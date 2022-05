Mindkét eseményt Hernádi Ádám, a megyei jogú város polgármestere nyitotta meg, majd Kovács Szilvia projekt irányító, a VIZITERV Environ Kft. vezető tervezője mutatta be a terveket. A rendezvények Németh József, az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság vezetőjének összefoglalójával zárultak. A fejlesztést 900 millió Ft vissza nem térítendő támogatásból valósítja meg az Országos Vízügyi Főigazgatóság és az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság közös Konzorciuma.

A Kormány 2016-ban kiemelt, közfeladat megvalósítására irányuló feladatnak minősítette a projektet, melynek fő célja a klímaváltozás következtében jelentkező szélsőséges időjárási események káros hatásainak csökkentése, ezáltal az árvízi kockázat mérséklése Esztergom város térségében. Az árvízszintek jelentősen emelkedtek az elmúlt időszakban, és a nagy árvizek előfordulása gyakoribbá vált a Duna érintett szakaszán.

A meglévő esztergomi védvonal kiépítettsége nem elégséges az elvárható árvízi biztonsághoz és továbbfejlesztése sem lehetséges a megfelelő mértékben, így új nyomvonalon épül ki árvízvédelmi védmű. A komplex létesítmény a 2017-ben elkészült engedélyezési terv alapján 6,5 km hosszú Duna jobbparti és 0,8 km hosszú Kenyérmezei-patak jobbparti védvonallal fogja biztosítani a MÁSZ (mértékadó árvízszínt) +1,2 m kiépítési szintet.

A 2016. nyár vége óta zajló előkészítés keretében megtörtént az alap kiviteli tervek és az erdészeti tervek elkészítése, valamint az előzetes régészeti feltárás. Az elmúlt időszakban nagy kapacitások bevonásával zajlott a szakági tervezés, mely - az ökológiai szempontokat is figyelembe véve - a védművek előírás szerinti kiépítése mellett a műtárgyak fejlesztését és a medrek vízlevezető képességének javítását is célul tűzte ki. A Prímás-szigeti mellékág torkolati szakaszán 5 m-es nyílásszélességű, szegmenstáblás árvízkapu műtárgy, a Szentlélek-patak torkolata fölött a mellékágban pedig zsilip és belvízátemelő szivattyútelep fog épülni. A belterületi szakaszon mobil árvízvédelmi fallal magasítható árvízvédelmi mellvédfal létesül 1km-nél is hosszabb szakaszon. A mobil fal magassága a legfrekventáltabb helyszíneken 1,8 m. Több átjárási lehetőséget, kulisszanyílást alakítanak ki a vízpart és a kikötők megközelítése érdekében.

A betervezett mobilfal.

A tervek között szerepel igazgatóságunk gátőrtelepének fejlesztése is. Az eredeti engedélyes terveket több helyen is egyszerűsítették a műszaki alapfunkciók megtartása mellett. Esztergom Önkormányzatával szoros tervezői együttműködés zajlik. A tervezést alapos régészeti dokumentáció egészíti ki ebben a nagy múltú, történelmi eseményekben gazdag környezetben. A régész szakértők az adattári feljegyzések, iratok áttanulmányozásával, a terepi bejárások és a geofizikai vizsgálatok alapján határozták meg a részletes próbafeltárások helyszíneit. A próbafeltárásra 63 kutatóárokban közel 5000 m2-en került sor 2020. 09.07.- 10.16 közötti időszakban a teljes nyomvonal mentén. A kivitelezés várhatóan még 2022-ben kezdetét veszi. A beruházás megvalósulása több mint 25.000 fő árvízvédelmi biztonságát fogja növelni.