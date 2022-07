Napozni is várunk, az UV-sugárzás elleni védelmet pedig félezer, árnyékot adó fa biztosítja a Bükfürdő Thermal & Spa 14 hektáros parkjában a legforróbb napokon is, miközben a feltöltődéshez a napi masszázsakciók is hozzájárulnak.

Forrás: Büki Gyógyfürdő

STRANDOLJUNK!

Az Acapulco-medence, Bükfürdő Thermal & Spa egyik legfiatalabb medencéje, a családok egyik kedvence. Legalább ilyen népszerű a négy hatalmas szabadtéri csúszda: az Anakonda, a Hagyma, a Kamikaze és a Családi csúszda. Ez utóbbi egyedülálló, hiszen a gyerekek és a szülők együtt csúszhatnak! A legkisebbek is találnak éppen nekik való medencét: sőt, Bükfürdőn a pancsolóba elkísérhetik szüleik, nagyszüleik is az apróságokat.

Forrás: Büki Gyógyfürdő

SZÁMOLJUNK!

A csúszdahasználat nem feláras Bükfürdőn, de nem csak ezért itt a legjobb az ár-érték arány a hasonló kínálatú fürdőkhöz képest. Sok-sok pénztárcabarát érv (is) szól a bükfürdői strandolás mellett: például a belépés 6 éves korig ingyenes! Diákjegyet 18 éven felüliek is válthatnak, hiszen aki nappali tagozaton tanul, jogosult a diákbelépőre Bükfürdőn. És ahogy a csúszdákat, úgy a sportpályákat is külön felár nélkül, korlátlanul használhatják a Bükfürdő Thermal & Spa vendégei! Strandröplabda- és strandkézilabda-pálya is áll az aktív pihenésre vágyók rendelkezésére, a kosárlabda pedig Bükfürdőn vízi sport: a 7-es medencében érdemes kipróbálni az Óriásbuborék mellett a kosárlabdapályát is.

Forrás: Büki Gyógyfürdő

LAZÍTSUNK!

Nem kérdés, hogy a hőséget strandon a legkönnyebb átvészelni!

A napozásnak bőven van tere és helye Bükfürdőn, miközben az UV-sugárzás elleni védelemhez félezer árnyas fa járul hozzá a 14 hektáros, arborétumnak is beillő parkban: rózsa- és liliomszigetek, meg hársfák gyönyörködtetik a szemet és az orrot.

A gyógyvíz a beltéri és a szabadtéri medencékben is gyógyír a megfáradt testrészeknek, aki pedig még intenzívebb frissítésre vágyik, használja ki a napi masszázsakciót Bükfürdőn! Minden hétköznapra jut egy-egy akciós kezelés, például aromamasszázs, vagy gyógymasszázs a Bükfürdő Thermal & Spa masszázskrémmel.

Forrás: Büki Gyógyfürdő

BULIZZUNK!

Nem lenne teljes a nyár élménye, ha nem lennének zenés éjszakai fürdőzések! Július végén a Strandok éjszakáján lesz legközelebb éjszakába nyúló buli Bükfürdőn. Utána az idén 60 éves fürdő születésnapi ünnepségén, az augusztus 20-ai hosszú hétvégén is lesz alkalom bulizenés aláfestéssel fürdőzni a Bükfürdő Thermal & Spa élménymedencéiben.