Tesco házhozszállítás már Esztergomban és környékén is

Jó hírünk van az Esztergomban és körzetében élőknek: a Tesco Otthonról szolgáltatás már náluk is elérhető. Hogy mit jelent ez? 42 000 háztartás lakói több mint 10 ezer termék közül válogathatnak online a Tesco kínálatából, amit az áruházlánc egészen az ajtajukig visz. Elég tehát pár kattintás, hogy megkönnyítsük bevásárlásunkat. Az első rendelés végösszegéből most ráadásul kedvezmény is jár.

Forrás: Tesco A Tesco tovább bővítette Tesco Otthonról online szolgáltatásának elérhetőségét, így az Esztergomban és vonzáskörzetében élők is kihasználhatják a gyors, egyszerű és biztonságos bevásárlás előnyeit, legyen szó nagybevásárlásról vagy az éppen szükséges háztartási cikkek beszerzéséről. „Egyre többen választják manapság az online rendelést, hiszen kényelmes és időkímélő. Ezért is fejlesztjük folyamatosan a szolgáltatást az ország egyre nagyobb részét lefedve, ami már 42 000 otthonban elérhető Esztergomban és környékén. Ezzel pedig már az ország több mint 700 településén, közel 2,5 millió otthonba visszük ki az interneten leadott rendeléseket. 10.000 forint feletti vásárlás esetén most 1500 forint értékű kedvezményre jogosító kupont adunk azoknak, akik november 30-ig kérnek kiszállítást. Hűségprogramunk tagjai pedig a Clubcard-árakkal még többet spórolhatnak” – mondta Martin Coulam, a Tesco-Global Zrt. operációs igazgatója. Helyettünk vásárolnak Vásárláskor a Tesco honlapján vagy Androidon és iOS-en is elérhető mobiltelefonos alkalmazáson keresztül tudunk bepakolni a virtuális kosarunkba és rendelést leadni a hét bármely napján. A Tesco munkatársai a kiválasztott termékeket ugyanolyan gondossággal készítik össze az áruházban, mint ahogy azt mi magunk tennénk, maximálisan odafigyelve a minőségre és a frissességre. A rendeléseket a Tesco a kiválasztott egyórás idősávban házhoz szállítja, de lehetőség van személyes áruházi átvételre is. Ez utóbbi esetben csak ki kell választanunk a hozzánk legközelebb lévő Átvételi Pontot, ahova akár munkából hazafele beugrunk.

Forrás: Tesco Regisztrációkor ne felejtsük el megadni Clubcard számunkat, így ugyanis online rendeléskor is tudunk pontokat és ezáltal kedvezményeket gyűjteni, valamint számos terméket Clubcard-áron érhetünk el. További hasznos tudnivaló az árakkal kapcsolatban a Tesco főszabály szerinti fix ár szemlélete. Ez azt jelenti, hogy ha a megrendelés és a kiszállítás vagy személyes átvétel napja között a termékek ára változna, ránk akkor is a megrendeléskor érvényes árak vonatkoznak, kivéve, ha időközben módosítottuk a rendelést. Így mindegy, mikorra kérjük a házhozszállítást, a termékek rendelésekor érvényes akciókról nem maradunk le. A környezettudatosságról sem kell lemondanunk A Tesco Otthonról felületén kérhetünk bevásárlótáska nélküli kiszállítást. Ez esetben a termékek ládában érkeznek, de bizonyos árucikkeket a Tesco mindenképp táskákba tesz. Ilyenek például a pékáruk, higiéniai termékek és vegyi anyagok vagy egyes zöldségek, gyümölcsök. Jó, ha tudjuk, hogy az Átvételi Pontra is vihetünk magunkkal saját szatyrot. A bevásárlótáska nélküli rendelést választva nemcsak a hulladékot csökkenthetjük, hanem a pénztárcánkat is tovább kímélhetjük.

