egyszerű födém esetében, ahol, nincsenek egyenetlenségek, cikk-cakkok, elzárások- Ezt akár mi is házilag megoldhatjuk, főleg tekercses anyagok esetében. Kigörgetjük és akár több rétegben elérhetjük a kívánt vastagságot. Párazáró fóliát mindenképpen tegyünk a födémre a szigetelőanyag alá és figyeljünk arra, hogy esetleges járófelület vagy szervízjárat építésekor ne zárjuk le a teljes felületet. Amennyiben házilag oldjuk meg magunknak hagyományos anyaggal, akkor is figyeljünk arra, hogy kellő vastagságú és minőségű a szigetelőanyagot használjunk, (ne csak az ár alapján döntsünk) és mindenképpen tekercses anyagot javasolunk, mivel azzal könnyebb dolgozni, mint a táblás kiszereléssel.

Érdemes belevágni a szigetelésbe, hiszen ezzel az ingatlan értéke is növekedni fog. Egy mai vásárlónak nem csak az számít, hogy hol helyezkedik el az ingatlan, milyen az infrastruktúra, az épület megközelíthetősége, parkolási lehetőségek, van-e megfelelő tömegközlekedés, mekkorák a szobák, milyen az elrendezés, mennyire van jó állapotban az ingatlan, hanem az is, hogy energetikailag milyen követelményeknek felel meg.Ha elavultak, rosszak a nyílászárók, nincs homlokzati, lábazati szigetelés vagy a födémszigetelés, kevésbé hatékony a fűtésrendszer, akkor a leendő vásárló csak a ráköltendő pénzt fogja látni az ingatlanban.