– Hogyan lett a Bridgestone dolgozója?

– Már a kezdetektől a cégnél dolgozom. Hirdetésből értesültem a toborzásáról, s mivel úgy éreztem az akkori munkahelyem jövője bizonytalanná vált, ezért jelentkeztem a Bridgestone-hoz. Többszöri meghallgatás után kaptam állásajánlatot, amit örömmel fogadtam el, a döntés pedig így több mint egy évtized távlatából igazolja magát, hiszen jelenleg is a QA osztályon dolgozom, mint laboratóriumvezető.

– Mennyire volt nehéz a beilleszkedés, a betanulás időszaka?

– Nem okozott problémát a beilleszkedés. Tudtam, hogy egy japán cégnél magasak lesznek az elvárások és ez a tatabányai Bridgestone-nál sem volt másképp, ami kifejezetten élveztem. Az alapképzést a tokiói gyárban kaptam meg az akkori művezetőkkel együtt. Voltak nehézségek, de sok szép emlék is akadt bőven.

– A szakmai tudás mellett mi kellett ahhoz, hogy eredményes legyen, karriert építsen?

– Ami szerintem a legfontosabb az a rugalmasság, a fegyelmezett, tudatos munkavégzés és a tervezés.

– Előfordultak-e csábítások? Ha igen, mi döntött a maradás mellett?

– Igen, volt időszak amikor megkerestek fejvadász cégek, de sokszor akár évekbe is telhet míg egy-egy munkavállaló be tud illeszkedni az adott cég kultúrájába. Mivel én elégedett voltam és jelenleg is vagyok a munkahelyemmel, ezért mindig maradtam.

– Hogyan élte/éli meg a pandémiás időszakot?

– Szerencsére nem voltam beteg vagy legalább is nem tudok róla. Néhány teszten túl vagyok és a három oltáson. Bizakodom, hogy a közeljövőben megtalálják a hatásos gyógymódot és túljutunk a pandémián.

– Mi a véleménye a Bridgestone elkötelezettségének a társadalmi felelősségvállalás mellett? Ebből hogyan veszi ki a részét?

– Bridgestone számára már a kezdetektől fontos volt a társadalmi felelősségvállalás. Működésünk első éveiben is szerveztek munkaidőben olyan tevékenységet, amivel például iskolákat vagy önkormányzatokat segítettünk. Ezek az aktivitások egyre nagyobb hangsúlyt kapnak és egyre többen vesznek részt bennük. Részemről a természet védelme a fontos, ezért az ezzel kapcsolatos programokon mindig igyekszem részt venni. Örülök, hogy vannak ilyen lehetőségek, hiszen a természet, a növények szeretete a hobbimban is megmutatkozik, mivel nagyon szeretek kertészkedni.

– Mit vár a következő évtől, évektől a munkában?

– Azt remélem, továbbra is megbízható, jó minőségű termékeket készítünk, hogy a vevőink elégedettek legyenek és a Bridgestone a jövőben is munkát biztosítson a magyar embereknek.

