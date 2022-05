Ha te is épp egy fontos állásinterjúra készülsz, akkor böngészd végig az alábbi tippeket, és igyekezz megfogadni valamennyit – ezek segítségével ugyanis több lépéssel közelebb kerülhetsz az áhított álláshoz.

7 tipp a profi állásinterjúért

Tisztában vagyunk vele: az állásinterjús helyzet sokak számára kényelmetlen, amolyan szükséges rossz. De ennek nem feltétlenül kell így lennie! Ha az alábbiak alapján felkészülsz rá, akár egy szuper élmény és egy új munkahely is kerekedhet belőle!

Szerezz információt!

Az első és talán legfontosabb pont az, hogy tájékozódj a vállalatról, amelyhez interjúra érkezel. Ne sajnáld rá az időt, nézd meg a weboldalukat, nagyobb korábbi vagy futó projektjeiket, a közösségi média oldalaikat és minden lehetséges platformjukat. Így magabiztosabban érkezhetsz a beszélgetésre, sőt, ha van a weboldaluknak „Csapatunk” része, akkor még az interjúztatóiddal is elkezdhetsz „ismerkedni”. Sőt, ha esetlegesen feltesznek néhány kérdést a munkájukra vonatkozóan, te bátran meg tudod majd azokat válaszolni. Ilyen szakmai kérdés lehet például, hogy te mit csináltál volna másként egy-egy kampányban, projektben.

Készítsd fel magad!

Egy állásinterjún rengeteg információt próbálnak majd rólad szerezni – hiszen ez a dolguk. „Mit érdemes tudni rólad?”, „Mi az, amire a legbüszkébb vagy az eddigi karriered során?”, „Hová szeretnél eljutni öt éven belül?” – csak hogy néhányat felsoroljunk lehetséges kérdés közül. Érdemes a leggyakoribb állásinterjú kérdések közül valamennyire választ keresni – már otthon. Ha összeírtad a feleleteket, akkor pedig a legjobb, ha egy családtagoddal vagy barátoddal gyakorlod is a szituációt. Így sokkal kevésbé idegenkedsz majd a helyzettől, amikor „élesben” leszel benne és gördülékenyebben felelhetsz az állásinterjú kérdésekre.

A külső is számít…

Régi mondás, hogy öltözz a pozícióhoz, amelyben dolgozni szeretnél! És mi is lehetne erre megfelelőbb alkalom, mint egy állásinterjú? Ha az első pontnak megfelelően már megismerted a céget, akkor lesz egy képed arról, hogy milyen ruhában, kiegészítőkkel, cipőben érdemes megjelenned az interjún. Emellett kiemelten figyelj oda a tiszta körmökre, hajra, a kisúrolt cipőre!

Legyél pozitív!

Ez nemcsak a munka világában, hanem a magánéletben is hasznos tanács. Hiszen ha negatív gondolatokat ültetsz el az agyadban, akkor a tested automatikusan elkezd felkészülni a problémákra, stresszelni, izgulni, aggodalmaskodni kezdesz. Ugyanakkor ha pozitívan és görcsök nélkül állsz hozzá a beszélgetéshez, akkor a tested is sokkal jobban bírja majd a kihívást. Nem is beszélve arról, hogy a szuper attitűd kisugárzik, és még ragadós is! Ha pedig az interjúztatóknak jó a kedve a társaságodban, jobb eséllyel hoznak számodra előnyös döntést.

Hangsúlyozd az előnyöket!

Nem azt mondjuk, hogy nagyzolnod kell vagy felvágnod az elért eredményeiddel – de nyugodtan hangsúlyozhatod őket lényegre törően és tényekkel alátámasztva. Ezt egyáltalán nem veszik majd tolakodásnak, hiszen az interjún arra kíváncsiak, hogy te mire vagy képes. Ne szégyelld!

A testbeszéd fontossága

Gyakorold a megfelelő testbeszédet, ezzel ugyanis szavak nélkül sugározhatsz magabiztosságot. Ülj és állj egyenesen, engedd le lazán hátul a vállaidat, semmiképp se hagyd, hogy előre lógjanak. Figyelj arra, hogy nézz az interjúztatók szemébe, ne kihívóan, csak barátságosan, és ne felejts el mosolyogni!

Kérdésekre fel!

Minden interjú végén felteszik a nagy kérdést, miután befejezték a „vallatásod”: „Neked van bármi kérdésed?” Ilyenkor nem érdemes nemleges választ adni, ez ugyanis passzivitásra és az érdeklődés hiányára utalhat. Mutasd meg, hogy igenis érdekel a vállalat, a betöltendő munkakör, a munkakörülmények vagy bármi más, ami esetleg felmerülhet. Hogy ne ott kelljen hirtelen gondolkodnod – egy ilyen szituációban egyébként is nehezebb pár ötletes kérdéssel előállni –, a legjobb, ha már otthon előállsz néhány lehetséges alternatívával.

Vágj bele!

Ha ezeket a tippeket megfogadod, nem azt mondjuk, hogy biztosan egy új állással gazdgadosz majd, de mindenképp egy kellemes élményt szerezhetsz. És minél több interjún veszel részt, annál több önbizalmad és rutinod lesz, ami idővel biztosan meghozza majd a gyümölcsét.