Pontosan ezért foglaltuk össze az alábbi cikkben azokat a megoldásokat, amelyek a falvizesedés megelőzését, illetve hatékony kezelését segíthetik. Lesz szó többek között a szigetelésről, csőtörésről, valamint a kőzetgyapot szigetelés célravezető használatáról is.

Miért vizesedhet a fal?

A fal vizesedésének okozója lehet egyrészt a szigetelés nem megfelelő minősége. Pedig erre már csak azért is megéri nagy hangsúlyt fektetni, mert igen sokat spórolhatunk vele. Ha optimális a szigetelés kialakítása, akkor télen kevesebbet kell fűtenünk, nyáron pedig kevesebbet kell hűtenünk – ami a egyáltalán nem mindegy, amikor kézhez kapjuk a számlákat. Ez most, a rezsiátalakítással különösen nagy hangsúlyt kap.

Emellett belső szerkezeti problémák is állhatnak a dolog hátterében. Például a csövek rossz állapota, amiből könnyen alakulhat ki csőtörés. Erre utaló jelnek számít, ha a folt közvetlenül a vizes blokk mellett, vagy a vele érintkező falon látható. Szivárgás lehet a fal vizesedésének hátterében, ha a falak magasabb részein lehet észrevenni halványabb vizes foltot. Amennyiben nagyobb területen, kör formában jelentkezik a vizesedésre utaló folt, akkor a probléma hátterében jó eséllyel a szigetelés áll.

Bármelyik opcióról van is szó, a falvizesedés ellen mielőbb cselekedni kell. A falakon megjelenő vizesedés ugyanis nemcsak az épület szerkezetét tudja károsítani: az ember egészségre is veszélyes, hiszen vizes környezetben a penészgomba is gyorsabban tud terjedni.

3 bizonyítottan hatékony lépés fal vizesedése ellen

Amennyiben csőtöréssel állunk szemben, nincs mese, egyből hívni kell egy szakembert. Ha csak ad hoc problémáról van szó, ami biztosan megszűnt, akkor az is elég lehet, hogy engedjük a falat kicsit lélegezni, megfigyelve ennek a hatását. Sok esetben viszont szükség lehet olyan innovatív módszerek alkalmazására, amelyekkel elejét lehet venni a további vizesedésnek.

Gyakorta alkalmazott módszernek számít ehhez a falátvágás. A metódus lényege, hogy a jó eséllyel elöregedett szigetelés helyett új kerül behúzásra – méghozzá a fal teljes keresztmetszetében. Ez megtörténhet például egy jó minőségű kőzetgyapot szigeteléssel. Ehhez régen teljesen ki kellett bontani a fal alsó rétegét. Ma már szerencsére létezik hatékonyabb, korszerűbb eljárás. Ezt nevezik falátvágásnak.

Falátvágásnál egy speciális gép segítségével történik maga a vágás. Ezután a szerkezet stabilitásának megőrzése érdekében ideiglenesen ki kell ékelni a nagyjából egy centiméter vastagságú rést. Behelyezésre kerül egy szigetelőlemez, majd cement alapú habarccsal kitöltésre kerül a vágás helye. Miután a habarcs megkötött, el lehet távolítani az ékeket, a fal vizesedésétől pedig nem kell tovább tartani.

Bevált megoldást jelenthet az elektrokinetika és elektroozmotika alkalmazása is. Nagy előnyük, hogy sem bontásra, sem szigetelőanyag használatára nincs szükség. A két módszer lényege, hogy a fal nedvessége elektrolitként kerül hasznosításra. Vagyis a kulcs az elektromos töltéssel rendelkező részecskék mozgási irányának megváltoztatásában rejlik. Az alapból felfelé igyekvő vízrészecskék az elektromosság hatására megfordulnak, így probléma nélkül távoznak. E folyamat lebonyolításához áramra van szükség, amit egy alacsony fogyasztású vezérlőberendezés irányít. Főként a nagy falvastagságú házak esetében jelenthetnek hatékony megoldást, ahol a vágás és a szigetelés alternatívájaként célravezetőbb lehet alkalmazni.

Harmadik lehetőségként krómacél lemez beütésével is kiküszöbölhető a fal vizesedése, méghozzá kiemelkedő sikerrátával. A módszer lényege a padlószint alatti fugasor előfúrása. Ezután pneumatikus gépet használva át kell ütni egy krómacél lemezt a fal teljes keresztmetszetében. Az így kapott szigetelés folytonossága célzott utómunkával megoldható. A folyamat hatására a felfelé igyekvő víz útja teljesen elzárható, ennek köszönhetően a fal hamar kiszárad. A krómacél lemez akár 150-200 évig képes biztosítani a hatékony vízszigetelést.

Tegyünk ellene is!

A fal vizesedését jobb proaktívan megelőzni, mint utólag kezelni, anyagi értelemben és a kényelem szempontjából egyaránt. Eleve célszerű a szigetelésnél tudatosan közelíteni a kérdéskörhöz, például kőzetgyapot szigetelés alkalmazásával. Érdemes ügyelni a csövek állapotára is. Amennyiben a csövek cserére szorulnak, nem érdemes késlekedni a dologgal. Ezen felül az épület, illetve a falak rendszeres szellőzése is nagyban hozzájárulhat ahhoz, hogy a fal vizesedését sikerüljön elkerülni.

Ha egy mód van rá, a falvizesedést jobb megelőzni, mint utólag kezelni. Ehhez hathatós megoldást jelenthet a kőzetgyapot szigetelés, vagy az egyéb szigetelési módok célzott alkalmazása. Emellett a csövek állapota, illetve a szellőzés rendszeressége is hozzá tud járulni a vizesedés elkerüléséhez. Utólagos kezelésnél elsőként a probléma azonosítására érdemes fókuszálni. Majd pedig ehhez mérten alkalmazni azt a megoldást, amivel megszüntethető a fal vizesedése.