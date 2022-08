Talán az orosz-ukrán háború, talán a járványveszély intenzitása miatt nőtt meg hirtelen a kereslet a papír-írószer üzletekben. A szülők egyre nagyobb százaléka már megvásárolta csemetéjének a szeptemberre szükséges tanszereket: az iskolatáskát, a tornazsákot, a tolltartót, a füzeteket és a ceruzákat. Ugyanis ezek tartoznak az alapfelszereltségek közé, de az egyenmintás uzsonnadobozok és kulacsok iránt is egyre nagyobb a kereslet.

– Inkább egy adott mintát, mintsem márkát keresnek a vevők – mondja Balla-Szanyi Szimonetta, az egyik tatabányai papír-írószer üzletvezetője. Szimonetta természetesen segítséget nyújt a táskarengetegben elveszett vásárlóknak. A legtöbben élnek is ezzel a lehetőséggel, ugyanis az üzlet egyik leglátványosabb pultja a táskáké. Újdonság a Topgal, de a jól ismert védjegyek is megtalálhatóak: úgy mint a Herlitz, a Lizzy Card, a Heavy Tools vagy éppen a Puma - csakhogy néhány márkát említsünk. Az üzletvezető szívesen beáll az eladói pult mögé és kínálja a „gurulós” - többnyire TopModel termékeket, de a szőrmével kiegészített vagy plüssbetéttel ellátott, ergonomikus darabok is várják a vásárlókat. Az eladó tapasztalata, hogy az esetek többségében a szülő a kisgyermekkel együtt érkezik, ennek minden előnyével és hátrányával együtt. Nem ritka például, hogy egy unikornisos szett láttán azonnal elérzékenyülnek a kislányok és elvész a praktikus szempont.

– Általában a nyár közepére megérkeznek az első érdeklődők. Ezzel szemben most a vásárlók is megérkeztek és rengeteg iskolatáskát eladtunk június végére. Jól tudjuk, hogy a szülők zöme továbbra is augusztusra időzíti a vásárlást, de meglepő volt, hogy ilyen hamar megnőtt a forgalom – árulta el lapunknak Szimonetta, szavainak pedig hitelt ad hétéves szakmai tapasztalata.

A Vértes Centerben található papír-írószerében már márciustól felkészülten várják a tanévkezdőket, folyamatos utánrendeléssel, hogy a vásárlók semmiben se szenvedjenek hiányt. Iskolatáskák terén több tízezer forintos különbség is lehet. A nagy különbözetet a felszereltség indokolja: lehet tolltartókkal és tornazsákokkal felszerelten kérni, de hagyományosan, minden nélkül. A lányoknál továbbra is hódítanak a lovacskás, a hercegnős és a rózsaszínű „holmik”, míg a fiúknál semmi sem dönti le a trónról a Minecraft-ot, de a futballos tanszerek is keresettek.

A tapasztalat a tinédzsereknél mutat változást: ők a legvégső időpontban keresik fel az üzleteket. Esetükben nem is kell „nagybevásárlást” végezni, mert az előző tanévből sok mindent fel tudnak használni a későbbiekben is. Elsősorban a füzeteket, a ceruzákat és a szövegkiemelőket keresik.

Augusztusban kezdődnek a tanszer-leárazások szűkebb hazánk számos papír-írószerében. A Vértes Centerben működő Papír Pluszban minden elköltött 10 ezer forint felett kedveskednek a vásárlóknak. A vásárlók ajándékba ezer forintos utalványt kapnak, amely bármely termékre beváltható az üzletben. Szimonetta szerint a hétévesek iskolakezdésénél még annyira nem számít a végösszeg, a szülők a lehető legalaposabb bevásárlást intézik, hogy csemetéjük számára motiváló erővel bírjon az iskolakezdés. Az üzletvezető azt mondja, egy minőségi tanszer esetében egyszeri kiadással kell számolni és ára rövidesen megtérül a tanév alatt.