Szoknyák és ruhák mellé

A platform papucsoknak az az egyedi varázsa, hogy bármihez rendkívül jól mutatnak a legegyszerűbb darabok is. Ez azért lehet, mert a vastag talp megemeli a magasságot, ahogyan ezt magassarkúk is teszik – ezáltal hasonlóan funkcionálnak. Ráadásul emiatt kifejezetten stílusosak a maxi ruhákhoz, még az alacsonyabb hölgyek számára is, hiszen megnyújtják az alakot. Mindezt pedig úgy, hogy egyáltalán nem fog megfájdulni benne a lábunk. A legnagyobb előnye a lapos talpú szandálokhoz képest pedig, hogy a nagy kánikulában nem fog annyira megizzadni a talpunk, hogy felhólyagosodjon. A lábunk platform viselésekor nem érintkezik olyan közvetlenséggel a forró talajjal, mint ahogyan az egy papírvékony szandál esetében történne. Ezért az egyik legjobb választás lehet a kánikulában bármilyen nyári ruhához vagy szoknyához. Mivel platform papucsokból különféle stílusok találhatóak, akárcsak lapostalpú társaik esetében, ezért alkalmi ruházathoz is jól jöhetnek egy nyári koktélpartin.

Forrás: ccc.eu/hu

Rövidnadrágokhoz a lazább stílus kedvelőinek

Akik kedveli a nőiesen laza, könnyed stílusokat, azok számára egy platform szandál nagyszerű választás lehet. Ezek a papucsok rövidnadrághoz is remekül mutatnak, akár a laza elegancia hívei számára is. Tehát olyan vászon sortok mellé viselhetjük őket, amelyek egyszerre hozzák a sportos, kényelmes és laza eleganciát. Térd- és capri nadrágok esetében is egyaránt működik a varázslat. Egy jól megválasztott női platform papucs, mint például a Lasocki papucsai, bizonyára nem fognak ezen stílus kedvelőinek csalódást okozni. Maga a márka is egyszerre preferálja az elegáns és a sportos divat vonalát. Ráadásul a márka a CCC üzleteiben rendkívül széles kínálatban elérhető. A platform papucsokat pedig nem csak hagyományos módon vásárolhatjuk meg az üzleteikben, de online is a webáruházukban. Mindennek tetejébe rendkívül alacsony kiszállítási ár mellett kínálják kedvenc platform papucsainkat.

Anyagválaszték alapján

A platform papucsokra általában a természetes vagy az elegáns stílus a legjellemzőbb. Ez azt jelenti, hogy többnyire bőrből vagy valamilyen más természetes anyagból, valamint textilből készülnek. Néha olyan módon, mint ahogyan az espadrilles szandálokat is készítik. Persze akadnak köztük kivételek, de ez a legjellemzőbb. Az idei nyár trendjei viszont egyébként is a stílusos és a kedvesen bohém vonalat preferálja ezen papucsokat illetően. Ezekhez a legjobb ruhaanyag kombinációk jellemzően a pamut, a vászon és a farmer textilválasztékából kerülnek ki. Ezért a hétköznapi viseltünkhöz, akár egy szimpla farmernadrággal is remekül kombinálható az elegánsabb és a bohémebb vonal egyaránt. Tulajdonképpen nincs is olyan nyári ruhadarabunk, amely mellé ne mutatnának jól, ha színben kellően harmonizálnak.