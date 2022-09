– Mikor és hogyan lett a Sanmina dolgozója?

– Jövőre lesz huszonöt éve, 1998 májusában kezdtem. Az előző munkahelyemről az egyik kollégám itt kezdett raktárvezetőként, ő ajánlotta, hogy felvételizzek a pénzügyre. Előtte nem is hallottam a cégről. Eleinte ketten voltunk a pénzügyi vezetővel. Amerre mentünk a gyárban, mindenhol a kezünkbe adtak egy adag számlát vagy a kasszát. Egy hónapon belül kiküldtek minket Skóciába, az akkori európai pénzügyi központba, betanulni. Egyik legszebb emlékem.

– Mit tart a legfontosabbnak a munkájában?

– Személyes megközelítésből az alkotói szabadságot, hogy lehet újítani és ezt általában sikerül is véghezvinni. Szeretem, hogy amerikai cég lévén, kifejezett előírások vonatkoznak az etikus viselkedésre. Szakmai szempontból fontosnak tartom az adó és egyéb ránk vonatkozó jogszabályoknak való megfelelést.

– Jelenleg mivel foglalkozik?

– Senior GL accountant vagyok öt éve. Ez adóbevallások elkészítését jelenti, főkönyvi egyeztetéseket, könyvvizsgálatban való részvételt. A NAV vizsgálathoz én készítem össze az anyagokat. Beszámolót is készítettem a miskolci Sanminának, de az sajnos időközben bezárt. E mellett mentorálom a csapattársaimat.

– Mi az, ami ennyi év után is vonzó a cégben?

– Az, hogy mindig vannak változások, amiknek meg kell felelni, tehát nem unalmas a munkavégzés. Jelenleg is több projekten dolgozunk. Vonzó még a rugalmas munkaidő, a lakhelyemtől való távolság és a vezetőm szakmai felkészültsége, hogy mindig számíthatok rá.

– Az idén mi számított a legnagyobb kihívásnak?

– Szinte egész évben egy emberrel kevesebben dolgoztunk a csapatban, többször fordult elő egy adott pozícióban személyi változás. Így be kellett segíteni a pénzügyi osztályon belül a számlaegyeztetés-könyvelés részbe is, ami azon kívül, hogy változatos volt, fárasztó is, mivel egész nyáron csak egy hetet tudtam kivenni szabadságra.

– Mi volt az első igazán nagy sikerélménye?

– Amikor visszajöttem gyesről, az áfa főkönyveken évek óta felhalmozódott különbségek szerepeltek, és az adófolyószámla is elcsúszott. Ennek a rendbetétele heteket vett igénybe, de emlékszem, hogy még az európai központból is gratulált a kinti főnökünk.

– Melyik munkájára a legbüszkébb?

– Nem munkára, inkább elért eredményre: az utóbbi három átfogó ellenőrzésen nem tártak fel nagyobb hiányosságot. Ez egyfajta visszajelzés számomra, hogy jól végzem a munkám. Hozzáteszem, nem csak az én érdemem.

– Ha lehetne három kívánsága erre az évre, majd a következőkre, melyek azok?

– Szeretném, ha kicsit kevésbé lenne feszített a munkatempó. Jó lenne, ha az osztályon belül megmaradnának a csapattagok. Bízom benne, hogy a gazdasági környezet nem fog olyan irányban változni, hogy az káros legyen a cég működésére.

– A szakmai tudás mellett mire van még szükség ahhoz, hogy eredményes legyen?

– Mindenképpen szükséges a főnököm támogatása, a csapattársak szakmai tudása, és a többi osztály támogatása.

– Előfordultak csábítások? Ha igen, mi döntött a maradás mellett?

– Folyamatosan kapom a megkereséseket, de még az önéletrajz küldéséig sem jutottam el. A magánéletemben is ragaszkodó típus vagyok - miért váltanék, ha itt jól érzem magam? Úgy érzem, hogy szakmailag is megbecsülnek, ez számomra fontos.

– Mit vár a következő évektől a munkahelyén és a magánéletben?

– Remélem, hogy hasonló felállásban tudjuk folytatni a munkánkat. Bízom benne, hogy a munkahely-magánélet aránya lassan-lassan kiegyenlítődik.