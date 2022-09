–Mikor és hogyan lett a Sanmina dolgozója?

–Kárpátaljáról települtem át 2000-ben Magyarországra és munkát kerestem. Akkoriban egy családtagom már itt dolgozott, ő mesélt a cégről. Még abban az évben, októberben kezdtem a Sanminánál.

–Mit tart a legfontosabbnak a munkájában?

–Egyszerű a válaszom: azt, hogy értelmes és hasznos munkát végezhessek. Ehhez tartozik a trénerek motiválása, az elengedhetetlen készségek fejlesztése, mint például a határozottság, a megfelelő kommunikáció. Biztosítani kell számukra a szakmai fejlődést, és mindenkinél meg kell találni azt az oktatási módszert, ami érthető és befogadható.

–Jelenleg mivel foglalkozik?

–A Sanmina DL tréning csapat vezetője vagyok. Feladatunk a képzési anyagok kidolgozása, oktatások szervezése illetve megtartása a dolgozók számára, kompetenciák fejlesztése. Ezen kívül belső dokumentumok kidolgozásában nyújtunk segítséget a társosztályoknak. Fontos még a trénerek felkészítése, fejlődése, tudásuk folyamatos bővítése.

–Mi az, ami ennyi év után is vonzó a cégben?

–Az, hogy több munkakörben is kipróbálhattam magam. A mostaninál a változó igényeket emelem ki, amitől nem lesz egyhangú és unalmas. Annak is örülök, hogy megvan a fejlődés és a kreativitás lehetősége.

–Az idén mi számított a legnagyobb kihívásnak?

–Az egyik az új csapattagok integrálása és betanítása. Ez több hónapos folyamat, de a végéhez közeledve mondhatom, hogy sikeres volt. A másik egy új fejlesztés kidolgozása és bevezetése, ami digitalizálta az oktatások rögzítését, nyomon követését.

–Mi volt az első igazán nagy sikerélménye?

–Amikor elkezdtem dolgozni a Sanminánál, számomra ez a terület, technológia, a gyári munkakörnyezet és munkamorál teljesen ismeretlen volt. Sokat kellett tanulnom, és amikor rövid idő után jelentkeztem oktatónak, majd a kiválasztás után már én is foglalkozhattam az új dolgozókkal, ezt igazi sikerként éltem meg.

–Melyik munkájára a legbüszkébb?

–Arra, hogy a vezetésem alatt megalakult a tréneri csapat, méghozzá a jelenlegi formájában. Kidolgoztuk a tréning folyamatokat, -szabályokat és egyeztettük a különböző munkakörökhöz kapcsolódó oktatási igényeket. Ezzel a szabványosítással sokkal egyértelműbb és átláthatóbb lett az oktatási folyamatunk, ami a vevői elvárásoknak is megfelel.

–A társadalmi felelősségvállalás jegyében részt vett valamilyen akcióban?

–Rendszeresen támogatok gyermekétkeztetési alapítványokat, állatmenhelyeket. A cégnél is volt több hasonló akció, gyűjtést szerveztünk házfelújításra egy kolléga számára vagy éppen egy elkóborolt cica kezelésére.

–A szakmai tudás mellett mire van még szükség ahhoz, hogy eredményes legyen?

–Dinamikus, tenni akaró csapatra. Kiemelkedő eredményeket csakis kiváló csapattal lehet elérni, egy olyannal, amely önállóan és felelősségteljesen végzi a munkáját, szakmailag felkészült.

–Előfordultak csábítások? Ha igen, mi döntött a maradás mellett?

–Ennyi év alatt természetesen volt rá példa és időközönként még most is előfordul. Mérlegeltem, végiggondoltam mi az, amit eddig sikerült végigvinnem és elérnem, várnak-e még új kihívások itt a Sanminában, mit hagyok itt... - végül mindig a maradás mellett döntöttem.

–Mit vár a következő évektől a munkahelyén és a magánéletben?

–Látni szeretném ahogyan nő, fejlődik, változik a most öt hónapos első kisunokám, ennél nincs is nagyobb boldogság! Mivel személy szerint is érintett vagyok, szeretnék egy békésebb világot, ahol nem kell aggódnom a szüleim miatt, ahol nincsenek elszakítva a családok. Ami a munkámat illeti, kíváncsian várom az új vevőink érkezését, mert ez mindig új feladatokkal, kihívásokkal és újabb sikerélményekkel jár.

–Ha lehetne három kívánsága...?

–Boldog család, egészség, stabil munkahely.