Talán nincs olyan terület Magyarországon, amelyet ne sújtana manapság a munkaerőhiány, a Magyar Suzuki is szembesül ezzel. Ráadásul a 31 éves cégnél jelenleg generációváltás is zajlik. Sokan a nyugdíj közelében vannak, miközben nagyon sok a fiatal kolléga is: ez egyaránt érinti a termelést, az irodai állományt és a menedzsmentet. A vezető szerint az a legfőbb feladat, hogy hidat építsenek a fiatalabb és az idősebb kollégák között.

Dr. Varga Zoltán, a Magyar Suzuki Zrt. HR- és jogi osztályának vezetője

Forrás: Magyar Suzuki Zrt.

– Fontos, hogy minden generációra ugyanakkora hangsúlyt fektessünk és ápoljuk a csapatszellemet, mert a meglévő tudást át kell mentenünk a jövő nemzedéknek, nemcsak gazdasági érdektől vezérelve. Közben pedig a fiatal korosztálytól is sokat lehet tanulni és nagy szükség van a lendületükre, illetve a frissességükre – fogalmazott Dr. Varga Zoltán HR- és jogi osztályának vezetője.

A járműipari cégnél emellett figyelik a trendeket, és azokat a Magyar Suzukira szabva illesztik be a működésbe. Ilyen volt a home office bevezetése, amely náluk a vállalat profiljából adódóan is a pandémia előtt nem volt jellemző. Az elmúlt két év után azonban ki lehet jelenteni, sikerült egy jó megoldást kialakítaniuk, hogy ne legyenek feszültségek a hibrid munkavégzésből a termeléses és az irodai állomány között. A vezető szerint egyébként is kulcskérdés, hogy a kollégák milyen körülmények között végzik a munkájukat. A munkakörülmények mellett egy munkavállalónak az a másik szempont, hogy milyen hátteret, illetve anyagi biztonságot nyújt számára a cég. Dr. Varga Zoltán közel tíz éve csatlakozott a Magyar Suzukihoz, másfél éve irányítja a két területet, így hosszú ideje rálát a cég működésére. Tapasztalata szerint, a Magyar Suzuki egy gondoskodó vállalat, amely minden helyzetben egy stabil közösség kialakítására és megtartására törekszik.

– Vállalatunk motorja az ember, és ezt nemcsak mondjuk, hanem a mindennapokban is érzékeltetjük a munkatársakkal. Elismerjük és honoráljuk a szorgalmat, az odaadást és a munkához való hozzáállást. A Magyar Suzuki sikerének egyik fő kulcsa, hogy pénzügyi stabilitása mellett a munkatársak lojalitására és a vezetői stabilitásra épít, miközben az egyensúlyra is figyel a gyökereinkből adódó japán és a magyar kultúra között. Fontos számunkra, hogy minél nagyobb hangsúlyt fektessünk a munkatársak integrációjára. Mindegy, hogy valaki Miskolcról, Nyíregyházáról vagy éppen Japánból, esetleg Indiából érkezik a Magyar Suzukihoz, neki ez egy új környezet lesz, ahol senkit nem ismer – tette hozzá dr. Varga Zoltán.

Utolsó simítások az S-CROSS-on a Magyar Suzuki esztergomi gyárában

Forrás: Magyar Suzuki Zrt.

– Abban hiszünk, hogy hosszú távra kell tervezni. Ugyanakkor arról sem szabad megfeledkezni, hogy milyen mennyiségű tudás birtokában vagyunk, amelyet át tudunk adni a kollégáknak – vélekedett a vezető.

Az esztergomi járműipari vállalatnál 2015 és 2022 között a fizikai dolgozók alapbére átlagosan 86,1 százalékkal, az irodai állomány alapbére átlagosan 61,7 százalékkal emelkedett. További juttatásként a műszakpótlék mellett elindult egy teljesítményalapú termelékenységi prémium, amelyet a nyáron továbbfejlesztettek. Szeptembertől november végéig bevezették a Termelékenységi Prémium EXTRÁ-t, amit az irodai állományra is kiterjesztettek, a termelésben dolgozó kollégák esetében pedig erre az időszakra megemelték a korábbi pótlék összegét.