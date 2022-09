De amikor ezek megvannak, még nincs minden letudva: a fent említett tízórais dobozba ugyanis nap mint nap valamilyen finom, könnyen fogyasztható és egészséges nassolnivalónak kell kerülnie. Most ehhez adunk néhány tippet!

Vitaminigény

Mielőtt azonban elkezdenénk felszeletelni a zöldségeket és gyümölcsöket, nem árt tudni, hogy a gyerekeknek naponta nagyjából mekkora mennyiségre van szükségük az egyes vitaminokból és ásványi anyagokból. Nézzük, hogy melyek bevitelére kell fokozottan odafigyelnünk!

Nemcsak a felnőttek, hanem a fejlődésben lévő szervezetek számára is kiemelkedő fontossággal bír a kalcium. Ez különösen a csontok és a fogak egészsége miatt van így. A 9 és 18 év közötti fiataloknak napi szinten nagyjából 1300 milligrammra van szükségük belőle. Ez érkezhet a különböző tejtermékekből, például joghurtból, de egyszerű tehéntejből és a zöld levelesekből is.

A kalciummal együtt dolgozik az egészséges csontokért a D-vitamin is. Ezt a kicsik a napsütésből is kinyerhetik, ám ha nem tudnak ehhez eleget kint tartózkodni – napi körülbelül fél óra –, akkor az élelmiszerekből kell pótolniuk. Szerencsére megtaláljuk a tojásban, a halfélékben és egyes tejtermékekben is. Élelmiszerekkel naponta 600 egységnyit kellene belőle bejuttatni a gyermekek szervezetébe a nemzetközi egységszámítás szerint.

A B-vitaminok családja is kiemelten fontos, hiszen hozzájárulnak az anyagcsere-folyamatokhoz, az egészséges szív- és idegrendszerhez. Ezekhez elsősorban állati eredetű termékekből juthatnak hozzá, így húsokból és tojásból. Kilenc és tizenhárom éves kor között naponta 1,8 mikrogrammot érdemes belőle bevinni, a tinédzsereknek pedig napi 2,4 mikrogrammot. Az E-vitamin az érrendszerért és az immunrendszerért felel, így ezt érdemes különböző olajos magvakkal és olajokkal bejuttatni a gyerekek szervezetébe. Naponta legalább 11 milligrammra van szükségük belőle.

A rost nem tartozik a vitaminok közé, ám a rostban gazdag ételek általában telis-tele vannak C- és E-vitaminnal, valamint kalciummal, magnéziummal és káliummal. Éppen ezért a bogyós gyümölcsökből, az avokádóból, a babfélékből és a zabfélékből is érdemes minél többet beiktatni a napi tízórai során.

Mindezeket a vitaminokat és ásványi anyagokat természetesen különböző étrend-kiegészítőkkel, multivitaminokkal is pótolhatjuk a kicsik táplálkozásában. Ugyanakkor ezek mellett is elkerülhetetlen a teljes értékű, egészséges és vitamindús táplálkozás.

11 tízórai tipp

A fenti felsorolt vitamin-szempontokat figyelembe véve már nagyjából kirajzolódhatott előttünk, hogy hogyan is néz ki egy egészséges tízórai. A következőkben viszont konkrét tippeket is adunk, hogy többé ne legyen kérdés, mi kerüljön a kis dobozkába!

Egyszerre többféle igényt is kielégíthetünk, ha tízóraira egy kis joghurtot csomagolunk zabfélékkel és néhány olajos maggal kiegészítve. Ezt egyszerűen betehetjük egy kis ételhordóba, a legjobb, ha olyat választunk, amiben beépített kiskanál is van.

Lehet, hogy elsőre furán hangzik, de külföldön bevett szokás, hogy a kisebb darabokra vágott zellerszárakat mogyoróvajjal fogyasztják. Ez az egészség szempontjából is remek választás, ráadásul a fogyasztása is egyszerű. De jó megoldás, ha a zellerszárat kicseréljük répadarabokra, a mogyoróvajat pedig hummusra, így nemcsak rostokkal, de fehérjékkel is feltölthetjük a kicsik szervezetének raktárait.

Egyszerű, de nagyszerű választás lehet egy adag diákcsemege: az olajos magvak és a ropogtatás is felpörgeti a gyerkőcök agyműködését, ami a suliban különösen jól jön. Ráadásul ha nem cukrozott változatot veszünk, még egészséges is lesz a nassolnivaló!

Ha van egy jó minőségű kulacsunk vagy hordozható, szívószálas poharunk, akkor jó ötlet a kicsit útnak indítani valamilyen smoothie-val. Amennyiben jól készítjük el, rengeteg vitamint, ásványi anyagot és rostot biztosíthatunk vele a gyereknek. Tehetünk bele fagyasztott bogyós gyümölcsöket, zöld leveleseket – persze ezzel bánjunk csínján –, joghurtot és egy kis mézet.

Amikor valaki azt mondja keksz, automatikusan egészségtelen, cukros változatokat látunk magunk előtt. De mi lenne, ha zabból és banánból készítenénk el, ami remek rost-, kálium- és B-vitamin-forrás?!

Szintén egyszerű, ha egy kis olaj nélkül sütött, fűszeres édesburgonyát csomagolunk, ami nemcsak a színe, hanem édeskés íze miatt is szimpatikus lehet a gyerkőcöknek. Szintén könnyű megoldás, ha valamilyen – például zöld levelesekkel és sajttal töltött – minitortillát készítünk: másodpercek alatt megvan és a fogyasztása is egyszerű.

Emelett soha nem lőhetünk félre a friss gyümölcsökből készült gyümölcssalátával sem, amit a gyerekek általában imádnak. Válogassunk az idénygyümölcsök közül!

Ha a gyerekeink inkább a sós ízeket kedvelik, akkor bármikor összevághatunk néhány paradicsomot, amit sajtkorongokkal tálalva bármikor szívesen fogyasztanak. Ha pedig találunk a boltban teljes kiőrlésű, egészséges kekszet, azt is bátran párosíthatjuk sajtfélékkel.

Peferenciakérdés

Ha nem akarjuk, hogy a tízórais doboz minden nap visszaérkezzen a tartalmával együtt, fontos felmérnünk, hogy mit szeret a gyerek és mit nem. Persze ezt szülőként valószínűleg egyébként is tudjuk, de nem árt néha rákérdezni, hogy az egyes ételek kapcsán változott-e a kicsi ízlése – ezt ugyanis az iskolatársai is befolyásolhatják évről évre.

Az viszont biztos, hogy minden ízlés esetében megtalálhatjuk azokat az alapanyagokat, amelyeket a gyerek szívesen fogyaszt majd, és még egészséges is! Ha pedig ez nem jön össze, még mindig megpróbálkozhatunk a különböző multivitaminokkal, amelyek biztosítják a napi vitaminszükségletüket.