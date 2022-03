– Miért lett a Bridgestone munkatársa?

– Egy véletlen során, egy volt munkatársamtól szereztem tudomást arról, hogy a Bridgestone Tatabánya Kft. könyvelő munkatársakat keres. Jelentkeztem, és a volt munkatársammal együtt felvételt is nyertünk. Ez több mint 15 évvel ezelőtt történt. A vállalat hazai könyvelési rendszere is velünk együtt került kialakításra, így mondhatni, már annak megszületésekor is jelen voltam.

– Mi a legfontosabb a munkájában?

– A munkámban fontos, hogy az országos és nemzetközi szabályokkal is tisztában legyek, mindezt úgy, hogy a cégcsoportos szabályzatokat is ismerem kívül-belül. A tatabányai pénzügyi osztály szoros együttműködésben van a Bridgestone cégcsoport pénzügyi központjával. Ahhoz, hogy eredményes legyek a munkámban, velük is hatékony, eredményes munkavégzést kell kialakítani, és fenntartani.

– Jelenleg mi mindennel foglalkozik?

– Nagyon mozgalmasak a mindennapjaim. A cégnél főkönyvelőként dolgozom, a külföldi pénzügyi központtal napi kapcsolatban állok. Jelenleg két új rendszert is bevezetnek a cégnél, melyeknek kiépítésében, bevezetésében, oktatásában vezető szerepet töltök be. Úgy érzem, ez is mutatja, hogy a folyamatos szakmai fejlődési lehetőség biztosított számomra, nem mellesleg pedig egy jó csapat részese vagyok nap mint nap.

– Mi az, ami a 15 év után is vonzóvá teszi a Bridgestone-t?

– A Bridgestone mindig megpróbál adni mind a munkavállalóinak, mind a régióban élőknek. Eseti adományokkal támogatja a szervezeteket, intézményeket. Részt vesz közösségi feladatok elvégzésében, például közösségi szemétszedés, útjelzés felfestése és még sorolhatnám. Emellett pedig a dolgozókat sem hagyja magára: támogatja a mindennapi testmozgást, egészségügyi szűréssel, illetve egészségügyi szolgáltatási keretprogram biztosításával egészségük megőrzését is. A Bridgestone odafigyel a munkavállalóira, támogatja őket ingyenes egészségügyi szűrésekkel, sportolási lehetőségekkel, különböző aktivitásokkal, amelyek mind-mind pluszt csempésznek a mindennapi munkavégzéshez. Számomra az is nagyon szimpatikus, hogy adományokkal támogat arra érdemes szervezeteket, valamint részt vesz közösségi feladatok elvégzésében.

– Mit hoz önnek a 2022-es év?

– Az idei év új kihívásokkal, új feladatokkal teli lesz számomra, hiszen az említett két új rendszer bevezetése nagyon izgalmas folyamat lesz. Ezek 2022 januárjában és júliusában valósulnak meg. Mint mondtam, kialakításukban, bevezetésükben, oktatásukban fontos szerepet töltök be, így az a célom, hogy ezen projektek is sikeresen valósuljanak meg.

– A magánéletet hogyan sikerül összeegyeztetni a munkával?

– Két gyermek mellett főkönyvelőként dolgozni nem könnyű feladat. A rugalmas munkavégzési lehetőség, megértő főnök és a családi támogatás nélkül szinte elképzelhetetlen lenne. A pandémiás időszak eleje kifejezetten nehéz volt, de nagy segítséget jelentett, hogy otthonról is tudtam dolgozni. Jelenleg a pandémiás időszak ilyen feladatokat nem ró rám, a gyerekek iskolába járnak, otthoni munkavégzésre sem kényszerülünk, így a hobbijaimnak is tudok hódolni, kertészkedni, kirándulni vagy éppen biciklizni a családdal – ezek igazán feltöltenek.

