Hogyan juthatunk lakáshoz?

A feladat nem egyszerű és nincsenek is általános receptek, ám általában az alábbi forgatókönyvek valamelyike szokott működni szinte mindenki esetében.

Az egyik az öröklés, ami egyszerűnek tűnik, de azért általában együtt jár keserű érzelmekkel, szeretteink elvesztésével, így ez sem könnyű. Aztán előfordulhat, hogy az örököst nem készítették fel az örökségre és gyorsan elkótyavetyéli a vagyont – egy jelentősebb örökség kezelését is meg kell tanulni!

A szülői segítség elég gyakori megoldás, hiszen mire a fiatalok összeraknák a hitelfelvételhez szükséges minimális pénzt, az sok évbe is belekerülhet. A saját család alapítása, az önállóság kialakulása és a gyermekvállalás pedig egy adott időszakban jellemző a legtöbbünk életében. Szóval ketyeg az óra, és minden családi segítség jól jön ilyenkor.

Akinek a szülei nem tudnak segíteni, annak saját magának kell megoldania a lakás megvásárlását. Persze a legtöbben elkezdik albérletben vagy laknak pár évig a szülőknél, de röpülnek az évek. Egy lakáshitel felvételéhez 25-30 százalék önerő és megfelelő jövedelem igazolása szükséges. Ma egy kisebb budapesti lakás esetében is legalább 6 millió forint körüli összeget nekünk kell felmutatnunk, a többit adja a bank valamilyen lakáshitel formájában.

Napjainkban olyan drágává váltak a lakások, hogy sok fiatal dönt úgy, hogy nem kuporgat, éli az életét bérelt lakásban és így még a rugalmassága is megmarad: bármikor vállalhat külföldön munkát, költözhet bárhova, csak nyugdíjas korára gondolva kell megteremtenie valami tartósabb biztonságot.

Milyen lakásra van szükségünk?

Jól haladunk a téma kifejtésében, de egyet lépjünk vissza és mérjük fel reálisan az igényeinket! Használt vagy új lakást szeretnénk? Ha új, akkor építünk vagy vásárolunk? Milyen méretű lakásra van szükségünk? Kell gyerekszoba, dolgozószoba, vagy vannak egyéb igényeink? Mire elegendő a pénzünk, miben köthetünk kompromisszumot? Ezek megválaszolását követi egy első informálódás: keresünk egy lakáshitel kalkulátort az interneten és elkezdünk számolni.

Milyen lakáshitelek vannak?

Fel kell mérnünk, hogy a számtalan lakástámogatási forma közül tudunk és akarunk-e valamelyikkel számolni. Új lakás vásárlásához és építkezéshez is sok támogatási megoldás érhető el:

csok (normál és megelőlegezett)

falusi csok támogatás

zöld csok

babaváró hitel

5 százalékos áfa építkezés esetén.

Érdemes ezeket a lehetőségeket jól körbejárni, hiszen valóban nagy segítséget jelenthetnek a gyermeket nevelő családoknak. Látni fogjuk, hogy a támogatásokhoz még kamattámogatott lakáshitelek is kapcsolódnak:

zöld hitel (magasabb energetikai tulajdonságú új lakás vásárlása, építése esetén)

csok hitel (csok támogatáshoz kapcsolódó lakáshitel állami kamattámogatással

zöld csok hitel (0 százalékos kamattal új lakáshoz).

A fenti hitelekről érdemes részleteiben is érdeklődnünk a kiválasztott bank ügyintézőjénél, független tanácsadónál. De az első lépések megtételénél rengeteg segítséget jelentenek a lakáshitel-kalkulátorok is.

Itt fontos megemlíteni, hogy nemcsak új, hanem használt lakás vételét is választhatjuk, ekkor is érdemes a csok lehetőségeit megvizsgálni. Biztosan olcsóbb egy használt lakást megvenni, de az új lakásnak is rengeteg előnye van – a magas támogatási összegeken felül is. A lakás műszaki állapota – fűtés, szigetelés, esztétikai állapot – nagyon fontos szempont annak kiválasztásánál.

Lakáshitel-kalkulátor használata

Már látjuk, hogy milyen lakást keresünk, úgyhogy lássuk a számokat! Egy lakáshitel-kalkulátor segítségével kiválaszthatjuk az elképzeléseinkhez passzoló lakáshitelt. Látva a havi törlesztőket, figyelve a futamidőre és a jövedelmünknek megfelelő lehetőségekre, máris látunk két fogalmat, amit érdemes tisztázni. Ez a THM (teljes hiteldíj mutató), ami azt mutatja meg, hogy mennyit kell fizetnünk a hitelért. Ez egy százalékos mérték, éves alapon fejezi ki a hitel összes költségének arányát a hitel teljes összegéhez viszonyítva.

A másik fogalom a JTM (jövedelemarányos törlesztési mutató), amellyel lehet, hogy csak a bankban, a hitelkérelem beadásakor találkozunk, de jobb, ha minél korábban tudunk róla. Ebből állapítható meg, hogy milyen mértékben terhelhető a havi jövedelmünk, mekkora hitel felvételét teszi lehetővé. Erre is jó használható egy lakáshitel-kalkulátor, hiszen ennek segítségével a megfelelő jövedelem-hitelösszeg-arány megállapítható.

Sok kérdésre kaptunk választ, már csak a bankok kínálatából kell a legjobbat kiválasztanunk. A lakáshitel-kalkulátor a különböző banki ajánlatok összehasonlításában is segítségünkre lesz, aztán el fogunk veszni a különböző akciók és kedvezmények dzsungelében. De ne adjuk fel, a végén a sok munka eredményre fog vezetni!