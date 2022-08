Érezze magát komfortosan a saját testében

Hozzá kell tenni, hogy a plusz kilók semmit sem árulnak el a személyéről. Viselheti őket, és mégis remekül érezheti magát, még akkor is, ha korábban karcsúbb volt. Tapasztalatból tudjuk azonban, hogy a fölösleges kilók kellemetlen érzést, sőt, a tengerparti üdülésről való lemondást is okozhatják. Ha az Ön esetében is ez a helyzet, még mindig van ideje, hogy néhány hét vagy hónap múlva újra jól érezze magát.

Ezt többféle módon is megteheti. Valaki a kitartó testmozgást választja, valaki megváltoztatja az étrendjét, valaki pedig teljesen megváltoztatja az életmódját. Minden mód azonban erős akaratot igényel, és néhány mód sok időt igényel. De ez a mai rohanó időkben kevés, és lehet, hogy mielőtt belevágna egy nagyobb változásba egy nagy adag ösztönző erőre van szüksége, .

Ketogén diéta

A ketogén diéta szintén a fenti okok miatt népszerű fogyókúrás eszköz nők és férfiak számára. Mindenki számára működik, kortól, hajlamtól és szokásoktól függetlenül. Elég csak kitartani. De hogyan működik valójában a ketogén diéta, és miért van akkora felhajtás körülötte?

A ketogén diétát leginkább a sportolók ismerik, akik könnyebben formába lendülnek, és iszonyatos tempóban tudják lefelé mozgatni a mérleg mutatóját. Hagyományosan a diéta különböző versenyek előtt történik. Idővel azonban ez az étrend széles körben egyre népszerűbbé vált, köszönhetően a ketogén étrend elvein alapuló egyedi programoknak. Többhetes táplálkozási csomagokat a KetoMix társaság is kínál.

Ezek a ketogén diéta elvein és ismeretein alapulnak, amelyeknél a fehérjebevitel enyhén megnövelt, a szénhidrátbevitel pedig jelentősen csökkentett. Ez egy speciális eljárás, amelynél a szénhidrátok bevitele a szervezetbe korlátozott, így a szervezet átáll egy alternatív üzemanyagforrásra, amelyek a ketontestek. A szervezet a ketontesteket a saját zsírraktáraiból hozza létre, így azok lebomlanak. A keton diétát követők különösen az időmegtakarítást dicsérik, mert ennél a fogyókúránál nem kell edzeni, figyelemmel kísérni a kalóriákat vagy éhezni. Ön egyszerűen csak követi az étkezési tervet annak megfelelően, hogy a diéta melyik szakaszában van.

A fogyókúra szakaszai

A fogyókúra három szakaszból áll Az első és a második szakasz a súlycsökkentés szakasza, és többnyire KetoMix ételek szerepelnek benne zöldségekkel és diófélékkel kiegészítve. Az ételek teljes értékűek és megfelelően eltelítenek. A második szakasz annyiban különbözik az elsőtől, hogy ebben már ténylegesen főtt, alacsony szénhidráttartalmú ételeket fogyaszthat. A harmadik szakasz stabilizációs, amelyben már nem kell diétáznia. Ez arról szól, hogy tartsa magát a megtanult szokásokhoz, és építse be az étrendjébe a kiegyensúlyozott és egészséges ételeket. Ideális esetben a harmadik fázisnak örökké tartania kell, így biztosíthatja, hogy a leadott súlya állandósuljon. Az egész diéta néhány hétig vagy akár hónapokig is eltarthat. Ez csak attól függ, hogy hány kilót akar leadni. Ez azonban az egyik leggyorsabb módja annak, hogy formába hozza magát, és szégyenkezés és nyomasztó érzés nélkül viselje álmai fürdőruháját.