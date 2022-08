Napelem használat előnyei

A napelemes rendszer telepítésének és használatnak számos előnye van. Egy napelemes rendszerrel könnyedén csökkenthetők a kiadások, hiszen háztartásunk energiaellátásáról immár a Nap ereje gondoskodik. Újépítésű házak esetén ki is hagyhatjuk a tervezésből a gáz bekötését, vagy éppen elszigeteltebb helyen található nyaralók esetében is biztosítható a teljes komfort a napelemek által termelt megújuló energiából. Sokunknak fontos szempont a fenntarthatóságra való törekvés is, erre is remek megoldást nyújt a napelem, hiszen környezetbarát alternatívaként látja el zöld energiával a háztartási berendezéseinket.

Napelem típusok

Ha napelemes rendszer telepítésre adjuk a fejünket, egy idő után könnyű elveszni a típusok között, ugyanis technológia alapján két külön típussal is találkozhatunk. Az egyik változat az úgynevezett kristályos napelem, amit további két csoportra lehet osztani, mégpedig a mono- és polikristályosra. Napjainkban ezek a kristályos napelemek kiforrott technológiával rendelkeznek, ebből kifolyólag az elterjedtségük is kiemelkedő. Belsejükben nagy tisztaságú szilícium cellák találhatóak, a monokristályos esetében egy tömbben, míg a polikristályos változatban több darabban megdermedve. Ezeket a szilícium cellákat kötik sorba egy műanyag hátlap és egy üveglap között laminálva. A napelemek másik típusa a vékonyrétegű napelem, ahol a félvezető rétegek egy hordozórétegre vannak felgőzölve, ennek köszönhetően akár hajlékony napelem is előállítható. A két típus szinte azonos hatásfokkal rendelkezik, azonban a kristályos napelem telepítéséhez nagyságrendekkel, akár 2,5-3-szor kisebb terület szükséges, emiatt lakossági felhasználásra jóval népszerűbb.

Szempontok, melyeket érdemes figyelembe venni

Mielőtt napelemes rendszer telepítése mellett döntünk, érdemes pár tényezőt górcső alá vennünk. Ilyen például a rendelkezésre álló tetőfelületek nagysága, árnyékoltsága, tájolása dőlésszöge, valamint a tetőszerkezet típusa, hiszen ezek kiemelt hatással bírnak a napelemes rendszerünk jövőbeli teljesítményére. Bizonyos tetőtípusokra nem ajánlott a napelemek rögzítése, például a palatetőre sem. Ezen felül még érdemes megvizsgálni az épület energetikai kapacitását, ami a villanyóra szekrényben található biztosítók nagyságát és fázisszámát, valamint azok teljesítményét takarja. A telepítést megelőző helyszíni felmérés során a választott szolgáltató által küldött szakember ezeket figyelembe véve, valamint a háztartás jelenlegi fogyasztását alapul véve állapítja meg, hogy mekkora teljesítményű napelemes rendszer ajánlott, illetve mekkora telepíthető.