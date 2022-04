A Zöld hitelről – néhány szóban

A Zöld Hitel ügyleti kamata mindössze 2,5 százalék. Ezért a Teljes Hiteldíj Mutató is alacsonyabb, mint más hiteleknél. A hitelösszeg 70 millió forint is lehet, a futamidő pedig maximum 25 év. A Zöld hitelt kereskedelmi bankoktól tudjuk igényelni, ezért a THM és a kamat nagyságában lehetnek minimális eltérések. Az igényléshez kapcsolódó költségekkel azonban minden hitelfelvételkor számolnunk kell. Akár ezen is múlhat, hogy melyik bankot érdemes választanunk.

Mennyibe kerül a Zöld hitel?

Egy, a Magyar Nemzeti Bank által meghirdetett konstrukciónál mindig figyelnek arra is, hogy milyen költségekkel kell az ügyfeleknek számolniuk. Ezeket a költségeket szabályozzák. A folyósítási díj például nem lehet több 0,75 százaléknál, és a teljes összege nem haladhatja meg a 100 ezer forintot. Az előtörlesztési díj legfeljebb az előtörlesztett összeg 1 százaléka, maximum 30 ezer forint lehet.

A közjegyzői díj, a földhivatali ügyintézés és az értékbecslés díja, és más, a hitel folyósításához kapcsolódó költségek nagyságáról viszont a bankok saját hatáskörben döntenek. De ezeken a költségeken kívül más díjat nem alkalmazhatnak.

A pénzintézetek és a Zöld hitel

A folyósítási díjat a legtöbb bank elengedi, azt nem kell megfizetnünk. Sok esetben találkozhatunk azzal is, hogy a pénzintézet átvállalja a tulajdoni lap és a térképmásolat díját, sőt, néhány pénzintézet az értékbecslés költségét is visszatéríti. Kedvezményt érhetünk még el a több, mint 75 ezer forintos közjegyzői díj visszatérítésével. Több helyen is visszafizethetik a fedezetminősítési díjat, a Takarnet lekérdezés díját vagy az értékbecslés díját. Jóváírást is kaphatunk, ami akár 100 ezer forintos visszatérítést is jelenthet. Ahhoz, hogy eligazodhassunk a sok ajánlat között, segítséget nyújthat az akolcson.hu szakértő weboldal. A weboldalon található hitelkalkulátorral megtalálhatjuk a számunkra legideálisabb megoldást. Az ajánlatok összehasonlítását gyorsan és egyszerűen elvégezhetjük, anélkül, hogy kimozdulnánk otthonról. További fontos információkhoz az akolcson.hu szakértő cikkeiből juthatunk.

A Zöld hitelhez kapcsolódó díjak és költségek

Számos díj és költség merülhet fel a Zöld hitel igénylésekor. Ezek közül többet is elengedhetnek a pénzintézetek, hogy ezzel tegyék vonzóbbá a saját ajánlatukat. Alaphelyzetben az alábbi költségek merülnek fel:

a folyósítási díj –0,75%, maximum 100 ezer forint

a Takarnet lekérdezés, azaz a tulajdoni lap díja – 3.600 forint

a térképmásolat díja – 3 ezer forint

az értékbecslés díja – változó, akár 40 ezer forint is lehet

a fedezetminősítés díja – változó, akár 32 ezer forint is lehet

a jelzálogbejegyzés díja – 12.600 forint

a helyszíni szemle díja – változó, akár 30 ezer forint feletti összeg is lehet

a műszaki felülvizsgálat díja – változó, de többnyire 20 ezer forint körüli összeg

A közjegyzői díjat közvetlenül a közjegyzőnek kell kifizetnünk. A kötelezően megkötendő lakásbiztosítást a biztosítótársaságnak fizetjük majd. Fontos lehet még a szerződésmódosítás díja, ami akár 40 ezer forint is lehet (elő- és végtörlesztés esetén ennél kevesebb), valamint a hitel visszafizetése esetén a jelzálog törléséért is fizetni kell. Ennek az összege pénzintézetekként eltérő.

A pénzintézetek többsége a Zöld hitel esetében minimálisra csökkentette az igényléssel járó költségeket, többnyire díjelengedéssel vagy utólagos visszatérítéssel. Mivel azonban ez bankonként eltérő nagyságú, ezért érdemes az igénylés beadása előtt megvizsgálni a lehetőségeket, és kiszámolni, hogy melyik éri meg a számunkra leginkább. Egyszerűen és gyorsan találhatjuk meg az ideális hitelkonstrukciót. Ne felejtsük el, hogy egy Zöld hitel igénylésekor akár 25 évre is elkötelezhetjük magunkat, így nem lesz mindegy, hogy milyen havi kiadásokkal és induló költségekkel kell számolnunk. Legyünk körültekintőek, és válasszunk jól. A kiválasztásnál támaszkodhatunk a modern, innovatív megoldásokra. Hogy könnyebben tudjunk igazán jó döntést hozni.