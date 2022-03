Szeretnél egy kis munkatapasztalatot szerezni vidám munkakörülmények között? Manapság rengeteg olyan hely közül válogathatsz, ami baristaként igen csábító ajánlatokat nyújt a munkavállalóknak, tehetséges, elhivatott vidám baristákat keresnek.

A legjobb készségek, amelyekre a baristáknak szüksége vanBaristaként való munkavégzéshez szilárd vendégkezelési készségekre és önálló, valamint csapatban való munkavégzés képességére is szükség van, főként egy gyors tempójú környezetben. De azért a friss kávé illatának és ízének szeretete sem árt.

De nézzük meg, mik azok az ismeretek, illetve tulajdonságok, amivel egy baristának rendelkeznie kell, amikor megpályázza azt a bizonyos munkát. A szükséges készségek a megpályázott állástól függően változnak, ezért érdemes átnézned az itt felsorolt listát.

A vendégkezelésBaristaként egész nap közvetlenül a vendégekkel fogsz foglalkozni. Ehhez erős interperszonális készségekre van szükség. Tudnod kell barátságos arcot ölteni a vendégekkel való kommunikáció során. Gondosan meg kell hallgatnod a kívánságaikat, és meg kell válaszolnod minden kérdésüket. Ehhez kiváló kommunikációs készségek is szükségesek.

Jó ha figyelsz a részletekre! Sok kávézó vendége nagyon konkrét italkéréssel érkezik. A baristán múlik, hogy pontosan kimérje és összekeverje az összes összetevőt, és elkészítse a vendég által kívánt italt. Ez nagy figyelmet igényel, valamint néhány általános mérési és matematikai készségre is szükség lesz hozzá. Tipp: Szóval légy lelkes, barátságos, udvarias, pozitív hozzáállású és segítőkész, így a vendégeid és a munkatársaid mindig elégedettek lesznek!

A Multitask – „többfeladatos”A baristáknak bizonyos dolgokat egyszerre kell tudniuk csinálni. Lehet, hogy több italt is készítenek, miközben a pénztárt is kezelik, és közben válaszolnak a vendég kérdésére. Mindez stresszt okozhat, különösen egy forgalmas kávézóban. A baristáknak tudniuk kell kezelni a zsúfolt munkakörnyezet okozta nyomást, és képesnek kell lenniük egyszerre több feladatot is nyugodtan elvégezni. Tipp: Gondold át képes vagy-e: nyomás alatti munkavégzésre, hatékonyan, rugalmasan és nyugodtan dolgozni stresszes helyzetekben.

A felelősségMint mindenhol, egy kávézóban is elvárja a munkaadó, hogy baristái időben megjelenjenek, és professzionális, felelősségteljes munkatársak legyenek. Ezt a képességet például az interjú során egyszerűen bemutathatod, ha néhány perccel korábban megjelensz, tiszta és megfelelő ruhába öltözöl, és magaddal viszed az összes kért dokumentumot. Tipp: A megbízhatóság és pontosság a legfőbb erényed lesz, és megfelelő hozzáállással hozzájárul a szakmai sikereidhez.

A technikai készségekEgyes kávézók olyan baristákat alkalmaznak, akiknek nincs tapasztalatuk kávé és egyéb italok készítésében. Sok cég azonban elvárja, hogy legyen némi tapasztalata. Olvasd el figyelmesen az álláshirdetést – ha bármilyen technikai készségre van szüksége, készülj fel arra, hogy bizonyítsd tudásodat. Például az interjú során a menedzser megkérhet, hogy készíts egy italt a helyszínen. Tipp: ismerned kell az összes kávéitalt, a készítési módokat, a trendeket és az alternatív technológiákat, és a latte art manapság a barista legnagyobb fegyvere, ha el szeretné kápráztatni a vendéget

Tipikus barista feladatokAhhoz, hogy tudd, milyen készségeket kell hangsúlyoznod az önéletrajzodban és a barista-interjúk során, először tudnod kell, hogy mik lesznek a feladataid baristaként. Ne feledd, hogy a felelősségek a munkától és a munkaadótól függően változnak, ezért először figyelmesen olvasd el az álláshirdetést.

A tipikus barista feladatok egy kis, független kávézóban vagy egy nagy kávézó-láncnál a következők lehetnek:

felkészülés az üzlet megnyitására

megrendelések felvétele és fizettetés

őrlő és kávégép megfelelő beállítása

könnyű ételek és harapnivalók elkészítése és felszolgálása

munkaterületek, kávégépek, őrlők és berendezések takarítása.

a készlet nyomon követése és új rendelések leadása

az üzlet felkészítése a zárásra

Nagyobb kávézók saját dolgozóik képzésére is ügyelnek, és folyamatos továbbképzéseket tartanak a baristáik számára. A munkahelyi képzés magában foglalhat olyan dolgokat, mint például:

a kínált kávék eredete és ízeinek tökéletes ismerete, hiszen ha el tudja mondani az ott kapható termékről hogy miért jó, ezzel ösztönözni tudja a vendégeket

speciális, vagy szezonális kávé italok elkészítése

speciális alapanyagok megismerése, pl. növényi alapú italok használata

hogyan készítsünk italt a vendégnek egyéni preferenciái alapján

Tipp: Ne feledd, hogy egy barista állás megpályázásához tisztában kell lenned a barista alapismeretekkel, tehát egy barista tanfolyam elvégzése mindenképp ajánlott, mielőtt jelentkezel. De hát így van ez minden munkával, az alapokat meg kell tanulnod. Nem lehetsz jó barista, ha előtte autószerelőnek tanultál.

Hogyan emeld ki képességeidet?

Foglald bele az önéletrajzodba, különösen a munkatörténet leírásába és az önéletrajz összefoglalójába, ha van ilyen.

Említsd meg a legjobb tulajdonságaidat, ezeket akár a kísérőleveledbe is beépítheted. Adj meg egy vagy kettőt a fent említett készségek közül, és mondj konkrét példákat azokra az esetekre, amikor ezeket a tulajdonságokat a munkahelyeden megmutathatod.

Szerezz szakmát és jelentkezz a Bestmixer iskola budapesti barista tanfolyamaira!

Cím:1055 Budapest, Nagy Ignác u.19/a