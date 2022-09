Először is – mit jelent az úsztatott padló?

Az úsztatott padló kifejezés lényegében azt jelenti, hogy a padlóelemeket nem fogja az aljzat, ahhoz nem rögzül hozzá, hanem helyette egymáshoz illeszkedő elemek tartják össze. Ezért az úsztatott padlók közé tartozik a parketta, a hajópadló, valamint a különféle vinyl és pvc padlóelemek is. Előnyük, hogy nagyon egyszerű őket lerakni és felszedni is. Hátrányuk, hogy nem a legolcsóbb alapanyagok, viszont mindenféle komolyabb előkészület nélkül csodálatos padlót varázsolhatunk velük. Az úsztatott padlókat márkától függően különféle összecsatlakozós rendszerekkel is lehet kapni. Ezek olyan nevek alatt futnak, mint a „Click it”, „Uni fit” vagy a „Click in” – többek között. Ezek a padlók ugyan nem fából készülnek, viszont hathatósan módon helyettesítik azt.

Gyorsan lerakható pvc és vinyl padlók

A fent említett „Click” rendszerű műanyagú padlók lerakását is úgy kell kezdeni, ahogyan a hagyományos úsztatott padlóknál. Alapos portalanítás és felmosás után a száraz, tiszta alap padlóra akár közvetlen is letehetjük ezeket a padlóelemeket. Ha viszont úgy érezzük, hogy szükséges lenne a padló alá valamilyen alátét, akkor azt is nyugodtan bevehetjük. Különféle lépéstompító padlóalátéteket kapni, amelyek kiválóan elnyelik a zajt és a padló nyikorgását is. Az ilyen padlókat akár mi magunk is könnyedén lerakhatjuk, hiszen csak egymáshoz kell őket illeszteni.

Hagyományos úsztatott padlók

A parketták és a hajópadlók tartoznak ebbe a kategóriába. Ellenben a „Click” rendszerű padlókkal ezeket kicsit speciálisabban kell lerakni. A legfontosabb az előkészület után, hogy a padlóelemeket legalább két napig abban a helyiségben pihentessük, ahová majd kerülnek. A fa ugyanis át kell, hogy vegye az adott helyiség páratartalmát, hiszen csak akkor tudjuk tökéletesen lerakni vetemedés nélkül majd őket. Az előkészülés másik fázisa az aljzat letakarása, a párnafákkal együtt. Az alátétlemez típusa függ az aljzatétól, és néhány esetben még a padló vastagságától is.

Természetesen a padlót rakhatjuk közvetlenül beton járófelületre is – a vastag szigetelés elhagyható, ha a helyiség ezt kívánja. A lerakáskor azonban mindkét esetben ki kell számolnunk a hézagokat is, hogy a padló a faltól számolva hol kezdődjön és végződjön. Ehhez kell igazítani az egész munkafolyamatot, és miközben ügyelünk a pontos elhelyezésre. A padlóelemek összeillesztő részeit ragasztózzuk, és megpróbáljuk a lehető legprecízebben összeilleszteni őket. Itt viszont figyelni kell arra, hogy az illesztés ne legyen túl szoros, hiszen a padló dilatációja során az apró hézagoknak nagy szerepe lesz. Ebből adódóan a legjobb, ha erre a műveletre inkább egy profi szakembert kérünk fel.

Úsztatott padló lerakásának árai – ha egy profit bíznánk inkább

Az úsztatott padló lerakásnak általában négyzetméterára van. Ennek a munkadíja manapság általában körülbelül olyan 5000 forint/négyzetméter – viszont ez csak a lerakást jelenti. Tehát ebbe nem tartozik bele a szegélyezés és a lakkozás sem. Ezekre átlagban még érdemes olyan plusz 2000-5000 forintos felárat számolni.